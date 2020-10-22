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Cinema

Netflix vai promover campanha para o ator Chadwick Boseman ser indicado ao Oscar

Ator morto em agosto, aos 43 anos, está no filme 'A Voz Suprema do Blues', que estreia em dezembro; ele ainda pode concorrer como melhor ator coadjuvante em 'Destacamento Blood', de Spike Lee
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 13:42

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:42

O ator Chadwick Boseman no filme
O ator Chadwick Boseman no filme "Pantera Negra" Crédito: Marvel Studios/Divulgação
A Netflix vai promover uma campanha para que o ator Chadwick Boseman, morto em agosto passado, aos 43 anos, receba homenagem no Oscar 2021. Segundo a revista Variety, Boseman deve ser indicado na categoria melhor ator por seu trabalho em "A Voz Suprema do Blues", que estreia no dia 18 de dezembro.
Vítima de um câncer, o ator seria o segundo indicado ao prêmio depois de morrer. A primeira vez foi com Massimo Troisi, com o filme "O Carteiro" (1995).
Boseman também pode ser indicado como melhor ator coadjuvante em "Destacamento Blood", de Spike Lee. Nesse caso, o ator será o terceiro a concorrer de maneira póstuma. Em 1984, Ralph Richardson foi indicado por "Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" e Heath Ledger venceu por "O Cavaleiro das Trevas", em 2008.
A "Voz Suprema do Blues" é baseada na peça Ma Rainey's Black Bottom, de August Wilson, e acompanha a famosa cantora de blues, interpretada por Viola Davis, durante a gravação de um de seus discos na década de 1920, em Chicago (EUA).

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