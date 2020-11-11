Setor portuário do ES é o 4° maior do país em movimentação de cargas

Porto de Vitória Crédito: Receita Federal

O setor portuário capixaba é o quarto maior do país em números de movimentação de cargas de 2010 a 2020. Os dados são da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e foram divulgados no painel CNT do Transporte Aquaviário. Ao todo, foram transportadas mais de um trilhão de toneladas. O presidente do Sindiopes, Roberto Garófalo, explica que o Espírito Santo aparece atrás apenas dos estados do Rio de Janeiro, do Maranhão e de São Paulo. “Estamos à frente de 17 outros estados e isso, sem dúvidas, é muito positivo”, analisa.

ANIVERSÁRIO

Carol Servino Crédito: Elani Passos

CÂNCER INFANTIL EM PAUTA

Identificar as dificuldades para o tratamento de crianças e adolescentes em tratamento de câncer, despertar a atenção dos gestores públicos para a questão e apresentar as melhorias dos serviços nessa área, são alguns dos objetivos do 2º Fórum de Onco-hematologia Pediátrica do Espírito Santo, que acontece no próximo dia 23 (segunda-feira), às 16h, em formato online, com o tema: "Câncer Infantojuvenil – Uma Responsabilidade de Todos".

Promovido pela Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI, em parceria com o Núcleo de Onco-hematologia Pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg), o Fórum reunirá nomes como do presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica – Sobope, Dr. Claudio Galvão; do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Dr. Nésio Fernandes, além da presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer – Coniaac, Drª Teresa Fonseca; e da diretora do Hinsg, Thais Regado.

QUERIDAS DE RR

Karin Tonini, Bruna Sponfeldner e Camila Fiorot Crédito: Elani Passos

EDUCAÇÃO EM BELEZA

Comprometido em proporcionar beleza de qualidade através da educação para profissionais da área há dez anos, com 20.000 alunos graduados nas 10 unidades existentes, o Instituto L’Oréal inaugura sua primeira unidade do Espírito Santo, no Shopping Praia da Costa em Vila Velha e tem planos de inaugurar mais quatro unidades em 2021. Já em funcionamento, o centro de formação respeita os protocolos de segurança limitando o número de alunos - até dez por turma -, adota como obrigatório o uso de máscaras de proteção e face shield, e disponibiliza álcool gel no local. Oferece cursos de formação de cabeleireiro, auxiliar de cabeleireiro e maquiagem profissional, e de especialização como Master Coiffeur em Cor, mechas, corte, penteado, escovista e automaquiagem ministrados por instrutores com vasto conhecimento teórico e prático.

BRINDANDO A VIDA!

Geanne Serpa, Cristiane Xavier, Bruna Medeiros e Geórgia Mendonça: na Orla de Camburi Crédito: Elani Passos

NOVIDADES PARA CABELEIREIROS

A empresária Camila Gomes, da Entoar Distribuidora, está nos últimos preparativos para a oficina “Loiríssimas: o loiro como você nunca viu”, que acontece na próxima segunda-feira, dia 16. Voltado especialmente para cabeleireiros, o evento traz para Vitória as técnicas mais inovadoras, com Lauriane Gonçalves, educadora da marca Loucas e Lisas e que se tornou uma referência no assunto.

SAÚDE!

Lu Bowen Crédito: Elani Passos

MULHER NO MOTOCICLISMO

Camila Zanoni se rendeu ao mundo do motociclismo. A tricologista e terapeuta capilar revela que é um estilo de vida e que pilotar é uma liberdade. E não é só ela. O número de portadoras de CNH da categoria A passou de aproximadamente 4 milhões em 2011 para mais de 7,5 milhões em 2019, o que representa um saldo de 89% em oito anos. Os dados são do Denatran e foram analisados pela Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.

GASTRONOMIA

Carolina Nogueira, o chef Assis Teixeira Claudio Hilel: lançamento do novo cardápio do Katakas, em Guarapari Crédito: Léo Gurgel

FEIJOADA E SAMBA

Ildo Steffen comemora os 10 anos de seu Centro de Eventos na Serra com feijoada especial neste sábado, dia 14, acompanhada de samba. A trilha sonora do evento fica por conta do grupo Sem Medida. Para que o evento seja realizado com segurança, além de restringir a festa ao número máximo de 300 pessoas, serão adotadas outras medidas como: medição de temperatura na entrada, mesas com distanciamento, álcool em gel para higienização e só será permitido entrar utilizando máscara.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Vinicius Varnier, Ludmila Aguiar, a aniversariante Francesca Costa e Jose Manoel Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

BRILHO

A pedra Água Marinha é uma das gemas mais representativas do Brasil, por ter suas maiores jazidas aqui. As principais estão nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Foi a primeira pedra brasileira que despertou interesse no mercado internacional. Dorion Soares afirma que uma joia de água marinha é algo extremamente nobre e o processo de criação de uma peça esta relacionado à forma e a estrutura da gema. “Esse é um ponto muito relevante quando estou criando, pois é necessário enxergar possibilidades que a gema oferece. É ter um olhar atento, uma história e uma paixão por cada detalhe”, afirma o designer de joias e especialista em gemas.

NOVA LOJA