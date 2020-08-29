Ator Chadwick Boseman, o 'Pantera Negra', morre aos 42 anos

Chadwick Boseman, como o herói Pantera Negra Crédito: Reprodução | Instagram @chadwickboseman

O ator americano Chadwick Boseman, conhecido por protagonizar os filmes do "Pantera Negra", da Marvel Studios, morreu nesta sexta-feira (28), aos 42 anos. De acordo com um comunicado publicado pela família nas redes sociais, ele lutava há quatro anos contra um câncer de cólon.

"Um verdadeiro batalhador, Chadwick resistiu durante todo o processo e levou a vocês muitos filmes que vieram a amar", afirma a nota. "Vários filmes foram gravados durante e entre muitas cirurgias e tratamentos de quimioterapia. Foi a honra de sua carreira dar vida ao King T'Challa em 'Pantera Negra'", disse a família.

Publicamente, Boseman nunca falou sobre a doença. O ator morreu na própria casa, que fica na região de Los Angeles, ao lado da mulher e de outros familiares. Além do Pantera Negra, Boseman também interpretou o músico James Brown e o jogador de beisebol Jackie Robinson no cinema. Ele completaria 43 anos em 29 de novembro.

MARCO DE REPRESENTATIVIDADE

Interpretando o rei T'Challa da fictícia Wakanda, o ator Chadwick Boseman levou a história do Pantera Negra dos quadrinhos para as telonas, suprindo uma maior demanda por representatividade do movimento negro . Inúmeras referências à cultura africana podem ser percebidas em todo o longa-metragem.

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