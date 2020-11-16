Grife do ES participa do maior evento náutico da América Latina

Com produtos que levam o lema liberdade, sustentabilidade, qualidade e inovação, os empresários da marca capixaba E-life - Enio Massaru, Douglas Aguilar, Marcelo Carvalho, Gabriel Filipe Santos e Filipe Gabriel Santos - marcarãom presença no São Paulo Boat Show, principal evento náutico da América Latina,de 19 a 24 deste mês. Uma das atrações da feira, o foil elétrico da grife capixaba será sorteado para os participantes do evento.
QUERIDOS DE RR
INAUGURAÇÃO
A empresária Rubia Tannure não se deixou intimidar pela pandemia e inaugura sua segunda franquia da Botoclinic, maior rede de harmonização facial do país, na terça-feira, dia 17, a partir das 18h, no Shopping Vila Velha. O coquetel será assinado por Edna Jabour respeitando as medidas de distanciamento social. Rubia também comanda a unidade do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, aberta em junho deste ano.
FAMÍLIA
VERÃO SEM PROJETO
O verão está batendo na porta e você já deve ter visto por aí alguém comentando que começou o “projeto verão”. A nutricionista Drielly Daltoé alerta para os riscos dessa prática. “Dietas restritivas para alcançar um resultado em curto prazo agridem verdadeiramente o nosso organismo, o que pode gerar um ciclo vicioso e alterar funções metabólicas. O ideal é fazer um projeto de saúde física e mental que dure o ano todo, e não que acabe no Carnaval”, aconselha.
AULA DE MEDITAÇÃO
ODONTOLOGIA E COVID
Os dentistas Fernanda Selga e Diego Rocha preparam os últimos detalhes da live com o tema “Odontologia e Covid-19”, nesta terça-feira (17). A conversa vai mostrar como um tratamento odontológico pode mudar sua vida, e proteger a sua saúde de infecções respiratórias e melhorar a resposta do seu corpo a outras doenças como a Covid-19. Fernanda e Diego trabalham com odontologia integrativa, que visa não só dentes, mas toda a saúde da pessoa. A live será transmitida no Instagram pelo perfil @integraorofacial.
QUERIDOS DE RR
NATAL EM PATCHWORK
A tradução literal de patchwork é "trabalho com retalho". É uma técnica que une tecidos com uma infinidade de formatos variados e é usada desde o século IX a.C. A simbologia de união e a tradição do patchwork foram a base da inspiração do artista plástico e vitrinista Ivo Belchior para a decoração de Natal do Tiffany Center Shopping.
ALMOÇO
MULHER NO AGRO
Augusta Buffolo, diretora executiva da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (FETAES) comemora o acontecimento da 2ª edição da Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais (FEMTRU), de 26 a 29 deste m~es, junto com as Feiras Sabores da Terra e da Agricultura Familiar. “A FEMTRU foi criada para dar oportunidade às trabalhadoras do campo. Elas fazem seus artesanatos, produtos alimentícios, entre outros artefatos, mas quem geralmente comercializa e detém os recursos são os esposos. A feira mostra o quanto é importante o papel da mulher na agricultura, na família e na comunidade, além de dar visibilidade econômica e autonomia financeira à elas” destaca a organizadora.
PRAIA DO SUÁ
Com café da manhã e foto ao vivo para os convidados, Rodrigo e Joana Barbosa recebem no próximo sábado, dia 21, na Praia do Suá, para evento de lançamento do monumento #MinhaPraiadoSuá no estande da Grand Construtora. O catering da ocasião será assinado por Edna Jabour.
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Uma sondagem especial feita em outubro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) apontou que 58% dos consumidores brasileiros tem adiado compras de bens ou serviços por causa da pandemia. Destes, 53% tem como principal motivo a incerteza com relação à pandemia e 31% estão poupando por precaução com medo do desemprego de alguém na família (19%) ou com dificuldade de obter emprego (13%).
De acordo com o assessor de investimentos, Bruno Boulanger, da Golden Investimentos, este é um bom sinal em relação a educação financeira dos brasileiros. “Boa parte desses consumidores estão adiando compras por situações que estão sendo vivenciadas em virtude da pandemia, como: o aumento da inflação dos alimentos, os altos índices de desempregos e a queda na renda do brasileiro, além do aumento da incerteza e imprevisibilidade do cenário futuro. Diante disso, a saída – mesmo para quem ganha menos, como mostra a pesquisa – é poupar. Vale ressaltar que, para uma boa gestão financeira pessoal, é recomendado construir uma reserva de emergência equivalente a seis meses de gastos fixos da família”, orienta.