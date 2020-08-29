Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  NBA presta homenagem após mortes de Chadwick e de ex-All-Star da liga
Luto!

NBA presta homenagem após mortes de Chadwick e de ex-All-Star da liga

Antes da partida, os jogadores e membros da comissão técnica ficaram em silêncio por menos de um minuto enquanto o telão do ginásio mostrava as imagens dos homenageados

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Homenagem da NBA para Chadwick Boseman, o Pantera Negra, do ex-jogador da liga Cliff Robinson e do ex-treinador Lute Olson Crédito: Reprodução | Instagram
A NBA (a liga de basquete dos Estados Unidos) prestou homenagem, neste sábado (29), após as mortes do ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra, do ex-jogador da liga Cliff Robinson e do ex-treinador Lute Olson.
Antes da partida entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic, os jogadores e membros da comissão técnica ficaram em silêncio por menos de um minuto enquanto o telão do ginásio mostrava as imagens de Boseman, Robinson e Olson.
O ator, que interpretou o Pantera Negra do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel), morreu na sexta-feira (28), aos 43 anos. Ele tinha câncer de cólon há quatro anos.

Já hoje, Cliff Robinson, que atuou como ala-pivô na NBA, morreu aos 53 anos. A causa da morte não foi divulgada. Robinson foi selecionado pelo Portland Trail Blazers no draft de 1989. Por lá, foi eleito ao All-Star Game de 1994 e Sexto Homem do Ano em 1993. Em 1997, se transferiu para o Phoenix Suns, onde permaneceu por quatro temporadas. Também jogou por Detroit Pistons, Golden State Warriors e New Jersey Nets, onde se aposentou, em 2007, aos 41 anos.
Lute Olson, que também foi homenageado pela NBA, morreu na última quinta-feira, aos 85 anos. A causa da morte não foi revelada. Em fevereiro, ele sofreu um derrame. Olson se consagrou como técnico da Universidade de Arizona. Ele treinou o time da faculdade entre 1983 e 2008.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada
Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101
Espírito Santo ajusta a rota e se prepara para decolar no turismo
Imagem de destaque
Adolescentes são resgatadas após serem obrigadas a vender drogas em Guriri

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados