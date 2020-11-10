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Renata Rasseli

Pesquisador do ES lança livro sobre a Covid-19 no Brasil e Portugal

Nilson Pereira Baptista é autor de “Covid-19: Antes e Depois”, que será lançado simultaneamente no Brasil e em Portugal pela Editora Lisbon International Press, no início de dezembro de 2020

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:16

Públicado em 

10 nov 2020 às 15:16
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O Consultor de Sustentabilidade e pesquisador do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC/SP, Nilson Pereira Baptista
O consultor de sustentabilidade e pesquisador do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC/SP, Nilson Pereira Baptista Crédito: divulgação
O consultor de sustentabilidade e pesquisador do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC/SP, Nilson Pereira Baptista, aproveitou a quarentena para estudar as pandemias, a história da China, reunir dados sobre a atual situação mundial e usar tudo isso para contextualizar a covid-19 neste momento de transição de era histórica em publicação única. O livro é um exercício de futurologia, à luz das tendências econômicas e sociais que se apresentam neste início do século XXI.
“Covid-19: Antes e Depois” será lançado simultaneamente no Brasil e em Portugal pela Editora Lisbon International Press, no início de dezembro deste ano. A pré-venda já começou na Amazon, Livraria Cultura, Kobo, Livraria da Travessa e Fnac Portugal.
O autor se dedica ao surgimento da atual pandemia e à forma como o mundo a encara e como ela se assemelha às grandes pandemias anteriores. Algumas destas foram consideradas como catalisadoras de mudanças de eras históricas, como as Pestes Antonina, Justiniana e a Peste Negra. Nilson Pereira Baptista mostra, também, que desde tempos remotos as fake news sempre aparecem em tempos de pandemia.
Para o autor é imprescindível que entendamos que as transições de eras históricas caracterizam-se pela incerteza e a atual não é diferente. Insiste que “a tecnologia está moldando o nosso futuro, mas o ser humano precisa evoluir espiritualmente para que tenhamos um mundo melhor, com mais felicidade – que é o que realmente importa”.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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