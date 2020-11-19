Hospital do ES ganha certificação máxima em gestão hospitalar

Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) Crédito: Divulgação

O Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) foi contemplado com uma recomendação de certificação máxima em gestão hospitalar pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhecida internacionalmente. A unidade passou por auditoria para avaliação dos padrões de Qualidade, Segurança, Gestão Integrada e Excelência em Gestão. O certificado faz parte da história do HEVV há oito anos, que carrega o desafio de ser o único hospital filantrópico do Espírito Santo a conquistar a classificação máxima ONA Nível 3 – Acreditação em Excelência.

JANTAR HARMONIZADO

O enólogo chileno Alberto Siegel e o chef Hugo Grassi: noite de alta gastronomia na Praia da Costa Crédito: Monica Zorzanelli

DOMINGO GASTRONÔMICO

As chefs Bia Brunow e Gabi Lorenção juntam as colheres e comandam um almoço no domingo (22), no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória. O bar ficará a cargo do Liverpub.

NOVO POINT NA PRAIA DA COSTA

Inspirados nos padrões de atendimento e da alta gastronomia, os sócios Leonardo Zucarato e Flávio Possa abrem as portas em dezembro do exclusivo Garden Business Restaurante, na orla da Praia da Costa, na luxuosa avenida Gil Veloso, 1400. Com visual único do mar da Praia Costa, o Garden Businnes Restaurante conta com uma combinação gastronômica da culinária capixaba e contemporânea.

VILA VELHA

Patrícia Soares e Mariana Moreno: em jantar harmonizado na Praia da Costa Crédito: Monica Zorzanelli

ALUNO EMPREENDEDOR

Entre os muitos compromissos da entidade que preside, o Instituto Ponte, a fundadora da instituição, Bartira Almeida, está às voltas com a realização do encerramento do Prêmio Aluno Empreendedor 2020. A celebração será com evento online, em dezembro, com anúncio dos alunos destaques deste ano.

O Prêmio foi criado para valorizar o potencial acadêmico dos alunos, que são desafiados a gerar, cada um, uma ação empreendedora com impactos e resultados comprovados. Os projetos vencedores são escolhidos por um júri que considera, entre outros aspectos, o aproveitamento máximo das oportunidades ofertas pelo Instituto Ponte e a representação dos valores da instituição.

INAUGURAÇÃO

Junior Dattoli e Rubia Tannure: inauguração da segunda filial da maior rede de harmonização facial do país, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

JAPA E PICAPES

Cristiane Moraes, Renata Pimentel, Paulo Frizzera e Carina Caillaux são presenças confirmadas no projeto Hanaya & Friends, que estreia nesta quinta-feira (19), no restaurante Hanaya, na Praia do Canto. A guest da noite é a RP Fernanda Prates e som começa às 20h, com DJ Guga Prates nas picapes.

POSSE NO IATE

Tomou posse na última sexta-feira, 13, a nova comodoria do Iate Clube do Espírito Santo do biênio 2020-2022. Carlos Moschen, continua como Comodoro, e tem como vice-comodoro, Fabiano Alves Pereira, e contra comodoro, Francisco Bueno dos Santos

BAZAR DO ASILO DE VITÓRIA

O presidente do Asilo de Vitória, João Angelo Batista, comemora o início da reforma das instalações físicas do bazar da instituição. A venda dos itens doados no bazar tem sua renda totalmente revertida para contribuir com as despesas do Asilo de Vitória. A inauguração será realizada no próximo dia 05 de dezembro, data marcada pelo Dia Internacional do Doador, com a presença da diretoria do Asilo e colaboradores responsáveis pela reforma.

PEDRA AZUL

Vinícius Santos, Rodrigo Abelha e Bruno Vago: encontro nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

E-COMMERCE

Com a pandemia, o consumo ao alcance de um mouse ou de um toque na tela se tornou uma opção cômoda para muitos brasileiros, impulsionando os resultados do varejo digital, que faturou R$ 105,1 bilhões de janeiro a agosto deste ano — alta de 56,8% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com pesquisa pelo Movimento Compre&Confie em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Para o especialista em sistemas de gestão, Renato William, e diretor da Sankhya-ES, empresa que liberou gratuitamente a implantação e utilização da plataforma de e-commerce para seus clientes, durante a pandemia, a pesquisa reflete uma realidade imposta pela necessidade e que só deve crescer. “A tecnologia se mostrou uma grande aliada das empresas durante a pandemia e os negócios digitais continuarão crescendo, pois os consumidores estão cada vez mais acostumados a comprar online. Nos mais diversos segmentos, melhorar a infraestrutura de tecnologia das empresas será uma grande tendência pós-pandemia”, destaca.

NOITE DE VINHOS

João Vitor Guimarães Vaz e Marcella Vieira Crédito: Monica Zorzanelli

CASA CRIATIVA

Em ritmo de Black Friday, as empresárias Gorete, Maísa e Verônica Dadalto promovem uma feira com artistas e designers locais neste sábado, 21, em sua casa criativa, na Praia do Canto. A programação irá contar ainda com chorinho, do grupo Carne de Gato.

CONGRESSO INTERNACIONAL

O mais importante evento técnico do setor gráfico, o Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica acontece online, de 24 a 26 de novembro. “Apresentado por uma equipe de especialistas, o tema ‘Tecnologia e inovação para sustentabilidade - A comunicação gráfica rumo aos novos desafios’ ajudará empresários a encontrar caminhos mais sustentáveis e como se preparar para atender os clientes com eficiência, sem deixar o lucro de lado, em meio aos desafios enfrentados nos últimos meses”, afirma Cristhine Samorini, presidente do Siges/Abigraf-ES.

BRINDE

Danielle Tagliafero, Jorge Salazar e Catalina Siegel: em noite de degustação de vinhos, em Vila Velha Crédito: Monica Zorzanelli

CONTROLE DO CÂNCER

O Grupo Oncoclínicas promove a 8ª edição do Simpósio Internacional Oncoclínicas, nos dias 19 e 20 de novembro, pela primeira vez em formato totalmente virtual. A programação trará diversos painéis para debater os últimos avanços da pesquisa clínica em oncologia, reunindo os principais especialistas do país e grandes nomes internacionais para abordar temas que impactam diretamente as condutas no controle do câncer. Novas terapias, drogas e métodos diagnósticos permearão todas as apresentações. A programação incluirá ainda a realização de cirurgias ao vivo.