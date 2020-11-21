58% dos negócios iniciados na pandemia são comandados por mulheres

Empreendedorismo Crédito: Divulgação

Na semana em que é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino, a startup de educação financeira Me Poupe! apresenta pesquisa inédita realizada em parceria com a Toluna, fornecedora líder de insights do consumidor sob demanda, com elaboração da consultoria de insights aplicados IMO Insights. Realizado em todo o Brasil entre 9 e 12 de novembro de 2020, com mais de mil respondentes, o estudo aponta, entre outros dados, que 58% dos negócios iniciados durante a pandemia são comandados por mulheres. Inclusive, essa onda começou ainda antes da pandemia. Considerando o último ano todo, 59% dos novos empreendimentos do período têm mulheres à frente.

Elas também estão empreendendo mais do que antes: entre os negócios comandados por mulheres, 45% têm até um ano de existência. Empreendimentos com menos de 6 meses representam 28% do total de negócios comandados por elas. Entre homens empreendedores esse valor é de 23% para o mesmo período. Passagem por um longo período de desemprego foi apontado como principal incentivo para abrirem o próprio negócio por 24% delas.

O estudo mostra, ainda, que mulheres tendem mais a começar a empreender sozinhas. Enquanto 77% dos homens iniciaram seus negócios com um sócio, para mulheres esse número cai para 72%.

Para Nathalia Arcuri, fundadora da Me Poupe!, esses dados mostram o quanto as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço. “Precisamos incentivar ainda mais o empreendedorismo feminino, apoiar as mulheres que já deram esse passo. Quanto mais mulheres tiverem sucesso, mais mulheres terão exemplos para se espelhar”, afirma.

EDUCAÇÃO ONLINE

Carolina Bento e Alexandre Nunes Theodoro: durante o evento Ensino Médio+ XP, 100% online que contou com convidados de renome nacional como o apresentador Caco Barcellos e a youtuber Débora Aladim, e reuniu mais de 5.000 pessoas, em dois dias. Crédito: Divulgação

ANIVERSÁRIO NO COPA

Ada Mota vai celebrar seu aniversário na segunda-feira (23), no Copacabana Palace, Rio. A irmã Maíta Mota, as amigas Elizabeth e Luisa Stein e Simone Silvares partem com a aniversariante.

DESCOBRINDO O BRASIL

Ivana Ruy é quem comanda o grupo de capixabas in Rio. Beto Kalil, Ana Lucia e Carlos André Peixoto, Juarez Campos e Cynthia Kucht, Jeana e Sergio Bruneli, Angela e Alvaro do Carmo, Sandra e João Cesar Faria, Erani e Eldi Faria, Neia e o Luiz Paulo Silva embarcam na segunda (23) para o Copacabana Palace e depois seguem para o Fasano de Angra dos Reis.

DESFILE

Brunela Botelho e Paula Boulanger: em evento do mercado de noivas na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

ARQUITETURA BIOFÍLICA EM ALTA

Rachel Menezes comemora o sucesso do Landscape, lançamento de sua MZI que trouxe para o Estado o conceito de arquitetura biofílica. A horta orgânica, o viveiro de mudas e as composteiras elétricas têm sido pontos importantes e decisivos para fechamento de negócios, segundo Marcos Murad, da Lopes, responsável pelas vendas. “Cada vez mais, hábitos de vida saudáveis são valorizados. E a arquitetura biofílica cria esses espaços que priorizam elementos da natureza, proporcionam experiências com o verde e ajudam a fortalecer esse propósito de cuidar melhor da nossa saúde física e mental”, constata Marcos.

NATAL SOLIDÁRIO

Manuela Dias, do Shopping Vila Velha, acaba de aderir a uma campanha digital de arrecadação de cestas de Natal, em parceria com o Instituto Devolver, que irá beneficiar a Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (Aaoca), em Vila Velha. A iniciativa é da brMalls e envolve 27 shoppings em todo o Brasil. No Estado, a doação pode ser feita no Shopping Vila Velha, que posicionou QR Codes na decoração de Natal. Ao enquadrar o código com a câmera, o doador será redirecionado para o hotsite da ação, em que poderá escolher a cidade e cestas nos valores de R$ 25 ou R$ 50.

EVENTO