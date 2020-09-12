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Renata Rasseli

Capixaba é jurada do famoso Festival de Cinema de Gramado

A diretora do Festival de Cinema de Vitória, Lucia Caus, é uma das juradas do 48° Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre os dias 18 e 26 de setembro

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

12 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória
Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação
A diretora do Festival de Cinema de Vitória, Lucia Caus, é uma das juradas do 48º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre os dias 18 e 26 de setembro. Ela será uma das responsáveis por escolher o Melhor Longa-Metragem Estrangeiro. Já o 27º Festival de Cinema de Vitória, que este ano será online e segue gratuito, acontece entre os dias 24 e 29 de novembro. 

HAPPY HOUR

Carol Bonadiman e Alexandre Guimarães
Carol Bonadiman e Alexandre Guimarães:  na Praia do Canto.  Crédito: Mônica Zorzanelli

DIVERSIDADE SEXUAL E O DIREITO DO FUTURO

Tratar dos direitos da Diversidade Sexual tende a ser uma das principais tendências para as áreas jurídicas nos próximos anos. A avaliação é da advogada Sândala Almonfrey, especializada na área de Famílias e Sucessões. Segundo ela, questões como a defesa dos direitos da diversidade sexual e de gênero, os aspectos constitucionais e legais, as famílias homoafetivas, o direito notarial e a retificação de registro civil de pessoas transexuais, as relações de trabalho e outros temas relacionados deverão ocupar boa parte das agendas dos escritórios de advocacia do futuro. “Temos um longo caminho a percorrer até a garantia de um exercício pleno e livre da sexualidade no Brasil. E os profissionais da área jurídica deverão estar preparados para dar todo o suporte necessário a essa questão tão importante e delicada”, afirmou.

FAMÍLIA

Cami Christófaro, Tereza, Helena e Fred Esteves
Cami Christófaro, Tereza, Helena e Fred Esteves Crédito: Mônica Zorzanelli

LIVE SERTANEJA

Os sertanejos João Fellipe e Rafael vão relembrar os shows nos palcos, que eram realizados antes da pandemia e neste sábado, 12, a partir das 18h, farão uma live show. O evento será em formato de show, mas para as pessoas curtirem de casa, pelo canal da dupla no YouTube.
“Será uma live como as outras quatro que já fizemos neste ano, mas em formato diferente, acontecerá no palco, com iluminação, painel de led e repertório de show, para relembrar as apresentações pré-pandemia”, explicou João Fellipe.

FOCO NO CORAÇÃO

As cardiopatias matam mais de 17 milhões de pessoas todos os anos no mundo. As estatísticas realizadas neste ano de pandemia indicam que a mortalidade, pelo coronavírus, em portadores de problemas cardiovasculares pode ser até três vezes maior do que da população geral. “Esse mês acontece a campanha “Setembro do Coração” que é realizada anualmente e alerta sobre a importância de prevenir as cardiopatias. Um coração saudável merece atenção e disciplina, portanto mantenha os exames em dia, pratique atividade física, alimente-se bem e tenha hábitos saudáveis”, disse a cardiologista da Cardioservice, Kátia Regina Vasconcellos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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