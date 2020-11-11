Setor portuário do ES é o 4° maior do país em movimentação de cargas

O setor portuário capixaba é o quarto maior do país em números de movimentação de cargas de 2010 a 2020. Os dados são da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e foram divulgados no painel CNT do Transporte Aquaviário. Ao todo, foram transportadas mais de um trilhão de toneladas. O presidente do Sindiopes, Roberto Garófalo, explica que o Espírito Santo aparece atrás apenas dos estados do Rio de Janeiro, do Maranhão e de São Paulo. “Estamos à frente de 17 outros estados e isso, sem dúvidas, é muito positivo”, analisa.
ANIVERSÁRIO
CÂNCER INFANTIL EM PAUTA
Identificar as dificuldades para o tratamento de crianças e adolescentes em tratamento de câncer, despertar a atenção dos gestores públicos para a questão e apresentar as melhorias dos serviços nessa área, são alguns dos objetivos do 2º Fórum de Onco-hematologia Pediátrica do Espírito Santo, que acontece no próximo dia 23 (segunda-feira), às 16h, em formato online, com o tema: "Câncer Infantojuvenil – Uma Responsabilidade de Todos".
Promovido pela Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI, em parceria com o Núcleo de Onco-hematologia Pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg), o Fórum reunirá nomes como do presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica – Sobope, Dr. Claudio Galvão; do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Dr. Nésio Fernandes, além da presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer – Coniaac, Drª Teresa Fonseca; e da diretora do Hinsg, Thais Regado.
QUERIDAS DE RR
EDUCAÇÃO EM BELEZA
Comprometido em proporcionar beleza de qualidade através da educação para profissionais da área há dez anos, com 20.000 alunos graduados nas 10 unidades existentes, o Instituto L’Oréal inaugura sua primeira unidade do Espírito Santo, no Shopping Praia da Costa em Vila Velha e tem planos de inaugurar mais quatro unidades em 2021. Já em funcionamento, o centro de formação respeita os protocolos de segurança limitando o número de alunos - até dez por turma -, adota como obrigatório o uso de máscaras de proteção e face shield, e disponibiliza álcool gel no local. Oferece cursos de formação de cabeleireiro, auxiliar de cabeleireiro e maquiagem profissional, e de especialização como Master Coiffeur em Cor, mechas, corte, penteado, escovista e automaquiagem ministrados por instrutores com vasto conhecimento teórico e prático.
BRINDANDO A VIDA!
NOVIDADES PARA CABELEIREIROS
A empresária Camila Gomes, da Entoar Distribuidora, está nos últimos preparativos para a oficina “Loiríssimas: o loiro como você nunca viu”, que acontece na próxima segunda-feira, dia 16. Voltado especialmente para cabeleireiros, o evento traz para Vitória as técnicas mais inovadoras, com Lauriane Gonçalves, educadora da marca Loucas e Lisas e que se tornou uma referência no assunto.
SAÚDE!
MULHER NO MOTOCICLISMO
Camila Zanoni se rendeu ao mundo do motociclismo. A tricologista e terapeuta capilar revela que é um estilo de vida e que pilotar é uma liberdade. E não é só ela. O número de portadoras de CNH da categoria A passou de aproximadamente 4 milhões em 2011 para mais de 7,5 milhões em 2019, o que representa um saldo de 89% em oito anos. Os dados são do Denatran e foram analisados pela Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.
GASTRONOMIA
FEIJOADA E SAMBA
Ildo Steffen comemora os 10 anos de seu Centro de Eventos na Serra com feijoada especial neste sábado, dia 14, acompanhada de samba. A trilha sonora do evento fica por conta do grupo Sem Medida. Para que o evento seja realizado com segurança, além de restringir a festa ao número máximo de 300 pessoas, serão adotadas outras medidas como: medição de temperatura na entrada, mesas com distanciamento, álcool em gel para higienização e só será permitido entrar utilizando máscara.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
BRILHO
A pedra Água Marinha é uma das gemas mais representativas do Brasil, por ter suas maiores jazidas aqui. As principais estão nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Foi a primeira pedra brasileira que despertou interesse no mercado internacional. Dorion Soares afirma que uma joia de água marinha é algo extremamente nobre e o processo de criação de uma peça esta relacionado à forma e a estrutura da gema. “Esse é um ponto muito relevante quando estou criando, pois é necessário enxergar possibilidades que a gema oferece. É ter um olhar atento, uma história e uma paixão por cada detalhe”, afirma o designer de joias e especialista em gemas.
NOVA LOJA
Bárbara Ferretti, Rafaela Sterquino, Rondelson Junior e Frederico Ferretti finalizam as obras da marca de sapatos Quattre, na Rua Chapot Presvot, na Praia do Canto. O projeto é de Rafaella Vetorazzi.