Orquestra do ES participa de homenagem aos 250 anos de Beethoven

Vale Música Jazz Band. Crédito: Divulgação

Alunos do Projeto Vale Música Serra participam de uma programação especial desenvolvida pela Orquestra Ouro Preto como parte do Programa Vale Música, em comemoração aos 250 anos de Beethoven, nos meses de novembro e dezembro. Sob orientação remota dos professores da orquestra, a Vale Música Jazz Band e a Orquestra Jovem Vale Música gravaram novos arranjos para o tema do "Rondo", de "Concerto para Violino", uma das obras célebres do compositor alemão.

A partir desse tema foram criadas sete variações especiais para os projetos de formação do Programa Vale Música, incluindo alunos do Vale Música Belém, Vale Música Serra e Instituto Moinho Cultural. As versões ganharam temperos brasileiros, em arranjos para percussão, cordas e sopros, e todas as gravações foram feitas pelos alunos em suas próprias casas. Ao final, juntos, esses movimentos formam uma obra única que celebra o trabalho feito ao longo de 2020 por alunos e professores.

O Programa Vale Música é uma iniciativa do Instituto Cultural Vale e o resultado completo do trabalho pode ser visto no site do Instituto Cultural Vale (www.institutoculturalvale.org) e no da Orquestra Ouro Preto (www.orquestraouropreto.com.br).

O vídeo da Vale Música Jazz Band, intitulado "Serra Bossa Jazz", será exibido no dia 17 de novembro, com arranjo inédito do maestro Nélson Ayres que transporta o clássico de Beethoven para o universo da bossa nova e do jazz contemporâneo. No dia 01 de dezembro, é a vez da gravação de "Canção para Ninar Elisa", com a Orquestra Jovem Vale Música, na qual as partituras de Beethoven recebem o acalanto de uma canção de ninar. O grand finale será em 23 de dezembro, com a exibição do "Concerto Integração", reunindo alunos de todos os projetos envolvidos. A ação faz parte do Programa Vale Música, iniciativa do Instituto Cultural Vale, e o primeiro vídeo já está disponível.

BEBÊ A BORDO

Sofia Buzetto e Fábio Portela: Cecília vem aí! Crédito: Lari Passos

DIREITO ECONÔMICO

O advogado Luiz Claudio Allemand será um dos palestrantes do próximo webinar promovido pelo Departamento Jurídico do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), de Jundiaí. Allemand falará sobre "O Direito Econômico nos Tribunais Superiores" no evento cuja temática central será: "Tribunais Superiores: os direitos da empresa, a segurança jurídica e os impactos econômicos". Também são palestrantes no mesmo evento o Diretor Titular do Departamento Jurídico da FIESP, Helcio Honda, e o Advogado e Professor Universitário, em Brasília, Erich Endrillo Santos. O evento será em plataforma online, no dia 18 de novembro.

QUERIDAS DE RR

Talita de Pinho e Paula Ambrozim Crédito: Elani Passos

NOVEMBRO AZUL E O DIABETES

A cor azul que marca a conscientização sobre a saúde do homem no mês de novembro representa outra causa importante. Novembro Azul é também o mês dedicado à prevenção do diabetes, uma doença que pode desencadear uma série de outros problemas graves de saúde, quando fora de controle.

Na pandemia, a recomendação de médicos e sociedades de especialidades é não se descuidar das medidas que mantêm os exames sob controle. A endocrinologista da Samp Letícia Barbosa Martins reitera que é preciso: manter o acompanhamento médico e as medicações; testar os níveis de açúcar no sangue com mais frequência; adotar uma rotina de atividade física e alimentação correta; garantir quantidade adequada de insumos para não se expor desnecessariamente (fitas, agulhas, remédios, lancetas...). Fica o alerta. A prevenção e o cuidado são sempre os melhores caminhos.

FESTA

Angela e Andrea Camargo: em noite de festa de aniversário na Ilha Crédito: Elani Passos

MC DIA FELIZ

A 32ª edição do McDia Feliz, uma das maiores campanhas de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil, acontece no próximo dia 21 de novembro. Os vouchers antecipados do sanduíche Big Mac para venda já estão disponibilizados. A ação arrecada verba para o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação. Na data, toda a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac, em todo o país, será revertida para a campanha. Desde 1988, cerca de R$ 300 milhões já foram arrecadados. No Espírito Santo, a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil - ACACCI é mais uma vez a instituição escolhida para ser beneficiada pela campanha. Está é a 28º participação da ACACCI no McDia Feliz.

BEM-VINDA, HELÔ!