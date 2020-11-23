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Renata Rasseli

Veja quem são os apresentadores do Festival de Cinema de Vitória 2020

O ator Armando Babaioff é um dos apresentadores do evento, que começa nesta terça-feira (24), a partir das 19 horas, em formato online na plataforma InnSaei.TV

Públicado em 

23 nov 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

ator Armando Babaioff
O ator Armando Babaioff é um dos apresentadores do 27º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Tati Hauer/acervo Galpão/IBCA
O ator Armando Babaioff é um dos apresentadores do 27º Festival de Cinema de Vitória, que começa nesta terça-feira (24), a partir das 19 horas, em formato online na plataforma InnSaei.TV. O ator é um dos destaques da nova geração com trabalhos premiados no teatro, cinema e TV, onde interpretou o vilão Diogo, da novela "Bom Sucesso", que é finalista ao prêmio internacional Rose D’Or Awards.
Além de Babaioff, o evento conta a apresentação da jornalista e colunista de A Gazeta Renata Rasseli; da presidente do Instituto das Pretas, Priscila Gama; da stylist e figurinista Yasmin Gomes; da atriz e jornalista, Patrícia Galleto, e da produtora executiva do FCV, Larissa Delbone. O 27FCV segue até o dia 29 com a exibição de 101 filmes, debates e masterclass, além das homenagens ao cantor e compositor Gilberto Gil e ao produtor e cineclubista Claudino de Jesus. Toda programação é gratuita.

QUERIDA DE RR

Andressa Hirle
Andressa Hirle Crédito: Mônica Zorzanelli

MAIS ADMIRADO

Os advogados Jovacy Peter Filho, Filipe Knaak Sodré, Cássio Rebouças de Moraes e Rodrigo Sardenberg celebram mais uma importante conquista: seu escritório, o Peter Filho, Sodré, Rebouças & Sardenberg Advogados, foi reconhecido como um dos três mais admirados no Brasil na área de Direito Penal e um dos três mais admirados de todo o Espírito Santo. A pesquisa foi realizada pela Análise Advocacia 2020, o maior e mais relevante levantamento do mercado jurídico brasileiro.

QUERIDOS DE RR

Cesinha Saade e Alessandra Marianelli
Cesinha Saade e Alessandra Marianelli Crédito: Mônica Zorzanelli

HORÁRIO ESPECIAL

A hair stylist Ana Paula Leite já está a mil por conta do final do ano e sendo assim, o seu espaço de beleza, Be Spa Urbano, que fica na Praia do Canto, passa a funcionar às segundas-feiras. “Como o movimento neste período é maior, decidimos pelo funcionamento especial até o fim de 2020, ou seja, de segunda à sábado”, explica. “Assim, como ainda estamos passando pela pandemia, continuamos prezando pela segurança de nossas clientes e de nossa equipe, dando mais espaçamento entre os agendamentos”, ressalta a especialista.

CELEBRANDO

Jessika Frassi e Denise Povoa
Jessika Frassi e Denise Póvoa Crédito: Mônica Zorzanelli

TOP EM MIGROPIMENTAÇÃO

A chegada aos 30 anos é um momento marcante para muitas pessoas. Para a empresária Juliana Bragança este novo ciclo se inicia com uma nova realização profissional. Eleita a melhor micropigmentadora de Vitória pelo prêmio Top Of Mind Brasil, ela se prepara para lançar o seu novo espaço de beleza, em meio aos quase dez anos de atuação na área. “A micropigmentação foi um divisor de águas para mim. Consigo impactar positivamente a vida de mulheres que me procuram todos os dias para melhorar a autoestima e também inspirar e transformar a vida das alunas com um mundo cheio de possibilidades, por meio dos cursos”, define. 

EVENTO

Polianna Florindo e Liane Groberio
Polianna Florindo e Liane Groberio: mercado de noivas no novo normal Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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