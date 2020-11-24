Festival de Cinema de Vitória vai até dia 29 com 101 filmes gratuitos

Os amantes e entusiastas da sétima arte ganharam mais uma opção de lazer para curtir em casa na pandemia. Nesta terça-feira (24), tem início a 27ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que este ano terá o tema Sonhar Colorido Faz Bem.
Até o domingo (29), serão transmitidos 101 filmes de maneira on-line. São longas e curtas-metragem, divididos em 13 mostras, das quais 12 são competitivas, além de uma Sessão Especial de Abertura, que exibirá o longa-metragem Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão, nome de destaque do cinema de horror, no Brasil e no exterior.
As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV, que recebeu os festivais Kinoforum, Zózimo Bulbul e Mix Brasil. Para acessar o site, o espectador precisa realizar um cadastro rápido e gratuito e conferir os filmes selecionados através de diversas telas, como celular, computador, tablet e smart TV.
SEM SHOWS E DRIVE-IN
Nos últimos anos, a Tenda Musical acontecia paralelamente ao festival com programação musical ao fim das exibições. Neste ano, por conta da pandemia e também devido à escassez de recursos e de patrocinadores para o segundo projeto, o Festival de Cinema de Vitória será realizado sozinho.
Os projetos são independentes e eram realizados juntos para movimentar a cidade. Nesta edição, focamos nas mostras e nas exibições. A música ficou por conta da Mostra de Videoclipes, explica Larissa Delbone, diretora executiva do FCV.
A possibilidade de realizar sessões drive-in durante esta edição também não se concretizou, mas segue nos planos da produção para os próximos anos. Optamos por realizar um grande evento digital, mantendo os filmes apresentados com uma qualidade de exibição única, preservando produtores, diretores, e especialmente a população capixaba, conta Larissa.
"Compreendemos que qualquer aglomeração, neste período, seria temerária. O cinema no formato drive-in ficará para uma segunda oportunidade, em nosso Cinema Itinerante, previsto para o verão de 2021", completa.
Para Lucia Caus, diretora do festival, o formato on-line possibilita ampliar o alcance do evento. Uma das principais características do Festival de Cinema de Vitória são as sessões com plateia, sempre cheias e calorosas. Mas as mostras em formato on-line são uma oportunidade de fomentar ainda mais o acesso às produções de curta e longa-metragem, já que o espectador poderá acessar o conteúdo de qualquer lugar do Brasil, afirmou.
DEBATES E CURSOS
Os tradicionais debates entre os realizadores estão garantidos e acontecerão também de forma remota e gratuita. Os bate-papos serão realizados na plataforma InnSaei.TV e conduzidos pelo jornalista e crítico de cinema Filippo Pitanga, além da doutoranda em Psicologia e Cinema pela USP, Viviane A. Pistache. O debate da 5ª Mostra Cinema e Negritude, será mediado pelo jornalista Leonardo Vais; e da 5ª Mostra Mulheres no Cinema pela diretora Saskia Sá.
Profissionais, estudantes e entusiastas do cinema poderão participar da série de masterclasses, que acontecerá no canal do Festival no YouTube, de 24 a 28 de novembro. Entre os temas: Assistência de Direção; Processos de Montagem; Produção de Curta-Metragem; Distribuição; Crítica; e Roteiro.
Para participar basta acessar o canal e assistir as aulas que serão no formato live. Não é preciso cumprir nenhum pré-requisito ou ter experiência prévia, apenas ter interesse em aprender mais sobre as áreas das masterclasses ofertadas.
HOMENAGEADOS E TEASER EM PRIMEIRA MÃO
A edição de 2020 do festival terá como Homenageado Nacional o cantor e compositor Gilberto Gil, pela contribuição do artista para o cinema e a cultura brasileira. Na noite do dia 29, o Festival exibirá, em primeira mão, o teaser do documentário "Disposições Amoráveis", que percorre o pensamento do artista de 78 anos por meio de encontros, lugares e canções. Com direção de Ana de Oliveira, o longa-metragem é baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2015, escrito por Gil e Ana.
Já o Homenageado Capixaba é Claudino de Jesus. Produtor, ator, técnico e diretor nas áreas de audiovisual e artes cênicas, ele é um dos principais personagens da retomada do movimento cineclubista brasileiro no início dos anos 2000.
MOSTRAS
Escolhidos pela curadoria do festival, os 101 filmes estão distribuídos em 11 janelas de exibição. Entre elas, estão mostras com títulos recentes do cinema brasileiro, produções que abordam a temática da diversidade sexual, filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica, uma janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo e sobre a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.
A Mostra Competitiva de Longas está dominada por mulheres neste ano e traz obras como "Chico Rei Entre Nós", de Joyce Prado, e "O Livro dos Prazeres", de Marcela Lordy. A primeira investiga a história de Chico Rei - um monarca que, segundo a tradição oral, foi trazido do Congo para a região de Ouro Preto em 1740. O longa de Lordy é uma livre adaptação da obra Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras em língua portuguesa do século XX.
A novidade deste ano é a 1ª Mostra AudioTransVisual, que acontece entre os dias 26 e 28 de novembro e exibirá 17 curtas-metragens. Idealizada por André da Costa, a janela é resultado de um curso online e gratuito proposto durante a pandemia de COVID-19 -, que possibilitou a formação de 30 alunes trans de 13 estados brasileiros.
Duas outras janelas temáticas completam meia década de exibição neste ano. Uma delas terá sessão com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e que aborda as questões de gênero. Outra, tratá filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros e que tratam das narrativas que atravessam a população negra no Brasil.
Há espaço ainda para apresentação de produções de gênero experimental por excelência e que fundem música e audiovisual, além das questões para o debate sobre sustentabilidade, questões ambientais e ainda a janela mais recente do festival, que traz o terror para o evento por meio da 2ª Mostra Do Outro Lado Cinema Fantástico e de Horror.
Apesar da crise no setor de cultura e dos poucos incentivos, a expectativa para o evento é bastante positiva: A nossas expectativas são as melhores possíveis. O Festival é um dos mais antigos e tradicionais do país e para nós é muito gratificante, após tantas dificuldades, entregar um projeto que contempla exibição de qualidade, formação de plateia e educação continuada através da cultura, finalizou Larissa.
PROGRAMAÇÃO
- 24 DE NOVEMBRO - Terça-feira
- 19h: Cerimônia de Abertura - Homenagem a Claudino de Jesus
- Primeira Sessão Competitiva Nacional
- 4 Bilhões de Infinitos, de Marco Antônio Pereira (FIC, MG, 15')
- Ilhas de Calor, de Ulisses Arthur (FIC, AL, 20')
- A Morte Branca do Feiticeiro Negro, de Rodrigo Ribeiro (DOC, SC, 10')
- 90 Rounds, de Juane Vaillant e João Oliveira (DOC, ES, 20')
- Pureza, de Renato Barbieri (FIC, DF, 101) - LONGA-METRAGEM
- Sessão Especial de Abertura
- O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão (FIC, ES, 94)
- 7ª Mostra Outros Olhares
- O Que Pode um Corpo?, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (DOC, RS, 15')
- Rebento, de Vinicius Eliziário (FIC, BA, 18')
- Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé, de Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra (DOC, RJ, 14)
- Carta para Dona Quarentena, de Letícia Braga (EXP, ES, 3)
- Estamos Todos na Sarjeta, mas Alguns de Nós Olham as Estrelas, de João Marcos de Almeida e Sérgio Silva (FIC, SP, 20')
- 25 DE NOVEMBRO - Quarta- feira
- 11h: Debate Primeira Sessão Competitiva Nacional
- 15h: Debate 7ª Mostra Outros Olhares
- 19h: Segunda Sessão Competitiva Nacional
- Parte do Que Parte Fica, de Camilla Shinoda (FIC, DF, 20')
- Manaus Hot City, de Rafael Ramos (FIC, AM, 13')
- Ser Feliz no Vão, de Lucas H. Rossi dos Santos (DOC, RJ, 12')
- Inabitáveis, de Anderson Bardot (FIC, ES, 25')
- Yãmi?yhex: as Mulheres-Espírito, de Sueli Maxakali e Isael Maxakali (DOC, MG, 76) - LONGA-METRAGEM
- 9ª Mostra Corsária
- Cultural, de Armando Lima (EXP, SP, 6')
- Temporal, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 8')
- O Prazer de Matar Insetos, de Leonardo Martinelli (FIC, RJ, 10')
- Pátria, de Lívia Costa e Sunny Maia (DOC, CE, 8)
- Naquela Época Devoraram Meus Olhos, de Cleissa Regina Martins (EXP, RJ, 4)
- 3 Gotas, de Luiz Will Gama (EXP, ES, 8)
- O Jardim Fantástico, de Fábio Baldo e Tico Dias (FIC, SP, 20')
- 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental
- Raízes, de Coletivo FemArte (FIC, RJ, 7)
- Rocha Matriz, de Cristal Líquido (Miro Soares e Gabriel Menotti) (DOC, ES, 25)
- Comendo Cérebros, de Almir Correia (ANI, PR, 5)
- Sirumi, de Thiago Camargo (FIC, GO, 19)
- 26 DE NOVEMBRO - Quinta- feira
- 11h: Debate Segunda Sessão Competitiva Nacional
- 15h: Debate 9ª Mostra Corsária
- 16h: Debate 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental
- 19h: Terceira Sessão Competitiva Nacional
- Baile, de Cíntia Domit Bittar (FIC, SC, 18')
- O Tempo e a Falta, de Claudiana Braga (DOC, ES, 17')
- Quinze, de Isis Caroline (FIC, SP, 18')
- Perifericu, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira (FIC, SP, 20')
- Um Dia com Jerusa, de Viviane Ferreira (FIC, SP, 74) - LONGA-METRAGEM
- O Livro dos Prazeres, de Marcela Lordy (FIC, RJ, 99) - LONGA-METRAGEM
- 10ª Mostra Quatro Estações
- Babi & Elvis, de Mariana Borges (DOC, MG, 18')
- Agachem, Segurem, Formem, Arrasem, de Caio Baú (DOC, SP, 10')
- Bonde, de Asaph Luccas (FIC, SP, 18')
- Convictas, de Kamila Barbosa Ferreira (DOC, ES, 16)
- 3ª Mostra Cinema de Bordas
- Comando Central, Antônio Estevão (FIC, ES, 75)
- Nuvem Baixa, de André Okuma (FIC/EXP, SP, 15)
- Marta Morta, de Rubens Mello (FIC, SP, 8)
- Os Crimes da Rua do Arvoredo, de Patty Fang (DOC, RS, 9)
- 1ª Mostra TransAudioVisual
- Tia Iracy Futebol Clube, de Layla Sah
- A Neta de Cibele, de Nicole Terra
- Oficina do Diabo, de Caim Pacheco
- À Procura de Pandora, de Louise Xavier
- A Hora do Banho, de Cenobite Monroe
- 27 DE NOVEMBRO - Sexta-feira
- 11h: Debate Terceira Sessão Competitiva Nacional
- 15h: Debate 10ª Mostra Quatro Estações
- 19h: Quarta Sessão Competitiva Nacional
- Para Todas as Moças, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 2')
- Jorge, de Jéferson Vasconcelos (FIC, RJ, 19')
- O Conforto das Ruínas, de Gabriela Lourenzato (FIC, SP, 18')
- Inabitável, de Matheus Farias e Enock Carvalho (FIC, PE, 20')
- Chico Rei entre Nós, de Joyce Prado (DOC, SP, 94) - LONGA-METRAGEM
- 5ª Mostra Mulheres no Cinema
- Seremos Ouvidas, de Larissa Nepomuceno (DOC, PR, 13)
- Angela, de Marília Nogueira (FIC, MG, 15)
- Esmalte Vermelho Sangue, de Gabriela Altaf (DOC, RJ, 13)
- Minha História É Outra, de Mariana Campos (DOC, RJ, 22)
- 2ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror
- Náusea, de Thomas Webber (FIC, PR, 13)
- Eu Estou Vivo, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 23)
- Mamãe Tem Um Demônio, de Demerson Souza (FIC, SP, 25)
- As Viajantes, de Davi Mello (FIC, SP, 11)
- 4ª Mostra Nacional de Videoclipes
- Blá Blá Blá, de Junior Batista. Artista: Morenna (ES, 3)
- Killa, de Jessica Lauane. Artista: Enme (MA, 3)
- Primeiro Remix, de Raphael Correa. Artista: Antonio e Gustavo Rosseb (SP, 3)
- Livre pra Viver, de Danilo Laslo. Artista: Douglas Lopes (ES, 4)
- Gigantesca, de Letícia Pires. Artista: Mariana Volker (RJ, 4)
- Pila Pilão, de Giuliana Danza. Artista: Serelepe (MG, 1)
- Dark Cloud, de MAGU (Marina Abranches e Gustavo Martins). Artista: Dan Abranches (ES, 4)
- Fantasmas Talvez, de Diego Locatelli e Felipe Amarelo. Artista: André Prando (ES, 4)
- Ave de Nós, de Roberto Mamfrim. Artista: Kanduras (SP, 4)
- Roma, de Francisco Xavier. Artista: Cinco Nós (ES, 4)
- Diferenciado, de Amon e Jeffão. Artista: PTK (ES, 2)
- Náufrago, de Consuelo Cruz e Pedro Henrique França. Artista: Majur (RJ, 3)
- O Clã, de Raymundo Calumby. Artista: Isis Broken (SE, 3)
- Texas, de Felipe Soares. Artista: Kira Aderne e Tárcio Luna (PE, 6)
- Cidadão de Bem, de Cainã Morellato. Artista: Cainã e a Vizinhança do Espelho (ES, 3)
- Sinal Fechado, de Lucas Sá. Artista: Getúlio Abelha (MA, 6)
- 1ª Mostra AudioTransVisual
- Bhoreal, de Bernardo de Assis
- Graça em Tempo de Pandemia, Rhany Merces
- A Corpa Fala, de Gabbs Torres
- Nelliel, de Jane Beatriz
- Adão, de Henrique Bulhões
- A Coisa tá Russa, de Deborah Gomes
- 28 DE NOVEMBRO - Sábado
- 11h: Debate Quarta Sessão Competitiva Nacional
- 14h: Debate 5ª Mostra Mulheres no Cinema
- 15h: Debate 2ª Mostra Do Outro Lado
- 16h: Debate 4ª Mostra Nacional de Videoclipes
- 19h: Quinta Sessão Competitiva Nacional
- Como Ficamos da Mesma Altura, de Laís Santos Araújo (FIC, AL, 17')
- Egum, de Yuri Costa (FIC, RJ, 23')
- Thinya, de Lia Letícia (FIC, PE, 16')
- O Verbo Se Fez Carne, de Ziel Karapotó (EXP, PE, 6')
- Para Onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral (DOC, SP, 89) - LONGA-METRAGEM
- 5ª Mostra Cinema e Negritude
- Cão Maior, de Filipe Alves (FIC, DF, 20)
- Terceiro Andar, de Deuilton B. Júnior (FIC, PE, 9)
- Lembrar Daquilo Que Esqueci, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 20)
- Alfazema, de Sabrina Fidalgo (FIC, 24', RJ)
- 9ª Mostra Foco Capixaba
- Redundância, de Wayner Tristão (EXP, ES, 6')
- O Trauma É Brasileiro, de Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil (DOC, ES, 14')
- Na Terra dos Papagaios, de Adriana Jacobsen (EXP, ES, 1)
- Amargo Rio Doce, de Ricardo Sá (DOC, ES, 20')
- Zacimba Gaba - Um Raio na Escuridão, de Tati Rabelo e Rod Linhales (DOC, ES, 15')
- 1ª Mostra TransAudioVisual
- Café com Rebu, de Danny Barbosa
- Lugar de Origens, de Luca Andrade
- Amei-a, de Vinicius Cassano
- Como Nenhuma Inteligência já Amou, de Sophi Saphirah
- Femininação, de Victoria Helena
- Iauaraete, de Xan Marçall
- 29 DE NOVEMBRO - Domingo
- 11h: Debate Quinta Sessão Competitiva Nacional
- 15h: Debate 5ª Mostra Cinema e Negritude
- 16h: Debate 9ª Mostra Foco Capixaba
- 18h: Homenagem a Gilberto Gil e Cerimônia de Premiação
- SERVIÇO
- 27º Festival de Cinema de Vitória
- Quando: 24 a 29 de novembro
- Local: InnSaei.TV, Youtube e Redes Sociais do FCV
- Online e Gratuito
- Onde Assistir:
- Cerimônias de Abertura e Encerramento, Premiação, Homengaens e Debates: ?InnSaei.TV?? e YouTube FCV
- Mostras Competitivas, Não-Competitivas e Sessão Especial de Abertura: InnSaei.TV??
- Mostra AudioTransVisual: YouTube FCV
*Maiara Dal Bosco é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.