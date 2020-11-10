Maior evento do mercado imobiliário, Salão do Imóvel será 100% digital

Salão do Imóvel: oportunidade para comprar unidadess no ES. Registro do evento em outra edição, antes da pandemia da Covid-19 Crédito: Ademi-ES/Divulgação

Sob o comando de Sandro Carlesso, Eduardo Fontes, Alexandre Schubert, Charles Bitencourt e Moacyr Brotas Netto, a Ademi-ES promove de 10 e 30 de novembro, o 27º Salão do Imóvel. O maior evento do mercado imobiliário capixaba acontece em formato 100% digital, por meio do site www.salaodoimovel.com.br. A plataforma é compatível para acesso via smartphones, tablets e desktops.

Serão mais de 1.500 unidades em oferta, entre apartamentos, casas, lotes e salas comerciais, com opções de produtos para todos os gostos e perfis de renda.

No total serão 26 empresas expositoras, entre construtoras, imobiliárias, incorporadoras e loteadoras. Elas vão apresentar opções de produtos em construção, prontos para morar e seminovos localizados em Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha e Guarapari e no interior do Estado: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Brenda Riva e os filhos Renzo, Murilo e Caique: parabéns pra você! Crédito: Marco Antônio Ferreira

AÇÃO DO BEM

Eduarda Buaiz já mobilizou parceiros e aderiu à campanha Juntos pela Mama. A iniciativa da Buaiz Alimentos envolve a Shipp, Monte Líbano e Extraplus. Com a parceria, todos os produtos da Buaiz que forem comprados via aplicativo Shipp nos dois estabelecimentos terão 100% do valor revertido para a campanha. O Juntos Pela Mama reúne empreendedores e empresas do Espírito Santo para levantar recursos para realizar melhorias efetivas na infraestrutura de atendimento às pacientes com câncer de mama no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

AUDIÇÃO

Helcias Castro e sua Silvânia Saadi, que comandou audição virtual com alunos de sua escola de música na última sexta (6) ao vivo de piano bar da Praia do Canto. Crédito: Pedro Permuy

TI CAPIXABA EM ALTA

O presidente do Prodest, Tasso Lugon, foi indicado para concorrer em duas categorias ao Prêmio Notabile TI 2020: personalidade mais inovadora (capacidade de promover ações de impacto social com eficiência) e personalidade mais influente (liderança de equipes e referência no segmento de atuação).

TEATRO

A atriz Júlia Rabello entre assessora de comunicação do Banestes Rafaella Rodrigues e seu marido Diogo Sander: na apresentação de “Romeu & Julieta (e Rosalina)”, em Vitória Crédito: Vitor Zorzal

SEGURANÇA

O advogado criminalista Dr. Flávio Fabiano comemora o anúncio de um projeto piloto que vai permitir que PMs registrem ocorrências de baixo potencial sem precisarem comparecer a uma delegacia. “É positivo para toda a sociedade. É notório e do conhecimento de todos que a cada atendimento realizado pela PM, em que se realiza uma ocorrência de crime, simplesmente o policiamento ostensivo ‘some’ das ruas, uma vez que os policiais estão nas delegacias por horas e horas, o que causa um aumento da violência, especialmente contra o patrimônio. Agora, isso muda”, analisa.

NOIVADO

Bárbara Ferretti e Rondelson Junior : em ensaio especial com carro do noivo de cenário, após casamento civil. O religioso acontece dia 30 de janeiro de 2021 Crédito: Wanderson Lopes

BOX DE LUXO

Cris Rocha foi quem assinou as box de luxo que foram entregues aos profissionais de arquitetura ganhadores do Programa Mais Estilo, na última quinta- feira, em coquetel de Carlos e Beto Marianelli

INAUGURAÇÃO

Maria Aparecida Nicacio, Margô Martins da Costa e Renata Nicacio: nova pizzaria da Ilha Crédito: Desirée Neves

VEM, VERÃO!

Fernanda Prates acaba de lançar uma linha com três modelos de óculos de sol, que já está fazendo sucesso entre as antenadas da Ilha.

FORMATURA

Jaqueline Moraes, vice-governadora do ES, prepara-se para sua formatura em bacharel de Direito, no próximo dia 15 de dezembro, pela Faculdade Multivix. Crédito: divulgação

CUIDADOS COM A MENTE

Com o aumento de casos de ansiedade e outros transtornos mentais no país em 2020, ter uma rotina que englobe cuidados com a saúde mental é fundamental. O psiquiatra Fábio Olmo, da Clínica Aube, reforça algumas dicas para o dia a dia: "Muitas pessoas não levam conselhos assim a sério, mas é realmente importante estabelecer horários para as atividades da rotina, encontrando um equilíbrio entre trabalho, estudo e lazer. Além disso, tirar um tempo no dia para se exercitar, manter uma alimentação balanceada e tomar cuidado com o excesso de telas e de informações consumidas são hábitos essenciais para uma mente saudável. Se esforçar para manter o convívio social, pessoal ou virtualmente, com familiares, amigos e colegas também ajuda a aliviar as angústias e manter a saúde. Tudo isso é importante! Ainda assim, as pessoas precisam estar muito atentas aos sinais de transtornos mentais, que podem afetar qualquer um, para procurar por ajuda especializada quando necessário e iniciar um tratamento adequado o quanto antes", pontua.

QUERIDA DE RR

Carol Nicácio Crédito: Desirée Neves

NOVO ESPAÇO DE JOIAS