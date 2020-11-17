Tea party: nova forma de receber que acaba de chegar ao ES

Sucesso na Índia, China e Inglaterra, as tea party chegaram ao ES. Uma das apaixonadas pela arte é tea connoisseur e tea sommelière Dani Mendes. Ela recebe de forma bem intimista nesta quinta-feira, 19, para o Afternoon Tea Chapeleiro Maluco, e no sábado, 21, com o tema A Bela e a Fera, em sua Royal Tea Room, em Vila Velha.
Expert na arte de receber bem, Dani propaga a cultura do chá da tarde desde 2018. Com mais de 20 anos de experiência em vendas, desde 2017 desde 2017 Dani comanda a Garimpei4you, loja virtual especializada em mimos inovadores para mesa posta, chá e linha de banho “garimpados” de forma muito especial por ela. No instagram tem mais de 57 mil seguidores tão apaixonados por mesa posta como ela!
QUERIDOS DE RR
ESCOLA DE INGLÊS 100% ONLINE
É do Espírito Santo a escola de idiomas 100% on-line completamente baseada na experiência do aluno. A Woo-Hoo, escola de idiomas, chegou ao mercado, em meio a pandemia, totalmente focada na demanda on-line. Segundo Daniel do Carmo, proprietário da Instituição, a proposta é uma metodologia comunicativa, com aulas 100% remota e professores qualificados ao vivo para atender a demanda das turmas. “O grande problema dos cursos tradicionais, é a dificuldade em se adaptar. Muitos fazem um curso on-line, mas enraizados na prática física. Eu decidi fazer o meu curso todo baseado na experiência do usuário, que ela fosse a mais confortável, natural e intuitiva possível”, destaca. Para o empresário e linguista a modalidade on-line veio para ficar e ele nem pensa em voltar ao método presencial. Os alunos aprovaram a ideia, já que é uma forma prática e rápida de ensino.
FAMÍLIA
REABERTURA DO 244 CLUB
Depois de oito meses fechado devido à pandemia, Helcias Castro informa que o 244 Club retorna suas atividades nesta semana, com os cuidados necessários e cumprindo todos os protocolos de segurança. Nesta sexta-feira (20), será a estreia do projeto "2 na Sexta", com o pianista Roger Bezerra e o baixista Paulo Sodré, tocando o melhor da música nacional e internacional, sem cobrança de couvert artístico. No sábado, sobe ao palco a cantora Márcia Chagas, que promete repertório regado a muito samba.
ALMOÇO
TRATAMENTO DO ROSTO
A médica dermatologista, Ana Paula Galeão, participou neste fim de semana de um curso de tratamento global da face. O curso , que foi ministrado pelo médico dermatologista referência no país, André Braz, apresenta técnicas inovadoras para a individualidade e naturalidade nos tratamentos do rosto. A dermatologista está sempre em constante busca por novidades em sua área de atuação fora do Estado e recentemente foi convidada pela empresa Merz, líder internacional do setor de Estética, para qualificação como injetora master do Radiesse - gel injetável com efeito preenchedor que proporciona uma correção imediata na pele. O curso acontecerá no fim do mês de novembro em São Paulo, no Instituto e Clínica Dr. Matheus Arantes.
TEATRO
MULHERES NEGRAS CAPIXABAS LANÇAM LIVROS
No próximo dia 28, às 19 horas, acontecerá o lançamento coletivo de livros publicados por mulheres negras capixabas. Serão lançados quatro livros, são eles: “A Revolta de Queimados”, de Lavínia Coutinho Cardoso, “O caminho do Quilombo - Histórias não contadas na educação escolar quilombola: território do Sapê do Norte – ES”, de Olindina Cirilo Nascimento Serafim, os dois livros são resultado das dissertações de mestrado das autoras e foram publicados pela Editora Appris; o livro “Mulheres negras na tela do cinema”, organizado por Bárbara Maia Cerqueira Cazé, apresenta um conjunto de ensaios e artigos sobre curta-metragens produzidos no Sudeste brasileiro entre 2015 e 2017 e dirigidos por mulheres negras ou que tematizam questões ligadas à negritude feminina; e o livro “Mulheres quilombolas: Territórios de existências negras femininas”, organizado por Selma dos Santos Dealdina, é uma coleção de artigos de autoria de mulheres quilombolas de várias regiões do país, o livro faz parte do Selo Sueli Carneiro, coordenado por Djamila Ribeiro. O evento realizado pela Núcleo estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo será online e transmitido pelo canal do YouTube da Coalização Negra por Direitos faz parte das comemorações Novembro das Mulheres Negras. Além das autoras e organizadoras, o evento contará com uma fala inicial de apresentação do Núcleo Estadual de Mulheres Negras do Espírito Santo com Leonor Araújo e mediação de Maria Helena Elpídio.
VEM, VERÃO!
GODRIVE
Riguel Chieppe, André Lisboa e Marcelo Tinti, da Divisão Comércio, festejam o primeiro ano de GoDrive. O serviço de assinatura veicular anual do Grupo Águia Branca disponibilizado nas concessionárias Kurumá.
NOVO PUB
Nilson Tommaso e Fabíola Saquetto, Kamylo Tresena e Daniele Saquetto recebem no próximo dia 2 de dezembro, no espaço de eventos da Casa Cor ES Shopping Vitória, para o lançamento do pub Chopp Casa 107, que será inaugurado no Aeroporto de Vitória, em 2021.
NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL
De acordo com a OMS, 3,6% da população mundial apresenta transtorno de ansiedade. Os dados são mais alarmantes no Brasil, onde 9,3% da população sofre com esse mal. Com a pandemia, que ampliou as incertezas, esse percentual vem aumentando. A nutricionista comportamental Ana Flávia Scandian recomenda que se procure compreender a complexidade da ansiedade antes de buscar eliminar ou incluir determinados tipos de alimentos de maneira aleatória. A nutricionista, lança na próxima quarta-feira (18) o programa de saúde integral, Pró-Bem, composto de uma equipe multidisciplinar. Além dela, o grupo conta com dois psicólogos: Dolores Pinheiro e Elizeu Borlotti e o cardiologista José Vitélio. Nesse dia os profissionais estarão realizando uma palestra e promovendo teste de estresse, na sede do Indesp, em Jardim da Penha, nas proximidades do acesso à Ponte Ayrton Senna. A ajuda de profissionais qualificados, que possam diagnosticar e tratar o transtorno de forma adequada é o ponto de partida para se conseguir a melhora no quadro.
COLEÇÃO CÁPSULA
Nossa designer de joias Carolina Neves desembarca em Teresina, no Piauí, para lançar uma coleção cápsula na conceituada multimarcas D&D, da empresária local Danielle Carvalho, nos dias 17 e 18. Desenvolvida a quatro mãos com Danielle, a nova coleção toda em ouro 18K, traz os Charms, famosos pingentes da marca, em versões revisitadas que simbolizam fé, amor, felicidade e proteção.
MULHER NO PODER
A “jornada da mulher nos espaços de poder” é tema da última live de 2020 da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ-ES). Para essa conversa, a vice-presidente da associação Elisa Galante conta com a participação da presidente Catarina Cecin Gazele, nesta quarta-feira (17), às 17h30, por rede social.