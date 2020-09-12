Capixaba é jurada do famoso Festival de Cinema de Gramado

Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação

Lucia Caus, é uma das juradas do 48º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre os dias 18 e 26 de setembro. Ela será uma das responsáveis por escolher o Melhor Longa-Metragem Estrangeiro. Já o 27º Festival de Cinema de Vitória, que este ano será online e segue gratuito, acontece entre os dias 24 e 29 de novembro. A diretora do Festival de Cinema de Vitória, , é uma das juradas do 48º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre os dias 18 e 26 de setembro. Ela será uma das responsáveis por escolher o Melhor Longa-Metragem Estrangeiro. Já o 27º, que este ano será online e segue gratuito, acontece entre os dias 24 e 29 de novembro.

HAPPY HOUR

Carol Bonadiman e Alexandre Guimarães: na Praia do Canto. Crédito: Mônica Zorzanelli

DIVERSIDADE SEXUAL E O DIREITO DO FUTURO

Tratar dos direitos da Diversidade Sexual tende a ser uma das principais tendências para as áreas jurídicas nos próximos anos. A avaliação é da advogada Sândala Almonfrey, especializada na área de Famílias e Sucessões. Segundo ela, questões como a defesa dos direitos da diversidade sexual e de gênero, os aspectos constitucionais e legais, as famílias homoafetivas, o direito notarial e a retificação de registro civil de pessoas transexuais, as relações de trabalho e outros temas relacionados deverão ocupar boa parte das agendas dos escritórios de advocacia do futuro. “Temos um longo caminho a percorrer até a garantia de um exercício pleno e livre da sexualidade no Brasil. E os profissionais da área jurídica deverão estar preparados para dar todo o suporte necessário a essa questão tão importante e delicada”, afirmou.

FAMÍLIA

Cami Christófaro, Tereza, Helena e Fred Esteves Crédito: Mônica Zorzanelli

LIVE SERTANEJA

Os sertanejos João Fellipe e Rafael vão relembrar os shows nos palcos, que eram realizados antes da pandemia e neste sábado, 12, a partir das 18h, farão uma live show. O evento será em formato de show, mas para as pessoas curtirem de casa, pelo canal da dupla no YouTube.

“Será uma live como as outras quatro que já fizemos neste ano, mas em formato diferente, acontecerá no palco, com iluminação, painel de led e repertório de show, para relembrar as apresentações pré-pandemia”, explicou João Fellipe.

FOCO NO CORAÇÃO