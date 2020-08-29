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Perda no cinema

Ator Chadwick Boseman, o 'Pantera Negra', morre aos 42 anos

Em comunicado nas redes sociais, família contou que ele lutava contra um câncer de cólon; morte aconteceu nessa sexta-feira (28)

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 07:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 07:27
Chadwick Boseman, como o herói Pantera Negra Crédito: Reprodução | Instagram @chadwickboseman
O ator americano Chadwick Boseman, conhecido por protagonizar os filmes do "Pantera Negra", da Marvel Studios, morreu nesta sexta-feira (28), aos 42 anos. De acordo com um comunicado publicado pela família nas redes sociais, ele lutava há quatro anos contra um câncer de cólon.
"Um verdadeiro batalhador, Chadwick resistiu durante todo o processo e levou a vocês muitos filmes que vieram a amar", afirma a nota. "Vários filmes foram gravados durante e entre muitas cirurgias e tratamentos de quimioterapia. Foi a honra de sua carreira dar vida ao King T'Challa em 'Pantera Negra'", disse a família.
Ver essa foto no Instagram

It is with immeasurable grief that we confirm the passing of Chadwick Boseman.? ? Chadwick was diagnosed with stage III colon cancer in 2016, and battled with it these last 4 years as it progressed to stage IV. ? ? A true fighter, Chadwick persevered through it all, and brought you many of the films you have come to love so much. From Marshall to Da 5 Bloods, August Wilsons Ma Raineys Black Bottom and several more, all were filmed during and between countless surgeries and chemotherapy. ? ? It was the honor of his career to bring King TChalla to life in Black Panther. ? ? He died in his home, with his wife and family by his side. ? ? The family thanks you for your love and prayers, and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. ? ? Photo Credit: @samjonespictures

Uma publicação compartilhada por Chadwick Boseman (@chadwickboseman) em

Publicamente, Boseman nunca falou sobre a doença. O ator morreu na própria casa, que fica na região de Los Angeles, ao lado da mulher e de outros familiares. Além do Pantera Negra, Boseman também interpretou o músico James Brown e o jogador de beisebol Jackie Robinson no cinema. Ele completaria 43 anos em 29 de novembro.

MARCO DE REPRESENTATIVIDADE

Interpretando o rei T'Challa da fictícia Wakanda, o ator Chadwick Boseman levou a história do Pantera Negra dos quadrinhos para as telonas, suprindo uma maior demanda por representatividade do movimento negro. Inúmeras referências à cultura africana podem ser percebidas em todo o longa-metragem. 

MORTE GEROU COMOÇÃO NA WEB

Não só uma legião de fãs fizeram publicações lamentando a morte do ator, mas inúmeros artistas também demonstraram o sentimento de luto pelas redes sociais. Entre as celebridades que homenagearam Boseman estão os atores Mark Ruffalo e Chris Evans, que interpretaram o Hulk e o Capitão América, respectivamente.

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