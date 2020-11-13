Consultora de moda do ES lança sua primeira coleção de t-shirts

Juliana Modenese, consultora de moda Crédito: Divulgação

A consultora de moda e influencer Juliana Modenese lança nesta sexta-feira (13) sua primeira collab em parceria com a marca capixaba Trevo, das empresárias Camila Frizera e Camila Sartório. A coleção conta com quatro t-shirts cheias de significado. A primeira chega ao mercado nesta sexta-feira com o tema Diversidade. "A estampa é arco íris que passa energia, otimismo e diversidade", explica Juliana.

A Trevo é uma marca originalmente capixaba de t-shirts produzidas com objetivo de criar estampas exclusivas para as clientes que se vestem de sentimentos, sem deixar de lado o estilo e a sofisticação. Todas as t-shirts são 100% algodão com malha premium e serão vendidas com um valor padrão de R$ 89,90 cada, no mercado virtual.

ANIVERSÁRIO

Alexandre Pinheiro e a aniversariante Camila Pitanga Salim: celebrando a vida! Crédito: Elani Passos

REINAUGURAÇÃO

Francisco de Assis Giovanelli e os filhos Dyonatan e Fabrício, estão nos preparativos finais para reinauguração do Caranguejo do Assis. O restaurante em Itaparica, foi todo repaginado e tem assinatura do arquiteto Sergio Palmeira. O cardápio também ganha novidades com variedades de pratos com ostras, camarão, bacalhau e carnes.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Márcio Abaurre, o aniversariante Léo de Castro e Fábio Brasileiro: tarde de aniversário no Iate Clube Crédito: André Hees

MERCADO DE CERVEJAS

A produção industrial praticamente voltou ao patamar pré-pandemia, segundo indicador da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgado na sexta-feira (6/11). O sinal de recuperação é referente ao mês de setembro deste ano e, com isso, a perspectiva dos empresários, mesmo frente às incertezas do cenário econômico mundial, é manter os planos de expansão.

No Espírito Santo, o setor de bebidas é exemplo dessa realidade. Localizada na Serra, a Convento Cervejaria contava com um faturamento vindo das demandas de bares e restaurantes. Agora, a fábrica decidiu expandir para também atender aos chamados produtores de cerveja cigana, que são cervejarias sem fábrica própria, mas que para comercializar seus produtos de forma legalizada precisam produzir em uma fábrica autorizada pelo Ministério da Agricultura.

“Agora, aqui no nosso parque industrial, um cigano conseguirá produzir a partir de 350 litros a 1.5 mil litros de cerveja de uma só vez. É um volume de produção relevante especialmente para o menor produtor, que atende a uma demanda mais baixa”, explicou o empresário Léo Leal.

CAFÉ DA MANHÃ

Diego Lobato, Guilherme Rossoni e Bruno Oliveira: em tradicional café da manhã de concessionária de motos de luxo, em Vitória Crédito: Divulgação

OPORTUNIDADE

Além das vantagens no varejo, a Black Friday também pode ser um bom momento para investir em qualificação. Pensando nisso, o consultor de marketing digital André Damasceno preparou uma campanha para quem está em busca de treinamento e desenvolvimento profissional. Trata-se da blackweek, uma semana com até 40% de desconto em mais de 15 cursos, como Instagram, Facebook, Serviços digitais e Marketing digital completo. Válido a partir do dia 23. “Os cursos são uma oportunidade de crescimento para empreendedores e suas equipes de trabalho”, destaca o especialista.

INTENÇÕES

As modelos Sabrina Tavares e Gabriela Cardoso foram as escolhidas para apresentar a nova collab da consultora de imagem Lorrayne Maia e das irmãs Karol e Jack Fantin, da loja Kaja. As peças em prata contam com um design diferenciado em formas geométricas. As fotos ficaram a cargo Ingrid Welida.

POP-UP REÚNE OBJETOS DE DESIGNERS BRASILEIROS

A designer de ambientes Karla Giaretta e a arquiteta Julia Velloso Crédito: Camila Santos

A designer de ambientes Karla Giaretta e a arquiteta Julia Velloso assinam a loja pop-up Nata, que faz parte do projeto Janelas da Casa Cor Espírito Santo. O espaço monocromático exibe móveis com inspiração arquitetônica e conceito minimalista para valorizar os objetos. Este espaço múltiplo fica dentro do Shopping Vitória e reúne objetos de decoração assinados por grandes designers brasileiros. Entre eles: Estudio Iludi, Jacqueline Chiabay, Taciana Amorim e Gica Castro. A arquiteta Rita Tristão fez a curadoria do espaço, que fica aberto ao público até o final do mês de dezembro.

CONSUMO DE REFRIGERANTE

Estudos apontam que mais da metade das crianças em idade escolar bebem pelo menos um refrigerante por dia. E pelo menos uma em cada cinco crianças consome um mínimo de quatro porções por dia. Alguns adolescentes chegam a beber 12 refrigerantes por dia. Márcia Gabriella Barros Mule, especialista em radiologia odontológica e saúde pública explica que os refrigerantes são uma das principais causas de cárie dental presentes na dieta. “Ácidos e outros produtos presente nos refrigerantes desmineralizam o esmalte dental, contribuindo para a formação da cárie. Em alguns casos, isso combinado com a escovação inadequada e bruxismo pode levar à perda dental”.

CAPIXABA NA FISPAL FOOD

O empresário Jovan Demoner está participando da “Semana Fispal Food Digital”, que termina nesta sexta (13), representando sua linha de bebidas probióticas, a Kombucha Vivaodia. “Minha empresa foi selecionada pelo Sebrae Nacional para expor gratuitamente na plataforma online de negócios e networking que foi idealizada para criar oportunidades para o mercado alimentício, conectando compradores e vendedores”, explica o empresário.

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