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Cinema

27º Festival de Cinema de Vitória divulga filmes selecionados

Na edição deste ano, que acontece de 24 a 29 de novembro em formato online, serão exibidas 84 obras distribuídas em 12 mostras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 13:19

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 13:19

O filme 'O Livro dos Prazeres', de Marcela Lordy, será exibido na 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
O filme 'O Livro dos Prazeres', de Marcela Lordy, será exibido na 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Crédito: Marcela Lody
Com o tema Sonhar Colorido Faz Bem, o Festival de Cinema de Vitória, maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo chega à sua 27ª edição. Entre os dias 24 e 29 de novembro o público vai conferir a primeira edição em formato online do evento, que precisou se readaptar em função da pandemia do Covid-19. As mostras serão exibidas na plataforma InnSaei.TV, que exibiu recentemente o Festival Kinoforum.
Serão exibidos 84 filmes, entre longas e curtas-metragens, divididos em 12 mostras: 11 competitivas e uma fora de competição, além de sessões especiais. Os trabalhos escolhidos pela comissão de seleção concorrem ao Troféu Vitória em 33 categorias, além de prêmios extras. A escolha dos vencedores é feita pelas comissões de Júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema.
Para acessar os filmes na InssSaei.TV, o espectador precisa realizar um cadastro rápido e gratuito e conferir os filmes selecionados através de diversas telas, como de celular, computador, tablet e smart TV. Cada filme ficará disponível durante 24 horas, de acordo com a programação, que será divulgada em breve.
Os tradicionais debates entre os realizadores também acontecerão de forma remota, no Canal de Youtube do Festival. Os bate-papos serão conduzidos pelo jornalista e crítico de cinema, Filippo Pitanga; e pela doutoranda em psicologia e cinema pela USP e crítica de cinema para o portal Geledés, Viviane A. Pistache.

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REPRESENTATIVIDADE

Fazendo jus ao número de inscrições recebidas  foram 1047 filmes inscritos para as mostras competitivas  as produções selecionadas representam diversos gêneros cinematográficos de várias regiões do Brasil. Foram selecionados 23 filmes de realizadores negros e negras; 21 filmes dirigidos por mulheres, sendo 10 dirigidos por mulheres negras; 33 filmes com temática de diversidade sexual; e 02 filmes realizados por pessoas com deficiência; além de 22 filmes universitários.
Segundo Lucia Caus, diretora do FCV, a seleção dos filmes é feita sempre com um olhar apurado para a representatividade. Prezamos por fazer uma curadoria que abrange os diversos gêneros da produção cinematográfica nacional. É um desafio e, ao mesmo tempo um prazer, dar visibilidade para tantos filmes e ver de perto todo o potencial criativo do cinema brasileiro.
A ficção 'Bonde', de Asaph Luccas, será exibida na 10ª Mostra Quatro Estações
A ficção 'Bonde', de Asaph Luccas, será exibida na 10ª Mostra Quatro Estações Crédito: Asaph Luccas

FORA DE COMPETIÇÃO

Tradicionalmente exibida dentro da programação que antecede o Festival de Cinema de Vitória, a 3ª Mostra Cinema de Bordas será realizada durante o festival. A mostra reúne produções periféricas, de baixo orçamento, realizadas por cineastas autodidatas de pequenas cidades ou arredores das grandes capitais.
O 27 FCV também irá exibir, dentro da 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, o novo filme do diretor Rodrigo Aragão, "O Cemitério das Almas Perdidas". O longa-metragem conta com efeitos especiais extremamente elaborados, grandes cenários e dezenas de figurantes. Aragão é um dos maiores nomes de destaque do cinema de horror tanto no Brasil quanto no mercado internacional.

SERVIÇO

  • 27º Festival de Cinema de Vitória 
  • Quando: 24 a 29 de novembro
  • Onde: InnSaei.TV, Youtube e Redes Sociais do FCV
  • Online e Gratuito   

FILMES SELECIONADOS

  • 24ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
  • 4 Billhões de Infinitos, de Marco Antônio Pereira (FIC, MG, 15')
  • Ilhas de calor, de Ulisses Arthur (FIC, AL, 20')
  • A morte branca do feiticeiro negro, de Rodrigo Ribeiro (DOC, SC, 10')
  • 90 Rounds, de Juane Vaillant e João Oliveira (DOC, ES, 20')
  • Parte do que Parte Fica, de Camilla Shinoda (FIC, DF, 20')
  • Manaus Hot City, de Rafael Ramos (FIC, AM, 13')
  • Ser feliz no vão, de Lucas H. Rossi dos Santos (DOC, RJ, 12')
  • Inabitáveis, de Anderson Bardot (FIC, ES, 25')
  • Baile, de Cíntia Domit Bittar (FIC, SC, 18')
  • O tempo e a falta, de Claudiana Braga (DOC, ES, 17')
  • Quinze, de Isis Caroline (FIC, SP, 18')
  • Perifericu, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira (FIC, SP, 20')
  • Para Todas as Moças, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 2')
  • Jorge, de Jéferson Vasconcelos (FIC, RJ, 19')
  • O conforto das ruínas, de Gabriela Lourenzato (FIC, SP, 18')
  • Inabitável, de Matheus Farias e Enock Carvalho (FIC, PE, 20')
  • Como ficamos da mesma altura, de Laís Santos Araújo (FIC, AL, 17')
  • Egum, de Yuri Costa (FIC, RJ, 23')
  • Thinya, de Lia Letícia (FIC, PE, 15')
  • O Verbo se Fez Carne, de Ziel Karapotó (EXP, PE, 7')
  • 10ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
  • Pureza, de Renato Barbieri (FIC, DF, 101)
  • Yãmi?yhex: as mulheres-espírito, de Sueli Maxakali e Isael Maxakali (DOC, MG, 76)
  • Um dia com Jerusa, de Viviane Ferreira (FIC, SP, 74)
  • O livro dos prazeres, de Marcela Lordy (FIC, RJ, 99)
  • Chico Rei entre nós, de Joyce Prado (DOC, SP, 92)
  • Para Onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Caffé, Beto Amaral e Carla Caffé (DOC, SP, 89)
  • 10ª Mostra Quatro Estações
  • Babi & Elvis, de Mariana Borges (DOC, MG, 18')
  • Agachem, segurem, formem, arrasem, de Caio Baú (DOC, SP, 10')
  • Bonde, de Asaph Luccas (FIC, SP, 18')
  • Convictas, de Kamila Barbosa Ferreira (DOC, ES, 17)
  • 9ª Mostra Foco Capixaba
  • Redundância, de Wayner Tristão (EXP, ES, 6')
  • O trauma é brasileiro, de Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil (DOC, ES, 14')
  • Na Terra dos Papagaios, de Adriana Jacobsen (EXP, ES, 2)
  • Amargo Rio Doce, de Ricardo Sá (DOC, ES, 20')
  • Zacimba Gaba - Um raio na escuridão, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales (DOC, ES, 15')
  • 9ª Mostra Corsária 
  • Cultural, de Armando Lima (EXP, SP, 6')
  • Temporal, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 8')
  • O prazer de matar insetos, de Leonardo Martinelli (FIC, RJ, 10')
  • Pátria, de Lívia Costa e Sunny Maia (DOC, CE, 8)
  • Naquela época devoraram meus olhos, de Cleissa Regina Martins (EXP, BR/CAN, 4)
  • 3 Gotas, de Luiz Will Gama (EXP, ES, 9)
  • O Jardim Fantástico, de Fábio Baldo e Tico Dias (FIC, SP, 20')
  • 7ª Mostra Outros Olhares
  • O que pode um corpo?, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (DOC, RS, 14')
  • Rebento, de Vinicius Eliziario (FIC, BA, 18')
  • Joãosinho da Goméa - O Rei do Candomblé, de Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra (DOC, RJ, 14)
  • Carta para Dona Quarentena, de Letícia Braga (EXP, ES, 3)
  • Estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós olham as estrelas, de João Marcos de Almeida e Sergio Silva (FIC, SP, 20')
  • 5ª Mostra Mulheres no Cinema
  • Seremos Ouvidas, de Larissa Nepomuceno (DOC, PR, 13)
  • Ângela, de Marília Nogueira (FIC, MG, 15)
  • Esmalte Vermelho Sangue, de Gabriela Altaf (DOC, RJ, 13)
  • Minha História É Outra, de Mariana Campos (DOC, RJ, 22)
  • 5ª Mostra Cinema e Negritude
  • Cão Maior, de Filipe Alves (FIC, DF, 20)
  • Terceiro Andar, de Deuilton B. Júnior (FIC, PE, 9)
  • Lembrar Daquilo Que Esqueci, de Castiel Vitorino Brasileiro (DOC, ES, 20) 
  • Alfazema, de Sabrina Fidalgo (FIC, 24', RJ)
  • 4ª Mostra Nacional de Videoclipes
  • Blá Blá Blá, de Júnior Batista. Artista: MORENNA
  • KILLA de Jessica Lauane. Artista: Enme
  • Primeiro (Remix), de Raphael Correa. Artista: Antoni e Gustavo Rosseb
  • Livre pra Viver, de Danilo Laslo. Artista: Douglas Lopes
  • Gigantesca, de Letícia Pires. Artista: Mariana Volker 
  • Pila Pilão, de Giuliana Danza. Artista: Serelepe
  • Dark Cloud, de MAGU (Marina Abranches e Gustavo Martins). Artista: Dan Abranches
  • Fantasmas Talvez, de Diego Locatelli e Felipe Amarelo. Artista: André Prando 
  • Ave de Nós, de Roberto Mamfrim. Artista: Kanduras 
  • Roma, de Francisco Xavier. Artista: Cinco Nós 
  • Diferenciado, de Amon e Jeffão. Artista: PTK 
  • Náufrago, de Consuelo Cruz e Pedro Henrique França. Artista: Majur
  • O Clã, de Raymundo Calumby. Artista: isis Broken
  • Texas, de Felipe Soares. Artista: Kira Aderne e Tárcio Luna
  • Cidadão de Bem, de Cainã Morellato. Artista: Cainã e a Vizinhança do Espelho
  • Sinal Fechado, de Lucas Sá. Artista: Getúlio Abelha
  • 3ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental
  • Raízes, Direção Coletiva (FIC, RJ, 5)
  • Rocha Matriz, de Miro Soares e Gabriel Menotti (DOC, ES, 25) 
  • Comendo Cérebros, de Almir Correia (ANI, PR, 5)
  • Sirumi, de Thiago Camargo (FIC, GO, 19)
  • 2ª Mostra Do Outro Lado  Cinema Fantástico e de Horror
  • Náusea, de Thomas Webber (FIC, PR, 13)
  • Eu estou vivo, de Maíra Campos e Michel Ramos (FIC, MG, 23)
  • Mamãe tem um demônio, de Demerson Souza (FIC, SP, 24)
  • As Viajantes, de Davi Mello (FIC, SP, 11)

FORA DA COMPETIÇÃO

  • 3ª Mostra de Cinema de Bordas
  • Comando Central, Antônio Estevão (FIC, ES, 103)
  • Nuvem baixa, de André Okuma (FIC, SP, 15)
  • Marta Morta, de Rubens de Mello (FIC, SP, 7)
  • Os crimes da rua do Arvoredo, de Patty Fang (DOC, SP, 8)

  • Sessão Especial:
  • O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão

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