27º Festival de Cinema de Vitória divulga filmes selecionados

O filme 'O Livro dos Prazeres', de Marcela Lordy, será exibido na 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Crédito: Marcela Lody

Com o tema Sonhar Colorido Faz Bem, o Festival de Cinema de Vitória, maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo chega à sua 27ª edição. Entre os dias 24 e 29 de novembro o público vai conferir a primeira edição em formato online do evento, que precisou se readaptar em função da pandemia do Covid-19. As mostras serão exibidas na plataforma InnSaei.TV, que exibiu recentemente o Festival Kinoforum.

Serão exibidos 84 filmes, entre longas e curtas-metragens, divididos em 12 mostras: 11 competitivas e uma fora de competição, além de sessões especiais. Os trabalhos escolhidos pela comissão de seleção concorrem ao Troféu Vitória em 33 categorias, além de prêmios extras. A escolha dos vencedores é feita pelas comissões de Júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema.

Para acessar os filmes na InssSaei.TV, o espectador precisa realizar um cadastro rápido e gratuito e conferir os filmes selecionados através de diversas telas, como de celular, computador, tablet e smart TV. Cada filme ficará disponível durante 24 horas, de acordo com a programação, que será divulgada em breve.

Os tradicionais debates entre os realizadores também acontecerão de forma remota, no Canal de Youtube do Festival. Os bate-papos serão conduzidos pelo jornalista e crítico de cinema, Filippo Pitanga; e pela doutoranda em psicologia e cinema pela USP e crítica de cinema para o portal Geledés, Viviane A. Pistache.

REPRESENTATIVIDADE

Fazendo jus ao número de inscrições recebidas  foram 1047 filmes inscritos para as mostras competitivas  as produções selecionadas representam diversos gêneros cinematográficos de várias regiões do Brasil. Foram selecionados 23 filmes de realizadores negros e negras; 21 filmes dirigidos por mulheres, sendo 10 dirigidos por mulheres negras; 33 filmes com temática de diversidade sexual; e 02 filmes realizados por pessoas com deficiência; além de 22 filmes universitários.

Segundo Lucia Caus, diretora do FCV, a seleção dos filmes é feita sempre com um olhar apurado para a representatividade. Prezamos por fazer uma curadoria que abrange os diversos gêneros da produção cinematográfica nacional. É um desafio e, ao mesmo tempo um prazer, dar visibilidade para tantos filmes e ver de perto todo o potencial criativo do cinema brasileiro.

A ficção 'Bonde', de Asaph Luccas, será exibida na 10ª Mostra Quatro Estações Crédito: Asaph Luccas

FORA DE COMPETIÇÃO

Tradicionalmente exibida dentro da programação que antecede o Festival de Cinema de Vitória, a 3ª Mostra Cinema de Bordas será realizada durante o festival. A mostra reúne produções periféricas, de baixo orçamento, realizadas por cineastas autodidatas de pequenas cidades ou arredores das grandes capitais.

O 27 FCV também irá exibir, dentro da 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, o novo filme do diretor Rodrigo Aragão, "O Cemitério das Almas Perdidas". O longa-metragem conta com efeitos especiais extremamente elaborados, grandes cenários e dezenas de figurantes. Aragão é um dos maiores nomes de destaque do cinema de horror tanto no Brasil quanto no mercado internacional.

SERVIÇO

27º Festival de Cinema de Vitória

Quando: 24 a 29 de novembro

24 a 29 de novembro Onde: InnSaei.TV, Youtube e Redes Sociais do FCV

InnSaei.TV, Youtube e Redes Sociais do FCV Online e Gratuito

FILMES SELECIONADOS

24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas

4 Billhões de Infinitos, de Marco Antônio Pereira (FIC, MG, 15')

Ilhas de calor, de Ulisses Arthur (FIC, AL, 20')

A morte branca do feiticeiro negro, de Rodrigo Ribeiro (DOC, SC, 10')

90 Rounds, de Juane Vaillant e João Oliveira (DOC, ES, 20')

Parte do que Parte Fica, de Camilla Shinoda (FIC, DF, 20')

Manaus Hot City, de Rafael Ramos (FIC, AM, 13')

Ser feliz no vão, de Lucas H. Rossi dos Santos (DOC, RJ, 12')

Inabitáveis, de Anderson Bardot (FIC, ES, 25')

Baile, de Cíntia Domit Bittar (FIC, SC, 18')

O tempo e a falta, de Claudiana Braga (DOC, ES, 17')

Quinze, de Isis Caroline (FIC, SP, 18')

Perifericu, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira (FIC, SP, 20')

Para Todas as Moças, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 2')

Jorge, de Jéferson Vasconcelos (FIC, RJ, 19')

O conforto das ruínas, de Gabriela Lourenzato (FIC, SP, 18')

Inabitável, de Matheus Farias e Enock Carvalho (FIC, PE, 20')

Como ficamos da mesma altura, de Laís Santos Araújo (FIC, AL, 17')

Egum, de Yuri Costa (FIC, RJ, 23')

Thinya, de Lia Letícia (FIC, PE, 15')

O Verbo se Fez Carne, de Ziel Karapotó (EXP, PE, 7')

10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

Pureza, de Renato Barbieri (FIC, DF, 101)

Yãmi?yhex: as mulheres-espírito, de Sueli Maxakali e Isael Maxakali (DOC, MG, 76)

Um dia com Jerusa, de Viviane Ferreira (FIC, SP, 74)

O livro dos prazeres, de Marcela Lordy (FIC, RJ, 99)

Chico Rei entre nós, de Joyce Prado (DOC, SP, 92)

Para Onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Caffé, Beto Amaral e Carla Caffé (DOC, SP, 89)

10ª Mostra Quatro Estações

Babi & Elvis, de Mariana Borges (DOC, MG, 18')

Agachem, segurem, formem, arrasem, de Caio Baú (DOC, SP, 10')

Bonde, de Asaph Luccas (FIC, SP, 18')

Convictas, de Kamila Barbosa Ferreira (DOC, ES, 17)

9ª Mostra Foco Capixaba

Redundância, de Wayner Tristão (EXP, ES, 6')

O trauma é brasileiro, de Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil (DOC, ES, 14')

Na Terra dos Papagaios, de Adriana Jacobsen (EXP, ES, 2)

Amargo Rio Doce, de Ricardo Sá (DOC, ES, 20')

Zacimba Gaba - Um raio na escuridão, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales (DOC, ES, 15')

9ª Mostra Corsária

Cultural, de Armando Lima (EXP, SP, 6')

Temporal, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 8')

O prazer de matar insetos, de Leonardo Martinelli (FIC, RJ, 10')

Pátria, de Lívia Costa e Sunny Maia (DOC, CE, 8)

Naquela época devoraram meus olhos, de Cleissa Regina Martins (EXP, BR/CAN, 4)

3 Gotas, de Luiz Will Gama (EXP, ES, 9)

O Jardim Fantástico, de Fábio Baldo e Tico Dias (FIC, SP, 20')

7ª Mostra Outros Olhares

O que pode um corpo?, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (DOC, RS, 14')

Rebento, de Vinicius Eliziario (FIC, BA, 18')

Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé, de Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra (DOC, RJ, 14)

Carta para Dona Quarentena, de Letícia Braga (EXP, ES, 3)

Estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós olham as estrelas, de João Marcos de Almeida e Sergio Silva (FIC, SP, 20')

5ª Mostra Mulheres no Cinema

Seremos Ouvidas, de Larissa Nepomuceno (DOC, PR, 13)

Ângela, de Marília Nogueira (FIC, MG, 15)

Esmalte Vermelho Sangue, de Gabriela Altaf (DOC, RJ, 13)

Minha História É Outra, de Mariana Campos (DOC, RJ, 22)

5ª Mostra Cinema e Negritude

Cão Maior, de Filipe Alves (FIC, DF, 20)

Terceiro Andar, de Deuilton B. Júnior (FIC, PE, 9)

Lembrar Daquilo Que Esqueci, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 20)

Alfazema, de Sabrina Fidalgo (FIC, 24', RJ)

4ª Mostra Nacional de Videoclipes

Blá Blá Blá, de Júnior Batista. Artista: MORENNA

KILLA de Jessica Lauane. Artista: Enme

Primeiro (Remix), de Raphael Correa. Artista: Antoni e Gustavo Rosseb

Livre pra Viver, de Danilo Laslo. Artista: Douglas Lopes

Gigantesca, de Letícia Pires. Artista: Mariana Volker

Pila Pilão, de Giuliana Danza. Artista: Serelepe

Dark Cloud, de MAGU (Marina Abranches e Gustavo Martins). Artista: Dan Abranches

Fantasmas Talvez, de Diego Locatelli e Felipe Amarelo. Artista: André Prando

Ave de Nós, de Roberto Mamfrim. Artista: Kanduras

Roma, de Francisco Xavier. Artista: Cinco Nós

Diferenciado, de Amon e Jeffão. Artista: PTK

Náufrago, de Consuelo Cruz e Pedro Henrique França. Artista: Majur

O Clã, de Raymundo Calumby. Artista: isis Broken

Texas, de Felipe Soares. Artista: Kira Aderne e Tárcio Luna

Cidadão de Bem, de Cainã Morellato. Artista: Cainã e a Vizinhança do Espelho

Sinal Fechado, de Lucas Sá. Artista: Getúlio Abelha

3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

Raízes, Direção Coletiva (FIC, RJ, 5)

Rocha Matriz, de Miro Soares e Gabriel Menotti (DOC, ES, 25)

Comendo Cérebros, de Almir Correia (ANI, PR, 5)

Sirumi, de Thiago Camargo (FIC, GO, 19)

2ª Mostra Do Outro Lado  Cinema Fantástico e de Horror

Náusea, de Thomas Webber (FIC, PR, 13)

Eu estou vivo, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 23)

Mamãe tem um demônio, de Demerson Souza (FIC, SP, 24)

As Viajantes, de Davi Mello (FIC, SP, 11)

FORA DA COMPETIÇÃO