Tea party: nova forma de receber que acaba de chegar ao ES

Tea sommelière Dani Mendes Crédito: Divulgação

Sucesso na Índia, China e Inglaterra, as tea party chegaram ao ES. Uma das apaixonadas pela arte é tea connoisseur e tea sommelière Dani Mendes. Ela recebe de forma bem intimista nesta quinta-feira, 19, para o Afternoon Tea Chapeleiro Maluco, e no sábado, 21, com o tema A Bela e a Fera, em sua Royal Tea Room, em Vila Velha.

Expert na arte de receber bem, Dani propaga a cultura do chá da tarde desde 2018. Com mais de 20 anos de experiência em vendas, desde 2017 desde 2017 Dani comanda a Garimpei4you, loja virtual especializada em mimos inovadores para mesa posta, chá e linha de banho “garimpados” de forma muito especial por ela. No instagram tem mais de 57 mil seguidores tão apaixonados por mesa posta como ela!

QUERIDOS DE RR

Hugo e Ana Caiado, Letícia Malheiros e Pietro Di Marcos: encontro na Aldeia, Guarapari Crédito: Divulgação

ESCOLA DE INGLÊS 100% ONLINE

É do Espírito Santo a escola de idiomas 100% on-line completamente baseada na experiência do aluno. A Woo-Hoo, escola de idiomas, chegou ao mercado, em meio a pandemia, totalmente focada na demanda on-line. Segundo Daniel do Carmo, proprietário da Instituição, a proposta é uma metodologia comunicativa, com aulas 100% remota e professores qualificados ao vivo para atender a demanda das turmas. “O grande problema dos cursos tradicionais, é a dificuldade em se adaptar. Muitos fazem um curso on-line, mas enraizados na prática física. Eu decidi fazer o meu curso todo baseado na experiência do usuário, que ela fosse a mais confortável, natural e intuitiva possível”, destaca. Para o empresário e linguista a modalidade on-line veio para ficar e ele nem pensa em voltar ao método presencial. Os alunos aprovaram a ideia, já que é uma forma prática e rápida de ensino.

FAMÍLIA

Mayka Schneider, Davi e Cícero Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

REABERTURA DO 244 CLUB

Depois de oito meses fechado devido à pandemia, Helcias Castro informa que o 244 Club retorna suas atividades nesta semana, com os cuidados necessários e cumprindo todos os protocolos de segurança. Nesta sexta-feira (20), será a estreia do projeto "2 na Sexta", com o pianista Roger Bezerra e o baixista Paulo Sodré, tocando o melhor da música nacional e internacional, sem cobrança de couvert artístico. No sábado, sobe ao palco a cantora Márcia Chagas, que promete repertório regado a muito samba.

ALMOÇO

Clara, Felippe, Felippinho e Maritza Fontana: em família Crédito: Mônica Zorzanelli

TRATAMENTO DO ROSTO

A médica dermatologista, Ana Paula Galeão, participou neste fim de semana de um curso de tratamento global da face. O curso , que foi ministrado pelo médico dermatologista referência no país, André Braz, apresenta técnicas inovadoras para a individualidade e naturalidade nos tratamentos do rosto. A dermatologista está sempre em constante busca por novidades em sua área de atuação fora do Estado e recentemente foi convidada pela empresa Merz, líder internacional do setor de Estética, para qualificação como injetora master do Radiesse - gel injetável com efeito preenchedor que proporciona uma correção imediata na pele. O curso acontecerá no fim do mês de novembro em São Paulo, no Instituto e Clínica Dr. Matheus Arantes.

TEATRO

Wesley Telles, o comediante Matheus Ceará e Bruna Dornellas: na apresentação de “LaiveM Ele com Graça”, em Vitória, dentro da 11ª Edição do Circuito Banestes de Teatro Crédito: Vitor Zorzal

MULHERES NEGRAS CAPIXABAS LANÇAM LIVROS

No próximo dia 28, às 19 horas, acontecerá o lançamento coletivo de livros publicados por mulheres negras capixabas. Serão lançados quatro livros, são eles: “A Revolta de Queimados”, de Lavínia Coutinho Cardoso, “O caminho do Quilombo - Histórias não contadas na educação escolar quilombola: território do Sapê do Norte – ES”, de Olindina Cirilo Nascimento Serafim, os dois livros são resultado das dissertações de mestrado das autoras e foram publicados pela Editora Appris; o livro “Mulheres negras na tela do cinema”, organizado por Bárbara Maia Cerqueira Cazé, apresenta um conjunto de ensaios e artigos sobre curta-metragens produzidos no Sudeste brasileiro entre 2015 e 2017 e dirigidos por mulheres negras ou que tematizam questões ligadas à negritude feminina; e o livro “Mulheres quilombolas: Territórios de existências negras femininas”, organizado por Selma dos Santos Dealdina, é uma coleção de artigos de autoria de mulheres quilombolas de várias regiões do país, o livro faz parte do Selo Sueli Carneiro, coordenado por Djamila Ribeiro. O evento realizado pela Núcleo estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo será online e transmitido pelo canal do YouTube da Coalização Negra por Direitos faz parte das comemorações Novembro das Mulheres Negras. Além das autoras e organizadoras, o evento contará com uma fala inicial de apresentação do Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo com Leonor Araújo e mediação de Maria Helena Elpídio.

VEM, VERÃO!

Diana Castiglione usa um modelo Prada para o novo ensaio fotográfico de primavera/verão das Óticas Paris Crédito: Carol Machado

GODRIVE

Riguel Chieppe, André Lisboa e Marcelo Tinti, da Divisão Comércio, festejam o primeiro ano de GoDrive. O serviço de assinatura veicular anual do Grupo Águia Branca disponibilizado nas concessionárias Kurumá.

NOVO PUB

Nilson Tommaso e Fabíola Saquetto, Kamylo Tresena e Daniele Saquetto recebem no próximo dia 2 de dezembro, no espaço de eventos da Casa Cor ES Shopping Vitória, para o lançamento do pub Chopp Casa 107, que será inaugurado no Aeroporto de Vitória, em 2021.

NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL

De acordo com a OMS, 3,6% da população mundial apresenta transtorno de ansiedade. Os dados são mais alarmantes no Brasil, onde 9,3% da população sofre com esse mal. Com a pandemia, que ampliou as incertezas, esse percentual vem aumentando. A nutricionista comportamental Ana Flávia Scandian recomenda que se procure compreender a complexidade da ansiedade antes de buscar eliminar ou incluir determinados tipos de alimentos de maneira aleatória. A nutricionista, lança na próxima quarta-feira (18) o programa de saúde integral, Pró-Bem, composto de uma equipe multidisciplinar. Além dela, o grupo conta com dois psicólogos: Dolores Pinheiro e Elizeu Borlotti e o cardiologista José Vitélio. Nesse dia os profissionais estarão realizando uma palestra e promovendo teste de estresse, na sede do Indesp, em Jardim da Penha, nas proximidades do acesso à Ponte Ayrton Senna. A ajuda de profissionais qualificados, que possam diagnosticar e tratar o transtorno de forma adequada é o ponto de partida para se conseguir a melhora no quadro.

COLEÇÃO CÁPSULA

Nossa designer de joias Carolina Neves desembarca em Teresina, no Piauí, para lançar uma coleção cápsula na conceituada multimarcas D&D, da empresária local Danielle Carvalho, nos dias 17 e 18. Desenvolvida a quatro mãos com Danielle, a nova coleção toda em ouro 18K, traz os Charms, famosos pingentes da marca, em versões revisitadas que simbolizam fé, amor, felicidade e proteção.

MULHER NO PODER