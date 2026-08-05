Banda capixaba volta a Liverpool pela 27ª vez e terá Andreas Kisser, do Sepultura, no palco

De Vitória para Liverpool. A banda capixaba Clube Big Beatles embarca no dia 28 de agosto rumo à Inglaterra para representar o Espírito Santo na International Beatleweek, considerado um dos maiores festivais dedicados aos Beatles no mundo. Esta será a 27ª participação consecutiva do grupo no evento, consolidando uma trajetória que já soma mais de 300 apresentações na cidade natal da lendária banda britânica.
Primeira banda da América Latina a integrar o Hall da Fama da International Beatleweek, o Clube Big Beatles chega à edição deste ano com uma novidade inédita. O guitarrista Andreas Kisser, um dos fundadores do Sepultura, participará de todas as apresentações ao lado dos músicos capixabas, promovendo um encontro entre diferentes gerações e estilos do rock.
Criado em 1977, o festival nasceu como um encontro de admiradores dos Beatles em Liverpool e, ao longo das décadas, transformou-se em um dos principais eventos do gênero, reunindo fãs e bandas de diversas partes do mundo para celebrar o legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Nesta edição, o Clube Big Beatles também alcançará outro marco importante: realizará seu 66º show no histórico Cavern Club, casa onde os Beatles iniciaram a trajetória que mudou a história da música.
Para o líder da banda, Edu Henning, retornar a Liverpool continua sendo uma experiência única. Mesmo após 27 participações consecutivas na International Beatleweek, a emoção de tocar na cidade dos Beatles permanece a mesma.
Tocar nos palcos que fazem parte da história deles é uma honra e uma responsabilidade muito grandes. É uma alegria representar o Espírito Santo e o Brasil em um festival tão importante, reencontrando amigos e fãs de várias partes do mundo que compartilham a paixão pela música dos Beatles
Edu Henning Líder da banda
A banda se apresentará em alguns dos principais palcos do festival além do Cavern Club, como o Philharmonic Hall, a tradicional Convenção Beatles e o histórico Port Sunlight, local onde Ringo Starr fez sua estreia como baterista dos Beatles.