Peça capixaba integra programação de festival do Itaú Cultural

Ricardo Domingos no espetáculo "Cruz Credo", do Coletivo Emaranhado Crédito: Estebian Bisio/ Divulgação

O Coletivo Emaranhado, nascido em Vitória no ano de 2013, terá seu espetáculo Cruz Credo transmitido na primeira leva de apresentações de outubro do Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas. Realizado pelo Itaú Cultural, o evento vem acontecendo desde julho e retorna nesta quarta-feira (7) com apresentações de teatro, dança, circo e performances exibidas n o site www.itaucultural.org.br

Neste primeiro bloco de outubro, que vai até o domingo (11) e é voltado aos adultos, o público acompanha, sempre às 20h, 18 espetáculos com artistas da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os vídeos ficam disponíveis por 24h após sua exibição.

A peça capixaba será exibida nesta quinta-feira (8). Com 15 minutos de duração, "Cruz Credo" foi gravada em setembro de 2019 e traz o intérprete e criador do espetáculo Ricardo Domingos, tratando das retaliações sofridas pelo seu corpo-vivência negro, cisgênero e gay em espaços sociais nos quais esteve inserido em sua adolescência (família, escola, igreja e trabalho).

O Cruz Credo gera várias provocações, se é dança, se é teatro, se é de tudo um pouco, então, isso já causa algumas inquietações no espectador. Aí, quando a gente vai tratar de um tema, que é a cultura afro-brasileira, isso fica um pouco mais sensível ainda, comenta um dos diretores e correógrafos do espetáculo Maicom Souza.

Souza acrescenta que o espetáculo se conecta com as pessoas que sofreram alguma violação de direito pela própria família durante sua formação, seja ela de orientação sexual, financeira ou outra. É um trabalho que faz a gente rememorar realmente a nossa infância e como que isso reverbera na nossa individualidade, explica.

Entre os mais de 7 mil inscritos, o grupo capixaba conquistou seu lugar no edital que deu origem ao festival logo no início da pandemia, conseguindo fazer parte dos 200 contemplados. A ideia era que, de algum modo, a gente pudesse ajudar os artistas, explica o coordenador do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural Carlos Gomes. Ele relata que o espetáculo capixaba é um trabalho que os deixou tocados.

Não é a primeira vez que "Cruz Credo" é contemplado num edital durante a pandemia. O show também foi aprovado no edital Emergencial de Cultural da SECULT/ES, tendo sido apresentado no dia 6 de setembro de 2020 em uma roupagem diferenciada. Realmente é uma situação muito complicada [a pandemia], porque nós vivemos da dança e não estamos conseguindo trabalhar da forma tradicional, então foi uma complementação de renda importante a aprovação dos dois editais, relata Maicom, garantindo que ambas foram motivo de grande felicidade para o coletivo.

MAIS SOBRE FESTIVAL ARTE COMO RESPIRO- EDIÇÃO CÊNICAS

Além do trabalho do Coletivo Emaranhado, a programação de cinco dias contará com mais 17 atrações, vinda de outros 9 estados do país. Os espetáculos perpassam diferentes facetas, indo de histórias que retratam questões de diversidade a outros que se debruçam na relação do indivíduo com o mundo. Confira a programação ao final da matéria.

A programação do festival está ocorrendo on-line desde o dia 17 de julho, com dois blocos de apresentações a cada mês, seguindo até o mês de dezembro, com datas a serem confirmadas posteriormente. Assim, uma segunda leva de apresentações cênicas ocorrerá ainda em outubro, indo de 21 a 25.

Outras áreas artísticas são exploradas na mostra, como a música, que terá exibição de shows de 14 a 18 e dos dias 28 de outubro a 1 de novembro; a poesia surda, com apresentações temáticas aos sábados, dias 10, 17, 24 e 31; e artes visuais, cuja quarta e última mostra em formato audiovisual do primeiro bloco sobe a partir da quarta-feira (7). Para ficar por dentro das atrações dessas outras áreas culturais, confira a agenda no site do Itaú Cultural

PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO DO BLOCO 1 DO FESTIVAL ARTE COMO RESPIRO





Todas as apresentações serão disponibilizadas no site do Itaú Cultural







QUARTA-FEIRA (07/10/2020) - 20h





Rede de Pulgas (CE) - Gabriela Jardim e Lívia Soares [duração aproximada: 8 minutos]





- Gabriela Jardim e Lívia Soares Menina em Casa (RJ) - Amanda Gouveia [duração aproximada: 6 minutos]





- Amanda Gouveia Entre o Fechar e o Abrir dos Olhos (BA) - Drica Rocha [duração aproximada: 9 minutos]





- Drica Rocha Mulher do Fim do Mundo (SP) - Cia. Cênica Nau de Ícaros [duração aproximada: 68 minutos]





- Cia. Cênica Nau de Ícaros Disponíveis até as 20h de 8 de outubro.







QUINTA-FEIRA (08/10/2020) - 20h





Esmea (SP) - Lucas Andrade [duração aproximada: 6 minutos]





Filho Homem (RJ) - Bernardo de Assis [duração aproximada: 11 minutos]





- Bernardo de Assis #Ressignificasa: Cozinha (SP) - Murilo Toledo [duração aproximada: 3 minutos]





- Murilo Toledo Cruz Credo (ES) - Coletivo Emaranhado [duração aproximada: 15 minutos]





- Coletivo Emaranhado O Hétero (RJ) - Zé Wendell [duração aproximada: 41 minutos]





- Zé Wendell Disponíveis até as 20h de 9 de outubro.







SEXTA-FEIRA (09/10/2020) - 20h





Chàrlá Táon  o Contorcionista (SP) - André Doriana [duração aproximada: 7 minutos]





- André Doriana O Melhor Trapezista de Todo o Mundo (RS) - Cia. Fundo Mundo [duração aproximada: 7 minutos]





- Cia. Fundo Mundo Pontos de Vista de um Palhaço (SP) - Daniel Warren e Maristela Chelala [duração aproximada: 77 minutos]





- Daniel Warren e Maristela Chelala Disponíveis até as 20h de 10 de outubro.







SÁBADO (10/10/2020) - 20h





Um Passinho de Cada Vez (DF) - Olivia Orthof - [duração aproximada: 2 minutos]





- Olivia Orthof - Gente de Classe: Transparentes (RN) -Grupo Carmin [duração aproximada: 19 minutos]





-Grupo Carmin Luta Live (MG)- Teuda Bara [duração aproximada: 57 minutos]





Teuda Bara Disponíveis até as 20h de 11 de outubro.







DOMINGO (11/10/2020) - 20h





Toque de Quarentena (SP) - Lívia Vilela Taveira [duração aproximada: 4 minutos]





- Lívia Vilela Taveira O Mundo Está ao Contrário e Ninguém Reparou (PR) - Camila Cequinel [duração aproximada: 4 minutos]





- Camila Cequinel Maré (RN) - Coletivo Cida [duração aproximada: 39 minutos]





- Coletivo Cida Disponíveis até as 20h de 12 de outubro.

