Revista.ag: 100% digital e mais perto dos apaixonados pelo conteúdo

Guilherme Sillva, Mariana Perini, Cássia Rocha e Renata Rasseli: equipe da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli

Um caso de amor. Assim é a relação da Revista.ag com seus leitores, desde o nascimento da publicação, há 11 anos. Mas os encontros que antes eram semanais, agora são diários.

Sim! Mais digital do que nunca, a Revista.ag está com você todos os dias no portal agazeta.com.br/revista-ag. Cedo, à tarde, à noite e também nos fins de semana. Todo dia e a toda hora tem conteúdo pra você que gosta de bem-estar, saúde, moda, beleza, turismo, pet, decoração, comportamento e colunismo social.

E o movimento #aglovers veio pra reforçar a importância de permanecermos juntos. No portal e no instagram (@sigaag). A ideia é fortalecer essa parceria de sucesso, com a participação cada vez maior dos leitores, seguidores e internautas.

"Foi um ano muito difícil pra todos nós, mas percebemos durante a pandemia um crescimento considerável na audiência dos nossos conteúdos, as chamadas soft news. Diante disso, resolvemos fortalecer essa nossa parceria e a necessidade de estarmos cada vez mais próximos", explica a editora da Revista.ag, Mariana Perini.

Daí a criação da hashtag #aglovers, que são os amantes da Revista.ag. E a camiseta estampada com o famoso coração da artista Milena Almeida casou perfeitamente com a proposta.

"Ela representa essa relação de amor e respeito mútuo que sempre tivemos com nossos leitores, seguidores e internautas. Nesse primeiro momento a ação foi com nossa equipe, mas a ideia é que todos os apaixonados por nosso conteúdo, além de parceiros e colaboradores também vistam a nossa camisa." Mariana Perini - Editora da Revista.ag

COLUNISMO SOCIAL ONLINE

A coluna social de AG, assinada pela jornalista Renata Rasseli, integra o conteúdo da Revista.ag e também está cada vez mais perto do leitor, seguidor e internauta. É atualizada diariamente e ao longo do dia no site A Gazeta e nas redes sociais. A cobertura dos eventos e festas podem ser conferidas nos Instagram @renatarasseli e @zigzag_ag. "Apesar de ter sido um ano com poucos eventos presenciais, devido à pandemia, estivemos juntos dos nossos leitores e seguidores nas redes sociais e no site. Assim, o isolamento social ficou mais suave e pudemos mostrar como cada um se virou para celebrar os aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e tantas outras datas importantes", diz RR.

NOSSA EQUIPE

Para marcar o lançamento do movimento #aglovers, a nossa equipe posou para fotos em ensaio assinado pela fotógrafa da coluna RR, Mônica Zorzanelli, na Praça do Papa, em Vitória. É um símbolo da cidade, abençoado pela Cruz do Papa e pelo Convento da Penha, ao fundo. Foi uma tarde divertida, com a pegada #SomosCapixabas, outra hashtag que faz parte da história dos 92 anos da Rede Gazeta.

Mariana Perini, editora da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli

Guilherme Silva, repórter da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Rasseli, colunista social Crédito: Monica Zorzanelli

Cássia Rocha, repórter da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli

FIQUE COM A GENTE!

Guilherme Silva, Mariana Perini, Cássia Rocha e Renata Rasseli Crédito: Monica Zorzanelli