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Renata Rasseli

Revista.ag: 100% digital e mais perto dos apaixonados pelo conteúdo

O movimento #aglovers foi criado para aproximar e engajar os consumidores de soft news, como moda, saúde, decoração, beleza e colunismo social, do site A Gazeta e nas redes sociais da publicação, que faz parte do dia a dia dos capixabas há 11 anos

Públicado em 

14 nov 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Guilherme Sillva, Mariana Perini, Cássia Rocha e Renata Rasseli
Guilherme Sillva, Mariana Perini, Cássia Rocha e Renata Rasseli: equipe da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli
Um caso de amor. Assim é a relação da Revista.ag com seus leitores, desde o nascimento da publicação, há 11 anos. Mas os encontros que antes eram semanais, agora são diários.
Sim! Mais digital do que nunca, a Revista.ag está com você todos os dias no portal agazeta.com.br/revista-ag. Cedo, à tarde, à noite e também nos fins de semana. Todo dia e a toda hora tem conteúdo pra você que gosta de bem-estar, saúde, moda, beleza, turismo, pet, decoração, comportamento e colunismo social.
E o movimento #aglovers veio pra reforçar a importância de permanecermos juntos. No portal e no instagram (@sigaag). A ideia é fortalecer essa parceria de sucesso, com a participação cada vez maior dos leitores, seguidores e internautas.
"Foi um ano muito difícil pra todos nós, mas percebemos durante a pandemia um crescimento considerável na audiência dos nossos conteúdos, as chamadas soft news. Diante disso, resolvemos fortalecer essa nossa parceria e a necessidade de estarmos cada vez mais próximos", explica a editora da Revista.ag, Mariana Perini.
Daí a criação da hashtag #aglovers, que são os amantes da Revista.ag. E a camiseta estampada com o famoso coração da artista Milena Almeida casou perfeitamente com a proposta.
"Ela representa essa relação de amor e respeito mútuo que sempre tivemos com nossos leitores, seguidores e internautas. Nesse primeiro momento a ação foi com nossa equipe, mas a ideia é que todos os apaixonados por nosso conteúdo, além de parceiros e colaboradores também vistam a nossa camisa."
Mariana Perini - Editora da Revista.ag

COLUNISMO SOCIAL ONLINE

 A coluna social de AG, assinada pela jornalista Renata Rasseli, integra o conteúdo da Revista.ag e também está cada vez mais perto do leitor, seguidor e internauta. É atualizada diariamente e ao longo do dia no site A Gazeta e nas redes sociais. A cobertura dos eventos e festas podem ser conferidas nos Instagram @renatarasseli e @zigzag_ag. "Apesar de ter sido um ano com poucos eventos presenciais, devido à pandemia,  estivemos juntos dos nossos leitores e seguidores nas redes sociais e no site. Assim, o isolamento social ficou mais suave e pudemos mostrar como cada um se virou para celebrar os aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e tantas outras datas importantes", diz RR. 

NOSSA EQUIPE

Para marcar o lançamento do movimento #aglovers, a nossa equipe posou para fotos em ensaio assinado pela fotógrafa da coluna RR, Mônica Zorzanelli, na Praça do Papa, em Vitória. É um símbolo da cidade, abençoado pela Cruz do Papa e pelo Convento da Penha, ao fundo. Foi uma tarde divertida, com a pegada #SomosCapixabas, outra hashtag que faz parte da história dos 92 anos da Rede Gazeta.  
Mariana Perini, editora da Revista.ag
Mariana Perini, editora da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli
Guilherme Silva, repórter da Revista.ag
Guilherme Silva, repórter da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Rasseli, colunista de A GAZETA
Renata Rasseli, colunista social  Crédito: Monica Zorzanelli
Cássia Rocha, estagiária da Revista.ag
Cássia Rocha, repórter da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli

FIQUE COM A GENTE!

Guilherme Silva, Mariana Perini, Cássia Rocha e Renata Rasseli
Guilherme Silva, Mariana Perini, Cássia Rocha e Renata Rasseli Crédito: Monica Zorzanelli
Agora que vocês conhecem o nosso movimento, fica um convite: acompanhe a gente no site e nas redes sociais. E na hora de compartilhar o nosso conteúdo, não esqueça de marcar o @sigaag e a hashtag #aglovers.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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