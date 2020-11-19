Festival Varilux de Cinema Francês começa em Vitória com 18 longas

Cena do filme "Persona Non Grata", que abre o Festival Varilux, em Vitória Crédito: Bretz/ MyMamma

O Festival Varilux de Cinema Francês começa nesta quinta-feira (19). E o Espírito Santo está entre os locais que vão receber a mostra 2020. Por conta da pandemia do novo coronavírus, apenas o Cine Jardins participa do evento neste primeiro momento. O Centro Cultural Sesc Glória, que também costuma receber o festival, decidiu realizá-lo em 2021 com sua possível reabertura.

"A ideia é abrir o espaço com o Festival Varilux, mas a mostra vai ficar para o ano que vem, já que temos o prazo até março para executá-la presencialmente", explica a coordenadora cultural do espaço, Rita Sarmento.

Porém, os interessados no festival podem conferir a programação no Cine Jardins, que funciona em capacidade reduzida - seguindo as normas de distanciamento e sanitárias propostas pelo Governo do Estado. Assim, o cinema de Jardim da Penha vai realizar 52 exibições com os 18 longas que participam do festival até o dia 2 de dezembro.

"O Festival vai acontecer apenas nas redes exibidoras que estão seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades e em cidades em que os espaços foram autorizados a reabrir. Assim o público terá certeza de poder frequentar os cinemas com segurança e reencontrar a cinematografia francesa da qual estava com saudade", reforça Christian Boudier, responsável pela direção e curadoria do festival.

No reencontro tão aguardado com a filmografia francesa nos cinemas, os espectadores poderão se deliciar com trabalhos de diretores, astros e estrelas consagrados e de expoentes da nova geração. Das 18 produções, 17 são inéditas como Verão de 85 (Eté 85), longa que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes.

Passaram por Cannes também as produções DNA (Adn), de Maïwenn, com Louis Garrel e Fanny Ardant; Minhas férias com Patrick (Antoinette Dans Les Cévennes), de Caroline Vignal; Slalom (Slalom), de Charlène Favier, e Gagarine (Gagarine), de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh.

Atores e atrizes conhecidos do público brasileiro também não podem faltar. Juliette Binoche volta ao Festival Varilux como protagonista de A Boa Esposa(La Bonne Épouse), de Martin Provost; e o ator Vincent Cassel estrela Mais que Especiais (Hors Normes) de Eric Toledano e Olivier Nakache, diretores dos sucessos Os Intocáveis e Samba que já integram o Festival Varilux.

A obra que abre o festival em Vitória é Persona Non Grata, às 19h30. O drama/thriller, de Roschdy Zem, traz a história de dois amigos e sócios minoritários numa empresa de construção que enfrenta dificuldades. Eles começam a vislumbrar um futuro melhor quando um estranho personagem entra em suas vidas.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2020

Quando: de 19 de novembro a 2 de dezembro

de 19 de novembro a 2 de dezembro Onde: Cine Jardins, Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Shopping Jardins, Jardim da Penha  Vitória



Cine Jardins, Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Shopping Jardins, Jardim da Penha  Vitória Informações: 3314-5000/ 3026-8099



PROGRAMAÇÃO

DIA 19/11

14h - Persona Non Grata



16h10 - Meu Primo



18h30 - Gagarine



20h40 - A Garota da Pulseira





DIA 20/11



14h - Minhas Férias com Patrick



16h15 - Sou Francês e Preto



18h20 - Donas da Bola



20h30 - A Boa Esposa





DIA 21/11



14h - A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília



16h - Mais que Especiais



18h30 - Belle Epoque



21h - Meu Primo



DIA 22/11

14h - Belle Epoque



16h30 - Acossado



18h35 - Apagar o Histórico



20h55 - DNA





DIA 23/11



14h - O Capital no Século XXI



16h20 - Minhas Férias com Patrick



18h35 - Slalom



20h45 - Notre Dame





DIA 24/11



14h - A Boa Esposa



16h25 - Verão de 85



18h40 - Mais que Especiais



21h10 - O Capital no Século XXI



DIA 25/11

14h - Slalom



16h10 - Apagar o Histórico



18h30 - A Garota da Pulseira



20h40 - Gagarine





DIA 26/11



*** Dia 26 o cinema não estará aberto (higienização)





DIA 27/11



14h - Notre Dame



16h05 - Sou Francês e Preto



18h10 - Meu Primo



20h30 - Apagar o Histórico



DIA 28/11

14h - DNA



16h06 - Gagarine



18h15 - Donas da Bola



20h25 - Mais que Especiais





DIA 29/11



14h - A Garota da Pulseira



16h10 - A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília



18h10 - Minhas Férias com Patrick



20h25 - Belle Epoque





DIA 30/11



14h - Slalom



16h10 - Notre Dame



18h15 - Verão de 85



20h30 - Persona Non Grata

