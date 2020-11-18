Esquiva Falcão é o embaixador do McDia Feliz 2020 no ES

O boxeador Esquiva Falcão, medalhista de prata na Olimpíada de Londres-2012 Crédito: Divulgação

O boxeador Esquiva Falcão, medalhista de prata na Olimpíada de Londres-2012, é o embaixador da edição 2020 do McDia Feliz no Espírito Santo, que ocorre no próximo dia 21 de novembro. A campanha ajuda crianças e adolescentes atendidos pela Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil - ACACCI. O medalhista recebeu com orgulho o convite e prometeu abraçar o projeto em favor da saúde e a educação de crianças e jovens em todo Brasil.

“Quando recebi o convite fiquei muito feliz. É uma campanha que envolve diversos artistas, atletas e personalidades, e foi um presente ser escolhido para apoiar o trabalho da Acacci no Espírito Santo. Espero ser exemplo ao ajudar e quero incentivar a todos a entrar nesse movimento com um gesto simples: pedir um Big Mac no dia 21 de novembro”, comenta Esquiva.

Essa é a 32ª edição do McDia Feliz, ação que arrecada verba para o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação. Na data, toda a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac, em todo o país, será revertida para a campanha. Desde 1988, cerca de R$ 300 milhões já foram arrecadados.

[email protected] ou pelo telefone (27) 99668-4663. O valor de cada voucher antecipado será o mesmo do último ano: R$ 17,00. No Espírito Santo, a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil - ACACCI é a instituição escolhida para ser beneficiada pela campanha. Neste ano, a instituição pretende direcionar as doações para pesquisas clínicas para auxiliar no tratamento onco-hematológico. Quem quiser adquirir os tradicionais vouchers físicos, pode entrar em contato diretamente com a Acacci, por meio do e-mailou peloO valor de cada voucher antecipado será o mesmo do último ano: R$ 17,00.

Rafael, Andreia, Helena, Isadora e Laurentino Biccas: celebrando os 17 anos de Isadora! Crédito: Divulgação

CACO BARCELOS NO ES

É nesta quarta-feira (18), às 19h, a palestra do jornalista Caco Barcelos para educadores e pais capixabas, como parte do evento Ensino Médio + XP, promovido pela Faesa Centro Universitário. Caco Barcelos falará sobre carreiras e o futuro das profissões, em evento 100% online e gratuito e, para participar, basta fazer a inscrição pelo link faesa.news/evento-ensino-medio.

BODAS DE ZINCO

O casal Roberta Mello e Márcio Mendes Mello comemoraram 10 anos de casados Crédito: Thuanny Louzada

ES NO MERCADO INTERNACIONAL DE JOIAS

A marca capixaba Dorion Soares é destaque entre os grandes nomes da joalheria mundial. As jóias DS estão presentes em mais uma plataforma de luxo internacional. O designer faz lançamento no e-commerce Olivela. A loja virtual de luxo que reúne grandes marcas mundiais tem um grande comprometimento com as causas sociais . Parte das vendas é destinada para um hospital norte-americano que trata o câncer infantil.

CAPIXABAS IN RIO

Juliana Magalhães e a aniversariante Yasmin Di Cavalcanti: celebrando no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

ALA FEMININA

A publicitária e fundadora da startup BeHappier, Flavia da Veiga, e a empresária e diretora da Ervas Naturais, Zilma Bauer, são as palestrantes convidadas do Encontro Cindes Jovem Especial Ala Feminina 2020 que acontece nesta quarta-feira (18), a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Findes, no endereço youtube.com/SistemaFindes.

Com abertura da presidente da Findes, Cris Samorini, o Ala Feminina é um momento para falar sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, desafios e superações no mundo empreendedor. Devido a pandemia de Covid-19 e os protocolos de distanciamento social, o evento terá o formato híbrido. Presencialmente, o evento será destinado às mulheres participantes do Ciclo de Formação de Lideranças Cindes Jovem e, ao vivo pelo canal do Youtube da Federação, o conteúdo será aberto para o público geral. A programação conta ainda com Talk Show Ciclo Cindes Jovem e momento de interação entre o público e as participantes.

FAMÍLIA

Juliana Bossanel, o bebê Renzo Bossanel de Oliveira, Fabio Souza de Oliveira e Edmar Bossanel: papais e vovô corujas! Crédito: Divulgação

COMENDA

O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo, o Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo e a Associação dos Notários e Registradores do Espírito Santo realizam no dia 20 de novembro, a entrega da 4ª Comenda Notarial e Registral do Estado do Espírito Santo. Os homenageados serão o Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Desembargador Ney Batista Coutinho, Dr. Rogério Lugon Valladão. O evento será realizado online, através do canal do Youtube do Sinoreg-ES.

INAUGURAÇÃO

A designer de joias Tamárcia Vittoraci inaugura nova loja conceito até o final de 2020, no coração da Praia do Canto. A designer de joias afirma que a intenção é promover uma experiência do cliente com a marca. Alessandra Guidoni assina o projeto de decoração.

FESTA

Viviane Anselmé, Denise Póvoa, Ariane Perovano, Danieli Goltara e Lurdinha Perovano: confraria Hi-5 reunida em clima de Natal Crédito: Camilla Baptistin

NOIVAS DO ES

É nesta quarta-feira (18), no Centro de Convenções de Vitória, o evento Noivas Reconecte-se. Cris Rocha, uma das expositoras, apresentará suas box de luxo e roupas de mesa.

ARQUITETURA NO COTIDIANO

Liane Destefani, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) aproveita a campanha para convidar profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo a participarem da exposição virtual “Arquitetura no cotidiano”, em comemoração ao Dia do Arquiteto. As inscrições para expositor seguem até o dia 1º de dezembro pelo e-mail , presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) aproveita a campanha para convidar profissionais e estudantes de Arquitetura e Urbanismo a participarem da exposição virtual, em comemoração ao. As inscrições para expositor seguem até o dia 1º de dezembro pelo e-mail [email protected] . O lançamento da exposição será no dia 15 de dezembro e ficará no ar até 15 de fevereiro de 2021.

INFLUÊNCIA E SOLIDARIEDADE

Arthur Galvão, mentor empresarial e criador do programa de aceleração de negócios Velox, convida para a sua master class sobre influência e valorização no mercado no Selecta Day 2020, promovido pela Selecta e Instituto Ponte. Toda a renda da ação será revertida na compra de materiais escolares para estudantes carentes. O evento online será transmitido no dia 5 de dezembro.

CAPIXABAS ENTRE AS MAIORES