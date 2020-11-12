Cresce o número de mulheres no mercado de corretores de imóveis

Letícia Rody, corretora de imóveis Crédito: Instagram/reprodução

As mulheres avançam na conquista de espaço no mercado de trabalho. Agora, a participação delas cresce é no mercado imobiliário , um segmento que só permitiu a presença feminina depois de 1958. Contudo, na última década a atuação da mulher nesse tipo de negócio cresceu 144%, de acordo com a pesquisa mais recente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

De acordo com os dados, elas já são mais de 30% dos profissionais que atuam legalmente no setor. Os números certamente são bem mais expressivos e apontam um avanço ainda mais significativo. Isto porque a pesquisa da Cofeci é a mais recente do segmento e debruçou sua análise entre os anos de 2003 e 2013.

Atuando há mais de 13 anos no segmento, a consultora imobiliária Letícia Rody está entre os nomes femininos que fazem a história da mulher no mercado imobiliário do Espírito Santo. Hoje ela é referência quando o assunto são imóveis de luxo. “É muito gratificante perceber o quanto as inovações que eu venho propondo ajudam a melhorar o mercado, ao mesmo tempo, mostram a competência da mulher também nesse segmento ”, pontuou.

Segundo ela, as qualidades inerentes às mulheres tornam propício o crescimento nesse setor. “A mulher é empática, minuciosa, disciplinada e inspiradoras de confiança. De certa maneira, somos mais doces e menos invasivas nos atendimentos. Isso faz com o que o cliente fique muito à vontade no processo de venda. Nos tornamos muitas vezes confidentes dos clientes e não raramente iniciando novas amizades”, acrescentou.

VISITA

A presidente da Findes, Cristhine Samorini, visitou a mostra Janelas Casa Cor, onde foi recebida pela anfitriã Rita Rocio Tristão, nesta terça-feira (10) Crédito: Divulgação

ALICE VITÓRIA INTEGRA SAMBA HOTÉIS

O Grupo Samba Hotéis, com 6 anos de atuação no mercado, chegou a Vitória e passa a administrar o tradicional Alice Vitória Hotel, no Centro da capital. Segundo Xuxu Murad Neffa, diretora do Alice Hotel, “a Samba Hotéis chegou para fazer valer a tão esperada parceria com que sonhava. Melhor dizendo, Samba Hotéis e Alice Vitória Hotel, juntaram-se numa relação palpável para incentivar ainda mais o crescimento setor hoteleiro nesta retomada".

Alice Hotel By Samba, localizado no centro da cidade de Vitória Crédito: divulgação

O Alice Hotel By Samba se destaca por oferecer quartos amplos e confortáveis, bufê de café da manhã completo e o tradicional buffet de almoço por quilo, servido de segunda a sexta-feira, além de oferecer estrutura para eventos, em parceria com a Neffa Buffet.

ANIVERSÁRIO

O aniversariante Pedro Paulo Moyses e Ithannarah Bragio :em noite de comemoração na Praia de Camburi Crédito: Divulgação

INAUGURAÇÃO

O empresário Kaique Salles abre as portas da sua casa de carnes nesta sexta-feira (13), com recepção especial para amigos e familiares. A inauguração oficial será ao som da dupla sertaneja Lucca e João Pedro, que se apresenta ao vivo, a partir das 18h. Já para harmonizar com as iguarias do novo empreendimento, nada melhor que um chopp bem gelado, que ficará por conta da cervejaria artesanal capixaba King Bier. Com identidade visual nova, a GrillBox está situada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica, Vila Velha.

PMO DE SUCESSO

O Escritório de projetos - também conhecido como PMO (Project Management Office) - da Unimed Vitória, foi apontado como um dos 13 melhores do Brasil pelo prêmio PMO do Ano, realizado pela revista Mundo PM e apoiado pelo Project Management Institute (PMI). O time liderado por Janaína Betzel (sentada), é composto ainda por Andréia Barbosa, Danielle Lannes e Magdiele Pestana.

Equipe do escritório de projetos da Unimed Vitória - da esq para a dir Magdiele Pestana, Danielle Lannes, Janaína Betzel e Andréia Barbosa Crédito: Divulgação

A premiação seleciona escritórios de gerenciamento de projetos que apresentem excelência na prestação de serviços. A escolha é feita por uma comissão de avaliação formada por jurados renomados e com grande expressividade no mercado dentro do tema de gerenciamento de projetos.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM SCAB HAIR?

Quando falamos de tratamento de cabelo, diversas técnicas e procedimentos são utilizados para tentar uma melhoria para os fios. Dependendo do procedimento, com o tempo, ao invés do cabelo ter uma melhora, ele pode ter um desgaste por conta de químicas, alisamentos, tinturas, etc. “A patologia criada pela química no cabelo é conhecida por ‘Scab Hair’, conta a terapeuta capilar naturalista, Paula Breder. Exemplo: “O ressecamento localizado e por vezes generalizado devido à anos de química; aquele cabelo sem definição, com falta de forma! Procedimentos como escova, chapinhas, trança e mega hair também pode causar o Scab Hair”, explica Paula.

CACO BARCELOS PARA ESTUDANTES

A hora de escolher qual profissão seguir é um momento muito importante para os jovens, e as informações a que eles têm acesso são determinantes para o futuro. Para ajudar na tomada de decisão mais consciente, a Faesa traz grandes nomes do cenário nacional para discutir com jovens e educadores sobre carreiras e o futuro das profissões, nos dias 18 e 19, como parte do evento Ensino Médio + XP. O jornalista Caco Barcelos falará para os pais e educadores sobre como eles influenciam e podem apoiar os jovens na tomada de decisão, no dia 18, às 19h. Débora Aladim, youtuber de alcance nacional, com quase 3 milhões de seguidores, vai falar sobre o tema “Como Pensar sua carreira do futuro”, em palestra no dia 19, às 17h, voltada para estudantes. O evento será 100% online e gratuito e, para participar, basta fazer a inscrição pelo Faesa News.

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