Começa a temporada de filmes de Natal. Veja as novidades no streaming em 2020

Natal Com Dolly Parton, Tudo Bem Para o Natal Que Vem, Uma Missão de Natal: filmes do mês de Papai Noel bombam no streaming Crédito: Reprodução/Netflix/Montagem A GAZETA

Novembro está se despedindo e o clima natalino já invadiu as ruas e varandas das cidades do país. Além de artistas lançando canções do gênero, as produtoras cinematográficas colocam suas obras para animar o público e trazer lições de amor e solidariedade. E o público também já está animado em busca deste material.

De acordo com dados de 2019 da Netflix, os assinantes no Brasil começam a assistir mais às séries e filmes de fim de ano e Natal a partir de 6 de novembro, marcando oficialmente o início da temporada de Natal no país. Com estes dados em mãos, a plataforma já se antecipou e trouxe as novidades mais cedo em 2020, mas estendendo os lançamentos até próximo do Natal.

Alguns exemplos são a comédia romântica "Missão Presente de Natal", a comédia musical "Uma Invenção de Natal" e o romance "A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura". Uma das grandes apostas é "Natal Com Dolly Parton" (2020). No musical, a personagem de Dolly Parton, que abre o filme cantando Christmas Is, é responsável por fazer viver o espírito natalino dentro de uma empresária rabugenta, interpretada por Christine Baranski, que quer vender a vila do Natal sem pensar nos moradores do local.

O recém-chegado no mercado Disney+ também já está preparado. A plataforma traz quatro lançamentos sendo dois especiais, um de Frozen e outro de Lego Star Wars, e dois filmes natalinos, Noelle e Fada Madrinha.

Além dos lançamentos, os streamings também trazem clássicos desta época, como O Grinch (2000), disponível no Amazon. A plataforma ainda não tem a lista de lançamentos de dezembro, mas garantiu uma seleção de obras natalinas para seus espectadores.

Entre as novidades natalinas de Hollywood e os clássicos que já fazem parte do calendário de exibições, o Divirta-se reuniu os principais lançamentos e títulos disponíveis nos streamings para maratonar com a família e amigos. Confira!

LANÇAMENTOS DISNEY+

Sem especificar datas, a plataforma informou que vai lançar os especiais de Frozen e Lego Star Wars, além dos filmes abaixo:

Noelle (2019) - estreou nesta quinta-feira (26)

O filme traz a história de Noelle, que, na trama, é filha de ninguém menos que Papai Noel. Disponível no Disney+, o longa se desenrola misturando comédia e fantasia nas peripécias que a jovem enfrenta nas vésperas do Natal.

FADA MADRINHA (2020) - estreia dia 4 de dezembro

Na história, Eleanor (Jillian Bell) é uma fada madrinha recém-formada, que sai em busca da primeira afilhada e quer mostrar ao mundo que a profissão ainda tem futuro. O problema é que, quando ela a afilhada, descobre que o pedido foi enviado há décadas e que a garotinha, na verdade, já tem 40 anos.



LANÇAMENTOS DA NETFLIX

A plataforma vem lançando filmes e programas do gênero desde o início de novembro. Abaixo, você confere alguns destaques e a lista do que está por vir ainda.

Natal Com Dolly Parton (2020) - lançado no dia 20 de novembro

Um dos lançamentos mais esperados da Netflix para quem gosta de Dolly Parton e musicais, a obra mostra a história de uma empresária rabugenta que decide vender uma vila que ela herdou do pai às vésperas do Natal. A personagem de Dolly é uma das responsáveis por fazer o espírito natalino viver e trazer felicidade, acalento e mudança de planos na vida das protagonistas.



Tudo Bem no Natal Que Vem (2020) - estreia dia 3 de dezembro



O filme brasileiro que traz Leandro Hassum como protagonista narra a história de uma pessoa que não é lá das mais chegadas no Natal. O pai de família, no entanto, fica preso no dia 24 de dezembro e precisa aprender o que realmente importa para se livrar do contexto natalino que ele tanto tem pavor.



Crônicas de Natal 2 (2020) - estreou no dia 25 de novembro



Já faz dois anos desde que Kate (Darby Camp) e Teddy (Judah Lewis) salvaram o Natal, e muita coisa mudou. Kate, agora uma típica adolescente, está passando o feriado em Cancun ao lado da mãe, o novo namorado e o filho dele, Jack (Jahzir Bruno), contra a própria vontade. Sem aceitar essa nova versão da família, Kate decide fugir. Mas, quando um misterioso e mágico encrenqueiro chamado Belsnickel ameaça destruir o Polo Norte e o Natal para sempre, Kate e Jack precisarão embarcar em uma aventura inesperada ao lado do Papai Noel (Kurt Russell).



Missão Presente de Natal (2020) - estreou no dia 5 de novembro



Buscando ser promovida, Erica Miller (Kat Graham), uma assistente parlamentar, viaja para uma base aérea no Pacífico a pedido de sua chefe, furando o Natal com sua família. No local, ela precisa decidir se a base será fechada para corte de custos ou não. Só que lá entra em conflito com o Capitão Andrew Jantz (Alexander Ludwig), um piloto que ama o Natal e tem como projeto, há anos, entregar presentes e suprimentos, de paraquedas, para os moradores das ilhas vizinhas. Erica passa a ficar em dúvida entre vivenciar o espírito natalino de Andrew ou atrapalhar seus planos por conta de seu desejo de ser promovida profissionalmente.



O QUE MAIS ESTÁ POR VIR NA NETFLIX

O Presente de Natal de Angela (10 de dezembro)

Filmes que Marcam Época: Natal (10 de dezembro)

Namorado de Natal - 2a Temporada (em dezembro)

Como Acabar com o Natal (em dezembro)





DEMAIS LANÇAMENTOS DE NATAL DA NETFLIX EM 2020

"Dash & Lily" - estreou dia 10 de novembro



"Uma Invenção de Natal" - estreou dia 13 de novembro



"Casa Pronta para o Natal" - estreou dia 18 de novembro



"A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura"- estreou dia 19 de novembro



"O X do Natal" - estreou dia 20 de novembro



"Sonhar e Dançar - O Quebra-Nozes de Chocolate"



"Sugar Rush de Natal - 2a Temporada" - estreou dia 27 de novembro





MAIS OBRAS DE NATAL NO CATÁLOGO: "Crônicas de Natal"; "Trilogia - O Príncipe do Natal"; "O Feitiço do Natal"; "Resgate do Coração"; "O Natal está no Ar"; "Klaus"; "Amor com Data Marcada"; "Deixe a Neve Cair"; "Um Passado de Presente"; "A Princesa e a Plebeia"; "Namorado de Natal - 1a Temporada"; "Mandou Bem! Natal e Ano Novo"; "Sugar Rush de Natal".

AMAZON

Sem apresentar lançamentos, a plataforma trouxe uma lista de filmes do gênero já disponíveis em seu catálogo:

O Grinch (2000)

Disponível na Amazon, o filme mostra a história do Grinch, uma criatura que, apesar de ser verde na cor do Natal, detesta essa época do ano. Para tanto, ele quer acabar com a festa dos vizinhos. Seu plano é roubar das pessoas tudo o que tenha relação com decoração e Papai Noel, para que o local fique sem recursos para realizar o grande evento de dezembro.

Um Natal Brilhante (2006)



Comédia morna para o Natal, o filme ilustra a história de um homem que sempre foi conhecido como Senhor Natal, de tanto que gostava dessa época do ano. Mas seu reinado acaba ameaçado quando um rival tem planos de fazer uma decoração ainda mais brilhante que à dele. Em seguida, eles declaram guerra e que vença o melhor! Está disponível na Amazon.



Um Presente Perfeito (2013)



Disponível na Amazon, o filme mostra a história de Ashley, que com 18 anos de idade procura uma fuga à rotina de casa. Tudo começa a mudar quando um dos empregados de sua família começa a incentivá-la a fazer uma peça de teatro sobre o Natal para crianças e ela se empenha em um projeto digno de fim de ano. Junto a outros colegas, a jovem consegue mostrar o quanto a solidariedade está presença nesta época do ano.

