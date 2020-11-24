Festival de Cinema de Vitória vai até dia 29 com 101 filmes gratuitos

Inabitáveis, de Anderson Bardot, será exibido na 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas Crédito: Divulgação/Festival de Cinema de Vitória

Os amantes e entusiastas da sétima arte ganharam mais uma opção de lazer para curtir em casa na pandemia. Nesta terça-feira (24), tem início a 27ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que este ano terá o tema Sonhar Colorido Faz Bem.

Até o domingo (29), serão transmitidos 101 filmes de maneira on-line. São longas e curtas-metragem, divididos em 13 mostras, das quais 12 são competitivas, além de uma Sessão Especial de Abertura, que exibirá o longa-metragem “Cemitério das Almas Perdidas”, de Rodrigo Aragão , nome de destaque do cinema de horror, no Brasil e no exterior.

As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV , que recebeu os festivais Kinoforum, Zózimo Bulbul e Mix Brasil. Para acessar o site, o espectador precisa realizar um cadastro rápido e gratuito e conferir os filmes selecionados através de diversas telas, como celular, computador, tablet e smart TV.

SEM SHOWS E DRIVE-IN

Nos últimos anos, a Tenda Musical acontecia paralelamente ao festival com programação musical ao fim das exibições. Neste ano, por conta da pandemia e também devido à escassez de recursos e de patrocinadores para o segundo projeto, o Festival de Cinema de Vitória será realizado sozinho.

Os projetos são independentes e eram realizados juntos para movimentar a cidade. Nesta edição, focamos nas mostras e nas exibições. A música ficou por conta da Mostra de Videoclipes, explica Larissa Delbone, diretora executiva do FCV.

A possibilidade de realizar sessões drive-in durante esta edição também não se concretizou, mas segue nos planos da produção para os próximos anos. Optamos por realizar um grande evento digital, mantendo os filmes apresentados com uma qualidade de exibição única, preservando produtores, diretores, e especialmente a população capixaba, conta Larissa.

"Compreendemos que qualquer aglomeração, neste período, seria temerária. O cinema no formato drive-in ficará para uma segunda oportunidade, em nosso Cinema Itinerante, previsto para o verão de 2021", completa.

Para Lucia Caus, diretora do festival, o formato on-line possibilita ampliar o alcance do evento. Uma das principais características do Festival de Cinema de Vitória são as sessões com plateia, sempre cheias e calorosas. Mas as mostras em formato on-line são uma oportunidade de fomentar ainda mais o acesso às produções de curta e longa-metragem, já que o espectador poderá acessar o conteúdo de qualquer lugar do Brasil, afirmou.

DEBATES E CURSOS

Os tradicionais debates entre os realizadores estão garantidos e acontecerão também de forma remota e gratuita. Os bate-papos serão realizados na plataforma InnSaei.TV e conduzidos pelo jornalista e crítico de cinema Filippo Pitanga, além da doutoranda em Psicologia e Cinema pela USP, Viviane A. Pistache. O debate da 5ª Mostra Cinema e Negritude, será mediado pelo jornalista Leonardo Vais; e da 5ª Mostra Mulheres no Cinema pela diretora Saskia Sá.

Para participar basta acessar o canal e assistir as aulas que serão no formato live. Não é preciso cumprir nenhum pré-requisito ou ter experiência prévia, apenas ter interesse em aprender mais sobre as áreas das masterclasses ofertadas.

HOMENAGEADOS E TEASER EM PRIMEIRA MÃO

A edição de 2020 do festival terá como Homenageado Nacional o cantor e compositor Gilberto Gil, pela contribuição do artista para o cinema e a cultura brasileira. Na noite do dia 29, o Festival exibirá, em primeira mão, o teaser do documentário "Disposições Amoráveis", que percorre o pensamento do artista de 78 anos por meio de encontros, lugares e canções. Com direção de Ana de Oliveira, o longa-metragem é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2015, escrito por Gil e Ana.

Gilberto Gil será homenageado no último dia do Festival de Cinema de Vitória 2020 Crédito: Gérard Giaume

Já o Homenageado Capixaba é Claudino de Jesus. Produtor, ator, técnico e diretor nas áreas de audiovisual e artes cênicas, ele é um dos principais personagens da retomada do movimento cineclubista brasileiro no início dos anos 2000.

MOSTRAS

Escolhidos pela curadoria do festival, os 101 filmes estão distribuídos em 11 janelas de exibição. Entre elas, estão mostras com títulos recentes do cinema brasileiro, produções que abordam a temática da diversidade sexual, filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica, uma janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo e sobre a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

A Mostra Competitiva de Longas está dominada por mulheres neste ano e traz obras como "Chico Rei Entre Nós", de Joyce Prado, e "O Livro dos Prazeres", de Marcela Lordy. A primeira investiga a história de Chico Rei - um monarca que, segundo a tradição oral, foi trazido do Congo para a região de Ouro Preto em 1740. O longa de Lordy é uma livre adaptação da obra Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras em língua portuguesa do século XX.

A novidade deste ano é a 1ª Mostra AudioTransVisual, que acontece entre os dias 26 e 28 de novembro e exibirá 17 curtas-metragens. Idealizada por André da Costa, a janela é resultado de um curso online e gratuito  proposto durante a pandemia de COVID-19 -, que possibilitou a formação de 30 alunes trans de 13 estados brasileiros.

Duas outras janelas temáticas completam meia década de exibição neste ano. Uma delas terá sessão com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e que aborda as questões de gênero. Outra, tratá filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros e que tratam das narrativas que atravessam a população negra no Brasil.

Há espaço ainda para apresentação de produções de gênero experimental por excelência e que fundem música e audiovisual, além das questões para o debate sobre sustentabilidade, questões ambientais e ainda a janela mais recente do festival, que traz o terror para o evento por meio da  2ª Mostra Do Outro Lado  Cinema Fantástico e de Horror.

Apesar da crise no setor de cultura e dos poucos incentivos, a expectativa para o evento é bastante positiva: A nossas expectativas são as melhores possíveis. O Festival é um dos mais antigos e tradicionais do país e para nós é muito gratificante, após tantas dificuldades, entregar um projeto que contempla exibição de qualidade, formação de plateia e educação continuada através da cultura, finalizou Larissa.

PROGRAMAÇÃO

24 DE NOVEMBRO - Terça-feira



19h: Cerimônia de Abertura - Homenagem a Claudino de Jesus





Cerimônia de Abertura - Homenagem a Claudino de Jesus Primeira Sessão Competitiva Nacional

4 Bilhões de Infinitos, de Marco Antônio Pereira (FIC, MG, 15')

Ilhas de Calor, de Ulisses Arthur (FIC, AL, 20')

A Morte Branca do Feiticeiro Negro, de Rodrigo Ribeiro (DOC, SC, 10')

90 Rounds, de Juane Vaillant e João Oliveira (DOC, ES, 20')

Pureza, de Renato Barbieri (FIC, DF, 101) - LONGA-METRAGEM





Sessão Especial de Abertura

O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão (FIC, ES, 94)





7ª Mostra Outros Olhares

O Que Pode um Corpo?, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (DOC, RS, 15')

Rebento, de Vinicius Eliziário (FIC, BA, 18')

Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé, de Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra (DOC, RJ, 14)

Carta para Dona Quarentena, de Letícia Braga (EXP, ES, 3)

Estamos Todos na Sarjeta, mas Alguns de Nós Olham as Estrelas, de João Marcos de Almeida e Sérgio Silva (FIC, SP, 20')

25 DE NOVEMBRO - Quarta- feira



11h: Debate Primeira Sessão Competitiva Nacional



Debate Primeira Sessão Competitiva Nacional 15h: Debate 7ª Mostra Outros Olhares





Debate 7ª Mostra Outros Olhares 19h: Segunda Sessão Competitiva Nacional

Parte do Que Parte Fica, de Camilla Shinoda (FIC, DF, 20')

Manaus Hot City, de Rafael Ramos (FIC, AM, 13')

Ser Feliz no Vão, de Lucas H. Rossi dos Santos (DOC, RJ, 12')

Inabitáveis, de Anderson Bardot (FIC, ES, 25')

Yãmi?yhex: as Mulheres-Espírito, de Sueli Maxakali e Isael Maxakali (DOC, MG, 76) - LONGA-METRAGEM





9ª Mostra Corsária

Cultural, de Armando Lima (EXP, SP, 6')

Temporal, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 8')

O Prazer de Matar Insetos, de Leonardo Martinelli (FIC, RJ, 10')

Pátria, de Lívia Costa e Sunny Maia (DOC, CE, 8)

Naquela Época Devoraram Meus Olhos, de Cleissa Regina Martins (EXP, RJ, 4)

3 Gotas, de Luiz Will Gama (EXP, ES, 8)

O Jardim Fantástico, de Fábio Baldo e Tico Dias (FIC, SP, 20')





3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

Raízes, de Coletivo FemArte (FIC, RJ, 7)

Rocha Matriz, de Cristal Líquido (Miro Soares e Gabriel Menotti) (DOC, ES, 25)

Comendo Cérebros, de Almir Correia (ANI, PR, 5)

Sirumi, de Thiago Camargo (FIC, GO, 19)

26 DE NOVEMBRO - Quinta- feira



11h: Debate Segunda Sessão Competitiva Nacional



Debate Segunda Sessão Competitiva Nacional 15h: Debate 9ª Mostra Corsária



Debate 9ª Mostra Corsária 16h : Debate 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental





: Debate 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental 19h: Terceira Sessão Competitiva Nacional

Baile, de Cíntia Domit Bittar (FIC, SC, 18')

O Tempo e a Falta, de Claudiana Braga (DOC, ES, 17')

Quinze, de Isis Caroline (FIC, SP, 18')

Perifericu, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira (FIC, SP, 20')

Um Dia com Jerusa, de Viviane Ferreira (FIC, SP, 74) - LONGA-METRAGEM

O Livro dos Prazeres, de Marcela Lordy (FIC, RJ, 99) - LONGA-METRAGEM





10ª Mostra Quatro Estações

Babi & Elvis, de Mariana Borges (DOC, MG, 18')

Agachem, Segurem, Formem, Arrasem, de Caio Baú (DOC, SP, 10')

Bonde, de Asaph Luccas (FIC, SP, 18')

Convictas, de Kamila Barbosa Ferreira (DOC, ES, 16)





3ª Mostra Cinema de Bordas

Comando Central, Antônio Estevão (FIC, ES, 75)

Nuvem Baixa, de André Okuma (FIC/EXP, SP, 15)

Marta Morta, de Rubens Mello (FIC, SP, 8)

Os Crimes da Rua do Arvoredo, de Patty Fang (DOC, RS, 9)





1ª Mostra TransAudioVisual

Tia Iracy Futebol Clube, de Layla Sah

A Neta de Cibele, de Nicole Terra

Oficina do Diabo, de Caim Pacheco

À Procura de Pandora, de Louise Xavier

A Hora do Banho, de Cenobite Monroe

27 DE NOVEMBRO - Sexta-feira

11h: Debate Terceira Sessão Competitiva Nacional

Debate Terceira Sessão Competitiva Nacional 15h: Debate 10ª Mostra Quatro Estações





Debate 10ª Mostra Quatro Estações 19h: Quarta Sessão Competitiva Nacional

Para Todas as Moças, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 2')

Jorge, de Jéferson Vasconcelos (FIC, RJ, 19')

O Conforto das Ruínas, de Gabriela Lourenzato (FIC, SP, 18')

Inabitável, de Matheus Farias e Enock Carvalho (FIC, PE, 20')

Chico Rei entre Nós, de Joyce Prado (DOC, SP, 94) - LONGA-METRAGEM





5ª Mostra Mulheres no Cinema

Seremos Ouvidas, de Larissa Nepomuceno (DOC, PR, 13)

Angela, de Marília Nogueira (FIC, MG, 15)

Esmalte Vermelho Sangue, de Gabriela Altaf (DOC, RJ, 13)

Minha História É Outra, de Mariana Campos (DOC, RJ, 22)





2ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror

Náusea, de Thomas Webber (FIC, PR, 13)

Eu Estou Vivo, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 23)

Mamãe Tem Um Demônio, de Demerson Souza (FIC, SP, 25)

As Viajantes, de Davi Mello (FIC, SP, 11)





4ª Mostra Nacional de Videoclipes

Blá Blá Blá, de Junior Batista. Artista: Morenna (ES, 3)

Killa, de Jessica Lauane. Artista: Enme (MA, 3)

Primeiro Remix, de Raphael Correa. Artista: Antonio e Gustavo Rosseb (SP, 3)

Livre pra Viver, de Danilo Laslo. Artista: Douglas Lopes (ES, 4)

Gigantesca, de Letícia Pires. Artista: Mariana Volker (RJ, 4)

Pila Pilão, de Giuliana Danza. Artista: Serelepe (MG, 1)

Dark Cloud, de MAGU (Marina Abranches e Gustavo Martins). Artista: Dan Abranches (ES, 4)

Fantasmas Talvez, de Diego Locatelli e Felipe Amarelo. Artista: André Prando (ES, 4)

Ave de Nós, de Roberto Mamfrim. Artista: Kanduras (SP, 4)

Roma, de Francisco Xavier. Artista: Cinco Nós (ES, 4)

Diferenciado, de Amon e Jeffão. Artista: PTK (ES, 2)

Náufrago, de Consuelo Cruz e Pedro Henrique França. Artista: Majur (RJ, 3)

O Clã, de Raymundo Calumby. Artista: Isis Broken (SE, 3)

Texas, de Felipe Soares. Artista: Kira Aderne e Tárcio Luna (PE, 6)

Cidadão de Bem, de Cainã Morellato. Artista: Cainã e a Vizinhança do Espelho (ES, 3)

Sinal Fechado, de Lucas Sá. Artista: Getúlio Abelha (MA, 6)





1ª Mostra AudioTransVisual

Bhoreal, de Bernardo de Assis

Graça em Tempo de Pandemia, Rhany Merces

A Corpa Fala, de Gabbs Torres

Nelliel, de Jane Beatriz

Adão, de Henrique Bulhões

A Coisa tá Russa, de Deborah Gomes

28 DE NOVEMBRO - Sábado

11h: Debate Quarta Sessão Competitiva Nacional

Debate Quarta Sessão Competitiva Nacional 14h: Debate 5ª Mostra Mulheres no Cinema

Debate 5ª Mostra Mulheres no Cinema 15h: Debate 2ª Mostra Do Outro Lado

Debate 2ª Mostra Do Outro Lado 16h: Debate 4ª Mostra Nacional de Videoclipes





Debate 4ª Mostra Nacional de Videoclipes 19h: Quinta Sessão Competitiva Nacional

Como Ficamos da Mesma Altura, de Laís Santos Araújo (FIC, AL, 17')

Egum, de Yuri Costa (FIC, RJ, 23')

Thinya, de Lia Letícia (FIC, PE, 16')

O Verbo Se Fez Carne, de Ziel Karapotó (EXP, PE, 6')

Para Onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral (DOC, SP, 89) - LONGA-METRAGEM





5ª Mostra Cinema e Negritude

Cão Maior, de Filipe Alves (FIC, DF, 20)

Terceiro Andar, de Deuilton B. Júnior (FIC, PE, 9)

Lembrar Daquilo Que Esqueci, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 20)

Alfazema, de Sabrina Fidalgo (FIC, 24', RJ)





9ª Mostra Foco Capixaba

Redundância, de Wayner Tristão (EXP, ES, 6')

O Trauma É Brasileiro, de Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil (DOC, ES, 14')

Na Terra dos Papagaios, de Adriana Jacobsen (EXP, ES, 1)

Amargo Rio Doce, de Ricardo Sá (DOC, ES, 20')

Zacimba Gaba - Um Raio na Escuridão, de Tati Rabelo e Rod Linhales (DOC, ES, 15')





1ª Mostra TransAudioVisual

Café com Rebu, de Danny Barbosa

Lugar de Origens, de Luca Andrade

Amei-a, de Vinicius Cassano

Como Nenhuma Inteligência já Amou, de Sophi Saphirah

Femininação, de Victoria Helena

Iauaraete, de Xan Marçall



29 DE NOVEMBRO - Domingo

11h: Debate Quinta Sessão Competitiva Nacional

Debate Quinta Sessão Competitiva Nacional 15h: Debate 5ª Mostra Cinema e Negritude

Debate 5ª Mostra Cinema e Negritude 16h: Debate 9ª Mostra Foco Capixaba

Debate 9ª Mostra Foco Capixaba 18h: Homenagem a Gilberto Gil e Cerimônia de Premiação

SERVIÇO

27º Festival de Cinema de Vitória

Quando : 24 a 29 de novembro

: 24 a 29 de novembro Local: InnSaei.TV, Youtube e Redes Sociais do FCV

InnSaei.TV, Youtube e Redes Sociais do FCV Online e Gratuito

Onde Assistir:

Cerimônias de Abertura e Encerramento, Premiação, Homengaens e Debates: ?InnSaei.TV?? e YouTube FCV

Mostras Competitivas, Não-Competitivas e Sessão Especial de Abertura: InnSaei.TV??

Mostra AudioTransVisual: YouTube FCV