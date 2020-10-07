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Cultura on-line

Peça capixaba integra programação de festival do Itaú Cultural

'Cruz Credo', do Coletivo Emaranhado, integra o primeiro bloco de outubro do Festival Arte Como Respiro, que reúne dança, circo, teatro e performance e acontece de quarta (7) a domingo (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 13:14

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:14

Ricardo Domingos no espetáculo
Ricardo Domingos no espetáculo "Cruz Credo", do Coletivo Emaranhado Crédito: Estebian Bisio/ Divulgação
O Coletivo Emaranhado, nascido em Vitória no ano de 2013, terá seu espetáculo Cruz Credo transmitido na primeira leva de apresentações de outubro do Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas. Realizado pelo Itaú Cultural, o evento vem acontecendo desde julho e retorna nesta quarta-feira (7) com apresentações de teatro, dança, circo e performances exibidas no site www.itaucultural.org.br.
Neste primeiro bloco de outubro, que vai até o domingo (11) e é voltado aos adultos, o público acompanha, sempre às 20h, 18 espetáculos com artistas da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os vídeos ficam disponíveis por 24h após sua exibição.
A peça capixaba será exibida nesta quinta-feira (8). Com 15 minutos de duração, "Cruz Credo" foi gravada em setembro de 2019 e traz o intérprete e criador do espetáculo Ricardo Domingos, tratando das retaliações sofridas pelo seu corpo-vivência negro, cisgênero e gay em espaços sociais nos quais esteve inserido em sua adolescência (família, escola, igreja e trabalho).
O Cruz Credo gera várias provocações, se é dança, se é teatro, se é de tudo um pouco, então, isso já causa algumas inquietações no espectador. Aí, quando a gente vai tratar de um tema, que é a cultura afro-brasileira, isso fica um pouco mais sensível ainda, comenta um dos diretores e correógrafos do espetáculo Maicom Souza.
Souza acrescenta que o espetáculo se conecta com as pessoas que sofreram alguma violação de direito pela própria família durante sua formação, seja ela de orientação sexual, financeira ou outra. É um trabalho que faz a gente rememorar realmente a nossa infância e como que isso reverbera na nossa individualidade, explica.
Entre os mais de 7 mil inscritos, o grupo capixaba conquistou seu lugar no edital que deu origem ao festival logo no início da pandemia, conseguindo fazer parte dos 200 contemplados. A ideia era que, de algum modo, a gente pudesse ajudar os artistas, explica o coordenador do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural Carlos Gomes. Ele relata que o espetáculo capixaba é um trabalho que os deixou tocados.
Não é a primeira vez que "Cruz Credo" é contemplado num edital durante a pandemia. O show também foi aprovado no edital Emergencial de Cultural da SECULT/ES, tendo sido apresentado no dia 6 de setembro de 2020 em uma roupagem diferenciada. Realmente é uma situação muito complicada [a pandemia], porque nós vivemos da dança e não estamos conseguindo trabalhar da forma tradicional, então foi uma complementação de renda importante a aprovação dos dois editais, relata Maicom, garantindo que ambas foram motivo de grande felicidade para o coletivo.

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MAIS SOBRE FESTIVAL ARTE COMO RESPIRO- EDIÇÃO CÊNICAS

Além do trabalho do Coletivo Emaranhado, a programação de cinco dias contará com mais 17 atrações, vinda de outros 9 estados do país.  Os espetáculos perpassam diferentes facetas, indo de histórias que retratam questões de diversidade a outros que se debruçam na relação do indivíduo com o mundo. Confira a programação ao final da matéria. 
A programação do festival está ocorrendo on-line desde o dia 17 de julho, com dois blocos de apresentações a cada mês, seguindo até o mês de dezembro, com datas a serem confirmadas posteriormente. Assim, uma segunda leva de apresentações cênicas ocorrerá ainda em outubro, indo de  21 a 25.
Outras áreas artísticas são exploradas na mostra, como a música, que terá exibição de shows de 14 a 18 e dos dias 28 de outubro a 1 de novembro; a poesia surda, com apresentações temáticas aos sábados, dias 10, 17, 24 e 31; e artes visuais, cuja quarta e última mostra em formato audiovisual do primeiro bloco sobe a partir da quarta-feira (7). Para ficar por dentro das atrações dessas outras áreas culturais, confira a agenda no site do Itaú Cultural.
  • PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO DO BLOCO 1 DO FESTIVAL ARTE COMO RESPIRO

  • Todas as apresentações serão disponibilizadas no site do Itaú Cultural


  • QUARTA-FEIRA (07/10/2020)  - 20h

  • Rede de Pulgas (CE)  - Gabriela Jardim e Lívia Soares [duração aproximada: 8 minutos]

  • Menina em Casa (RJ) - Amanda Gouveia [duração aproximada: 6 minutos]

  • Entre o Fechar e o Abrir dos Olhos (BA) - Drica Rocha [duração aproximada: 9 minutos]

  • Mulher do Fim do Mundo (SP) - Cia. Cênica Nau de Ícaros [duração aproximada: 68 minutos]

  • Disponíveis até as 20h de 8 de outubro. 


  • QUINTA-FEIRA (08/10/2020) - 20h

  • Esmea (SP) - Lucas Andrade [duração aproximada: 6 minutos]

  • Filho Homem (RJ) - Bernardo de Assis [duração aproximada: 11 minutos]

  • #Ressignificasa: Cozinha (SP) - Murilo Toledo [duração aproximada: 3 minutos]

  • Cruz Credo (ES) - Coletivo Emaranhado [duração aproximada: 15 minutos]

  • O Hétero (RJ)- Zé Wendell [duração aproximada: 41 minutos]

  • Disponíveis até as 20h de 9 de outubro. 


  • SEXTA-FEIRA (09/10/2020) - 20h

  • Chàrlá Táon  o Contorcionista (SP) - André Doriana [duração aproximada: 7 minutos]

  • O Melhor Trapezista de Todo o Mundo (RS) - Cia. Fundo Mundo [duração aproximada: 7 minutos]

  • Pontos de Vista de um Palhaço (SP) - Daniel Warren e Maristela Chelala [duração aproximada: 77 minutos] 

  • Disponíveis até as 20h de 10 de outubro.


  • SÁBADO (10/10/2020) - 20h

  • Um Passinho de Cada Vez (DF) - Olivia Orthof -[duração aproximada: 2 minutos]

  • Gente de Classe: Transparentes (RN) -Grupo Carmin [duração aproximada: 19 minutos]

  • Luta Live (MG)- Teuda Bara [duração aproximada: 57 minutos]

  • Disponíveis até as 20h de 11 de outubro. 


  • DOMINGO (11/10/2020)  - 20h

  • Toque de Quarentena (SP) - Lívia Vilela Taveira [duração aproximada: 4 minutos]

  • O Mundo Está ao Contrário e Ninguém Reparou (PR) - Camila Cequinel [duração aproximada: 4 minutos]

  • Maré (RN) - Coletivo Cida [duração aproximada: 39 minutos]

  • Disponíveis até as 20h de 12 de outubro.
  • FICHA TÉCNICA ESPETÁCULO "CRUZ CREDO"

  • Direção e Coreografia: Maicom Souza e Ricardo Domingos.
  • Interprete Criador: Ricardo Domingos.
  • Fotografia e Material Gráfico: Bernardo Firme.
  • Organização: Bule e Coletivo Emaranhado.

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