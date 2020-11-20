Livro sobre a história dos negros do ES comemora 20 anos

Capa do livro Negros do Espírito Santo Crédito: Divulgação

No Dia da Consciência Nacional Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), o livro "Negros do Espírito Santo" completa 20 anos do seu lançamento, totalmente esgotado na livrarias.

O livro destaca a contribuição da mão-de-obra negra no Estado, bem como a participação da cultura negra formação da identidade cultural do capixaba. O registro documental histórico conta com 60 imagens de autoria de Carla Osório, pesquisa histórica da professora Leonor Araújo, além de registros de histórias de vida destes protagonistas capixabas realizados pela jornalista Adriana Bravin.

As autoras pretendem fazer uma reedição comemorativa e buscam patrocínio. Segundo uma das autoras, Leonor Araújo, "a reedição do livro será de fundamental importância na continua formação da população capixaba no entendimento de sua trajetória como cidadãos, bem como na inclusão do negro na sociedade".

EVENTO

Joelma Peterle e Flávia Firmino: em encontro do mercado de noivas do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

AGLOMERAÇÃO ONLINE

Aglomeração virtual pode. É exatamente isso que a Ademi-ES vem promovendo por meio da internet. A associação que representa o mercado imobiliário capixaba está promovendo o 27º Salão do Imóvel 100% digital. O evento acontece até o dia 30 de novembro e tem movimentado o setor. Já são cerca de 20 mil visitas únicas no portal www.salaodoimovel.com.br. Neste ano, a maior vitrine de comercialização de imóveis do Espírito Santo conta com mais de 1.500 unidades à venda, entre apartamentos, casas, lotes e salas comerciais. O presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, ressalta que os expositores possuem estrutura completa para o atendimento virtual, podendo em alguns casos concretizar todo o processo de compra de forma remota. No caso dos imóveis prontos é possível agendar visitas com todo protocolo de prevenção à Covid-19.

ANIVERSÁRIO

Sandra Araújo e o aniversariante Ivan Aguilar: parabéns pra você! Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Esta semana foi comemorado em 19 de novembro o Dia do Empreendedorismo Feminino. No Brasil, são 9,3 milhões de mulheres à frente do próprio negócio, de acordo com dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo IBGE, que revelou que em 2018 elas já era 34% dos empreendedores brasileiros. É o caso estudante de Engenharia Ambiental da Faesa, Ana Nascimento, de 25 anos, que ainda graduação deu início a uma startup que atua com educação voltada para a área socioambiental, a Corolis Tecnologia Social, selecionada por duas plataformas de Belo Horizonte que promovem a aceleração e capacitação de startups para atrair investimentos, a HUB Social e a Plataforma do Bem. “Eu já vinha acumulando conhecimento e experiência em diversos projetos e amadurecendo a ideia da startup até ganhar a Maratona Empreendedora Sebrae e FAESA, que contribui muito para o desenvolvimento da empresa. A ideia é promover a capacitação de jovens para um propósito que possa gerar impacto socioambiental. No ano que vem já estaremos prontos para receber investimentos”.

QUERIDA DE RR

Giane Giro: doutora sempre atenta às novidades da dermatologia Crédito: Cacá Lima

PRONTO-SOCORRO PSIQUIÁTRICO

A Clínica Aube - Cuidados da Mente, novo pronto-socorro psiquiátrico 24 horas em Vitória, agora atenderá beneficiários do plano de saúde São Bernardo Saúde. "Na Aube, nós prezamos por um atendimento multidisciplinar e humanizado, acolhendo o paciente desde a chegada. Ficamos felizes em anunciar que ampliamos o alcance dos nossos serviços", comemora o psiquiatra e diretor clínico Fábio Olmo.

QUERIDOS DE RR

Kamel e Rita Moyses: autoridades da oftalmologia do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

CLUBE DE CANOA HAVAIANA

Vitória vai ganhar mais um clube de canoa havaiana, o Trindade Va’a. Para dar início às atividades, uma cerimônia tradicional e milenar de batismos das canoas vai acontecer neste sábado (21), às 9h, na Curva da Jurema ao lado do quiosque 3. “No batismo de canoas pedimos aos deuses protetores do oceano a permissão e que abençoe a nossa navegação ”, explicou o instrutor do clube, Tiago Barros.

PARABÉNS!

Felipe Pimentel e Lara Taquette: celebrando o aniversário de dois anos da pequena Alicia Taquette Crédito: Vinicius Nunes

PERSONAL ORGANIZER

A personal organizer capixaba Cidilene Duarte viaja para São Paulo no próximo dia 28 para participar do curso de organização inclusiva criado pelas empresárias Luciane Gaspar e Lívia Moreira. Ela vai buscar aprender técnicas específicas para atuar com pessoas com deficiência física ou cognitiva, que levam em consideração a real necessidade de cada um para tornar a casa acessível e organizada.

BATE-PAPO

A nutricionista Rute Mercurio e a farmacêutica Raigna Vasconcelos: bate-papo sobre alimentação e suplementação para Covid Crédito: Divulgação

DOCE ANIVERSÁRIO

A empresária e confeiteira Flávia Herkenhoff comemora um ano de atividades de sua Amolatte, confeitaria que fica localizada em Bento Ferreira, neste sábado (21). “Para mim é um sonho, estou consolidando um trabalho que começou com bolos e hoje estendeu-se à diversos produtos”, conta. “Na verdade, já são quatro anos de trabalho, sendo um de loja física”, destaca Flávia.

ENCONTRO

Paulo Meyerfreund e Kitia Perciano: celebrando Ivan Aguilar! Crédito: Mônica Zorzanelli

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Dois artistas moradores do Espírito Santo terão seus trabalhos expostos no site do Museu Vale a partir desta sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A fotógrafa Márvila Araújo e o artista visual Luciano Feijão trazem à tona em seus trabalhos temas como africanidade, diáspora, religiosidade e, principalmente, a força e beleza do povo negro que dá forma à cultura brasileira.

A mostra Coletividade Negra, com 10 trabalhos de cada artista, estará em cartaz no site do museu (www.museuvale.com) até 1º de fevereiro de 2021.

Fechado devido à pandemia, o Museu Vale apresenta semanalmente novas atrações virtuais em seu site. Na página é possível acessar jogos interativos infantis, contação de histórias, videoaulas de desenho e de produção de vídeo, mostra de curtas-metragens, exposição fotográfica, além do tour virtual ao espaço, entre outras atrações.

ENCONTRO DE FLORISTAS