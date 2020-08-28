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Mulher-Maravilha ganha HQ inspirada em João Pessoa

Heroína da DC está mais próxima do Brasil do que nunca

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 11:08
Liceu Paraibano é cenário de batalha na edição mais recente da revista anual da Mulher-Maravilha
Liceu Paraibano é cenário de batalha na edição mais recente da revista anual da Mulher-Maravilha Crédito: Reprodução/DC Comics
Heroína dos estúdios DC, a Mulher-Maravilha acaba de ir para o Brasil. Pelo menos nos quadrinhos. Isso porque uma HQ que foi lançada neste mês nos Estados Unidos traz uma história inspirada em João Pessoa (PB).
O nome é Wonder Woman Annual #4. Ela está disponível em inglês para leitura online com um preço exibido no site da DC de US$ 4,99 (o equivalente a R$ 27,80).

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Isso porque as ilustrações do enredo escrito pelo norte-americano Steve Orlando são do brasileiro paraibano Jack Herbert. Ele resolveu se inspirar nas paradisíacas praias de sua região quando foi convidado pelo escritor para ajudar a montar as imagens da publicação.
Na história, a Mulher-Maravilha descobre uma cidade habitada apenas por mulheres guerreiras no litoral brasileiro. A cidade está cercada por uma bolha de energia onde há muito estresse e tensão psicológica.
O paraibano usou como referências pontos turísticos locais como o Hotel Tambaú, o Mercado de Tambaú, o Edifício Caricé, a Igreja do Carmo e o Liceu Paraibano.

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