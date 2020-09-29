Esquiva Falcão confirma luta no dia do seu aniversário

Crédito: Mario Palhares

O boxeador Esquiva Falcão confirmou por meio das suas redes sociais que fará uma luta nos Estados Unidos, no dia 12 de dezembro deste ano, justamente na data em que completa 31 anos de idade.

O adversário do pugilista capixaba ainda não foi definido pela Top Rank e pelo manager Sergio Batarelli, mas o combate será nos Estados Unidos. O medalhista olímpico está invicto na carreira profissional, com 27 vitórias em 27 lutas, sendo 19 por nocautes.

Esquiva deve regressar a Riverside, na Califórnia, nos próximos dias para fazer o camp de treinamento supervisionado por Robert Garcia.

Sua última apresentação foi em 29 de agosto, quando derrotou no primeiro round o paraense Morramad Araújo no Boxing For You 9, disputado em São Paulo.

O objetivo do medalhista olímpico de Londres 2012 é conquistar o título mundial na próxima temporada.

Atualmente, Esquiva ocupa a terceiro colocação do ranking mundial dos pesos médios (até 72,575 quilos) da Federação Internacional de Boxe (FIB), sexto no Conselho Mundial de Boxe (CMB), sétimo na Organização Mundial de Boxe (OMB) e 13º na Associação Mundial de Boxe (AMB).

- Fiquei feliz com a notícia da luta em dezembro, e ainda mais no meu aniversário. Meu presente será mais uma vitória por nocaute. Fico contente também por a Top Rank ouvir meus pedidos por um combate forte ainda este ano. Não tem mais tempo a perder, agora é rumo ao topo - disse o brasileiro, que atualmente treina em Vila Velha (ES).

Esquiva agora aguarda a volta de Sergio Batarelli de Londres, na Inglaterra, para definir o planejamento completo. O manager do boxeador capixaba acompanha a colega de Esquiva Adriana Araújo, que lutará no sábado em busca do cinturão mundial das super-leves.