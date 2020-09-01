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Michael B. Jordan quebra silêncio sobre morte de Chadwick Boseman

'Gostaria que tivéssemos mais tempo', escreveu o ator em relato emocionante

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 18:28
Imagem dos atores Michael B. Jordan e Chadwick Boseman
Imagem dos atores Michael B. Jordan e Chadwick Boseman Crédito: Instagram/@michaelbjordan
A morte do ator Chadwick Boseman, 43, anunciada na última sexta-feira (28), vítima de um câncer de cólon, mobilizou Hollywood. Diversos astros do cinema lamentaram a morte do protagonista de "Pantera Negra".
Após alguns dias de silêncio, o ator Michael B. Jordan, 33, com quem Chadwick contracenou diretamente no filme de sucesso da Marvel, lamentou a morte do amigo e colega de trabalho através das redes sociais na noite desta segunda-feira (31).
Com uma série de fotos dos dois, Michael B. Jordan iniciou sua declaração dizendo que ainda estava tentando entender a perda. "Tenho tentado encontrar as palavras, mas nada chega perto de como me sinto. Tenho refletido sobre cada momento, cada conversa, cada risada, cada desacordo, cada abraço... Eu gostaria que tivéssemos mais tempo", escreveu o ator.
No relato emocionante, Jordan relembrou uma das últimas vezes em que conversou com o amigo. "Você disse que estávamos para sempre ligados, e agora isso significa mais para mim do que nunca." Ele também agradeceu Chadwick por ter lhe abrido portas no início da carreira. "Quando eu tinha 16 anos você abriu o caminho para mim. Você me mostrou como ser melhor, honrar o propósito e criar um legado."

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Michael B. Jordan, que interpretou Erik Killmonger, primo rival do Pantera Negra, reforçou que gostaria de ter tido mais tempo com ao lado do colega. "Você é meu irmão mais velho, mas nunca tive a chance de lhe contar ou de te dar flores enquanto você estava aqui. Vou sentir falta do presente que é compartilhar o espaço com você nas cenas. Estou dedicando o resto dos meus dias para viver do jeito que você viveu."
O diagnóstico com câncer em 2016, Chadwick Boseman era reservado em relação a sua vida pessoal. Ele manteve sua batalha contra a doença longe dos holofotes, assim como o seu casamento. Segundo a revista internacional People, Chadwick e sua noiva se casaram em segredo.
Se tornou público também o fato de que o ator gravou "Pantera" Negra e outros filmes de super-heróis, como "Vingadores: Ultimato", já doente, em meio a cirurgias e sessões de quimioterapia. Com diversas cenas de ação, os filmes exigiram grande esforço físico do artista.
O grito de guerra de Pantera Negra, 'Wakanda Forever' (Wakanda Para Sempre) tomou as redes sociais, com celebridades, ativistas de direitos civis e fãs postando mensagens emocionantes sobre a morte do artista. No filme de 2018, Wakanda é uma nação africana super desenvolvida e tecnológica, que não sofreu empobrecimento por ter escapado da colonização europeia.
Ver essa foto no Instagram

Ive been trying to find the words, but nothing comes close to how I feel. Ive been reflecting on every moment, every conversation, every laugh, every disagreement, every hugeverything. I wish we had more time. One of the last times we spoke, you said we were forever linked , and now the truth of that means more to me than ever. Since nearly the beginning of my career, starting with All My Children when I was 16 years old you paved the way for me. You showed me how to be better, honor purpose, and create legacy. And whether youve known it or notIve been watching, learning and constantly motivated by your greatness. I wish we had more time. Everything youve given the world  the legends and heroes that youve shown us we are  will live on forever. But the thing that hurts the most is that I now understand how much of a legend and hero YOU are. Through it all, you never lost sight of what you loved most. You cared about your family , your friends, your craft, your spirit. You cared about the kids, the community, our culture and humanity. You cared about me. You are my big brother, but I never fully got a chance to tell you, or to truly give you your flowers while you were here. I wish we had more time. I'm more aware now than ever that time is short with people we love and admire. Im gonna miss your honesty, your generosity, your sense of humor, and incredible gifts. Ill miss the gift of sharing space with you in scenes. Im dedicating the rest of my days to live the way you did. With grace, courage, and no regrets. Is this your king!? Yes . he . is! Rest In Power Brother.

Uma publicação compartilhada por Michael B. Jordan (@michaelbjordan) em

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