58% dos negócios iniciados na pandemia são comandados por mulheres

Na semana em que é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino, a startup de educação financeira Me Poupe! apresenta pesquisa inédita realizada em parceria com a Toluna, fornecedora líder de insights do consumidor sob demanda, com elaboração da consultoria de insights aplicados IMO Insights. Realizado em todo o Brasil entre 9 e 12 de novembro de 2020, com mais de mil respondentes, o estudo aponta, entre outros dados, que 58% dos negócios iniciados durante a pandemia são comandados por mulheres. Inclusive, essa onda começou ainda antes da pandemia. Considerando o último ano todo, 59% dos novos empreendimentos do período têm mulheres à frente.
Elas também estão empreendendo mais do que antes: entre os negócios comandados por mulheres, 45% têm até um ano de existência. Empreendimentos com menos de 6 meses representam 28% do total de negócios comandados por elas. Entre homens empreendedores esse valor é de 23% para o mesmo período. Passagem por um longo período de desemprego foi apontado como principal incentivo para abrirem o próprio negócio por 24% delas.
O estudo mostra, ainda, que mulheres tendem mais a começar a empreender sozinhas. Enquanto 77% dos homens iniciaram seus negócios com um sócio, para mulheres esse número cai para 72%.
Para Nathalia Arcuri, fundadora da Me Poupe!, esses dados mostram o quanto as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço. “Precisamos incentivar ainda mais o empreendedorismo feminino, apoiar as mulheres que já deram esse passo. Quanto mais mulheres tiverem sucesso, mais mulheres terão exemplos para se espelhar”, afirma.
EDUCAÇÃO ONLINE
ANIVERSÁRIO NO COPA
Ada Mota vai celebrar seu aniversário na segunda-feira (23), no Copacabana Palace, Rio. A irmã Maíta Mota, as amigas Elizabeth e Luisa Stein e Simone Silvares partem com a aniversariante.
DESCOBRINDO O BRASIL
Ivana Ruy é quem comanda o grupo de capixabas in Rio. Beto Kalil, Ana Lucia e Carlos André Peixoto, Juarez Campos e Cynthia Kucht, Jeana e Sergio Bruneli, Angela e Alvaro do Carmo, Sandra e João Cesar Faria, Erani e Eldi Faria, Neia e o Luiz Paulo Silva embarcam na segunda (23) para o Copacabana Palace e depois seguem para o Fasano de Angra dos Reis.
DESFILE
ARQUITETURA BIOFÍLICA EM ALTA
Rachel Menezes comemora o sucesso do Landscape, lançamento de sua MZI que trouxe para o Estado o conceito de arquitetura biofílica. A horta orgânica, o viveiro de mudas e as composteiras elétricas têm sido pontos importantes e decisivos para fechamento de negócios, segundo Marcos Murad, da Lopes, responsável pelas vendas. “Cada vez mais, hábitos de vida saudáveis são valorizados. E a arquitetura biofílica cria esses espaços que priorizam elementos da natureza, proporcionam experiências com o verde e ajudam a fortalecer esse propósito de cuidar melhor da nossa saúde física e mental”, constata Marcos.
NATAL SOLIDÁRIO
Manuela Dias, do Shopping Vila Velha, acaba de aderir a uma campanha digital de arrecadação de cestas de Natal, em parceria com o Instituto Devolver, que irá beneficiar a Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (Aaoca), em Vila Velha. A iniciativa é da brMalls e envolve 27 shoppings em todo o Brasil. No Estado, a doação pode ser feita no Shopping Vila Velha, que posicionou QR Codes na decoração de Natal. Ao enquadrar o código com a câmera, o doador será redirecionado para o hotsite da ação, em que poderá escolher a cidade e cestas nos valores de R$ 25 ou R$ 50.