Festival Varilux de Cinema Francês começa em Vitória com 18 longas

O Festival Varilux de Cinema Francês começa nesta quinta-feira (19). E o Espírito Santo está entre os locais que vão receber a mostra 2020. Por conta da pandemia do novo coronavírus, apenas o Cine Jardins participa do evento neste primeiro momento. O Centro Cultural Sesc Glória, que também costuma receber o festival, decidiu realizá-lo em 2021 com sua possível reabertura.
"A ideia é abrir o espaço com o Festival Varilux, mas a mostra vai ficar para o ano que vem, já que temos o prazo até março para executá-la presencialmente", explica a coordenadora cultural do espaço, Rita Sarmento.
Porém, os interessados no festival podem conferir a programação no Cine Jardins, que funciona em capacidade reduzida - seguindo as normas de distanciamento e sanitárias propostas pelo Governo do Estado. Assim, o cinema de Jardim da Penha vai realizar 52 exibições com os 18 longas que participam do festival até o dia 2 de dezembro.
"O Festival vai acontecer apenas nas redes exibidoras que estão seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades e em cidades em que os espaços foram autorizados a reabrir. Assim o público terá certeza de poder frequentar os cinemas com segurança e reencontrar a cinematografia francesa da qual estava com saudade", reforça Christian Boudier, responsável pela direção e curadoria do festival.
No reencontro tão aguardado com a filmografia francesa nos cinemas, os espectadores poderão se deliciar com trabalhos de diretores, astros e estrelas consagrados e de expoentes da nova geração. Das 18 produções, 17 são inéditas como Verão de 85 (Eté 85), longa que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes.
Passaram por Cannes também as produções DNA (Adn), de Maïwenn, com Louis Garrel e Fanny Ardant; Minhas férias com Patrick (Antoinette Dans Les Cévennes), de Caroline Vignal; Slalom (Slalom), de Charlène Favier, e Gagarine (Gagarine), de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh.
Atores e atrizes conhecidos do público brasileiro também não podem faltar. Juliette Binoche volta ao Festival Varilux como protagonista de A Boa Esposa(La Bonne Épouse), de Martin Provost; e o ator Vincent Cassel estrela Mais que Especiais (Hors Normes) de Eric Toledano e Olivier Nakache, diretores dos sucessos Os Intocáveis e Samba que já integram o Festival Varilux.
A obra que abre o festival em Vitória é Persona Non Grata, às 19h30. O drama/thriller, de Roschdy Zem, traz a história de dois amigos e sócios minoritários numa empresa de construção que enfrenta dificuldades. Eles começam a vislumbrar um futuro melhor quando um estranho personagem entra em suas vidas.
FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2020
- Quando: de 19 de novembro a 2 de dezembro
- Onde: Cine Jardins, Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Shopping Jardins, Jardim da Penha Vitória
- Informações: 3314-5000/ 3026-8099
PROGRAMAÇÃO
- DIA 19/11
- 14h - Persona Non Grata
- 16h10 - Meu Primo
- 18h30 - Gagarine
- 20h40 - A Garota da Pulseira
- DIA 20/11
- 14h - Minhas Férias com Patrick
- 16h15 - Sou Francês e Preto
- 18h20 - Donas da Bola
- 20h30 - A Boa Esposa
- DIA 21/11
- 14h - A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília
- 16h - Mais que Especiais
- 18h30 - Belle Epoque
- 21h - Meu Primo
- DIA 22/11
- 14h - Belle Epoque
- 16h30 - Acossado
- 18h35 - Apagar o Histórico
- 20h55 - DNA
- DIA 23/11
- 14h - O Capital no Século XXI
- 16h20 - Minhas Férias com Patrick
- 18h35 - Slalom
- 20h45 - Notre Dame
- DIA 24/11
- 14h - A Boa Esposa
- 16h25 - Verão de 85
- 18h40 - Mais que Especiais
- 21h10 - O Capital no Século XXI
- DIA 25/11
- 14h - Slalom
- 16h10 - Apagar o Histórico
- 18h30 - A Garota da Pulseira
- 20h40 - Gagarine
- DIA 26/11
- *** Dia 26 o cinema não estará aberto (higienização)
- DIA 27/11
- 14h - Notre Dame
- 16h05 - Sou Francês e Preto
- 18h10 - Meu Primo
- 20h30 - Apagar o Histórico
- DIA 28/11
- 14h - DNA
- 16h06 - Gagarine
- 18h15 - Donas da Bola
- 20h25 - Mais que Especiais
- DIA 29/11
- 14h - A Garota da Pulseira
- 16h10 - A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília
- 18h10 - Minhas Férias com Patrick
- 20h25 - Belle Epoque
- DIA 30/11
- 14h - Slalom
- 16h10 - Notre Dame
- 18h15 - Verão de 85
- 20h30 - Persona Non Grata
- DIA 01/12
- 14h - Mais que Especiais
- 16h30 - Meu Primo
- 18h50 - Acossado
- 20h55 - DNA
- DIA 02/12
- 14h - Donas da Bola
- 16h10 - Belle Epoque
- 18h40 - Sou Francês e Preto
- 20h45 - Verão de 85