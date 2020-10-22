Netflix vai promover campanha para o ator Chadwick Boseman ser indicado ao Oscar

O ator Chadwick Boseman no filme "Pantera Negra" Crédito: Marvel Studios/Divulgação

A Netflix vai promover uma campanha para que o ator Chadwick Boseman, morto em agosto passado, aos 43 anos, receba homenagem no Oscar 2021. Segundo a revista Variety, Boseman deve ser indicado na categoria melhor ator por seu trabalho em "A Voz Suprema do Blues", que estreia no dia 18 de dezembro.

Vítima de um câncer, o ator seria o segundo indicado ao prêmio depois de morrer. A primeira vez foi com Massimo Troisi, com o filme "O Carteiro" (1995).

Boseman também pode ser indicado como melhor ator coadjuvante em "Destacamento Blood", de Spike Lee. Nesse caso, o ator será o terceiro a concorrer de maneira póstuma. Em 1984, Ralph Richardson foi indicado por "Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" e Heath Ledger venceu por "O Cavaleiro das Trevas", em 2008.