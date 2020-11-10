Pesquisador do ES lança livro sobre a Covid-19 no Brasil e Portugal

O consultor de sustentabilidade e pesquisador do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC/SP, Nilson Pereira Baptista Crédito: divulgação

O consultor de sustentabilidade e pesquisador do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC/SP, Nilson Pereira Baptista, aproveitou a quarentena para estudar as pandemias, a história da China, reunir dados sobre a atual situação mundial e usar tudo isso para contextualizar a covid-19 neste momento de transição de era histórica em publicação única. O livro é um exercício de futurologia, à luz das tendências econômicas e sociais que se apresentam neste início do século XXI.

“Covid-19: Antes e Depois” será lançado simultaneamente no Brasil e em Portugal pela Editora Lisbon International Press, no início de dezembro deste ano. A pré-venda já começou na Amazon, Livraria Cultura, Kobo, Livraria da Travessa e Fnac Portugal.

O autor se dedica ao surgimento da atual pandemia e à forma como o mundo a encara e como ela se assemelha às grandes pandemias anteriores. Algumas destas foram consideradas como catalisadoras de mudanças de eras históricas, como as Pestes Antonina, Justiniana e a Peste Negra. Nilson Pereira Baptista mostra, também, que desde tempos remotos as fake news sempre aparecem em tempos de pandemia.