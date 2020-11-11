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Renata Rasseli

Fotos: veja quem prestigiou a abertura do Salão do Imóvel no ES

A 27ª edição do Salão do Imóvel, promovida pela Ademi-ES,  será realizada até 30 de novembro, em formato 100% digital

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:31

Públicado em 

11 nov 2020 às 11:31
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Valdecir Torezani e Sandro Carlesso
Valdecir Torezani e Sandro Carlesso Crédito: Monica Zorzanelli
A 27ª edição do Salão do Imóvel, realizado pela Ademi-ES,  acontece em meio a um cenário favorável para compra de imóveis. Apesar da pandemia da Covid-19, o mercado oferece condições de crédito e financiamento habitacional a juros bem menores, influenciado pela redução da taxa Selic, que está em 2% ao ano.
De acordo com o presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso, o momento é bastante oportuno para  fechar negócio, já que além dos juros baixos, o mercado também oferta suas últimas unidades com preços represados. “O volume de estoque está bastante reduzido, principalmente em Vitória e Vila Velha. A tendência é que os novos produtos sofram uma atualização natural dos preços”, explicou.
O maior evento de vendas do mercado imobiliário capixaba acontece até 30 de novembro e  oferta mais de 1.500 unidades, por meio do site www.salaodoimovel.com.br. Os interessados encontrarão opções de produtos para os perfis de renda, entre apartamentos, casas, lotes e salas comerciais. Os imóveis residenciais terão preços a partir de R$ 140.500,00, sendo esse valor inicial referente a um apartamento de dois quartos, localizado no município de Serra. Já os loteamentos para construção de casas contarão com valores partindo de R$ 77.174,00 (referência a um empreendimento situado em Serra, com lotes de 200 m² de área).
O evento foi aberto nesta terça-feira (10), com almoço no Cerimonial Oásis, e a participação de empresários e corretores do setor. Confira quem prestigiou o evento nas fotos de Mônica Zorzanelli

27º Salão do Imóvel

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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