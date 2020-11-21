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Renata Rasseli

Charcutaria do ES é finalista no Prêmio Brasil Artesanal 2020

Sob a batuta do chef Duaine Clements, a Novo Imigrante, de Venda Nova do Imigrante, é destaque na produção de salame e está entre as cinco finalistas

Públicado em 

21 nov 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Charcutaria Novo Imigrante, de Venda Nova do Imigrante
Charcutaria Novo Imigrante, de Venda Nova do Imigrante Crédito: Instagram/Reprodução
charcutaria artesanal Novo Imigrante, de Venda Nova do Imigrante (ES), está entre os cinco finalistas do Prêmio Brasil Artesanal 2020 - Charcutaria.  Sob o comando do chef americano Duaine Clements,  a empresa destaca-se na produção de salame e é a única finalista capixaba com receitas inspiradas em curados tradicionais do norte da Itália e Espanha.
O prêmio é uma parceria com a Academia da Charcutaria e faz parte das ações do Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA/Senar. O objetivo da iniciativa é reconhecer os produtores dos melhores salames artesanais do Brasil.
O produtor vencedor receberá R$ 3.000 e certificado de campeão do Prêmio Brasil Artesanal 2020 – Charcutaria. O segundo colocado receberá certificado de vice-campeão e R$ 1.700. O terceiro colocado receberá certificado e R$ 1.000. Já o quarto e quinto lugar receberão R$ 500 e R$ 300, respectivamente, além do certificado.

WEBSÉRIES

Paulo Gottardi recebe convidados especiais nos dias 24 e 25 de novembro, na área gourmet de sua Kouzina, na Praia do Canto, para gravação de dois episódios de websérie que será veiculada no instagram da loja. O primeiro episódio será lançado no mês de dezembro com o tema Natal e a chef Teresa Aragão ensinando receitas especiais para a ceia do dia 24, além da arquiteta Marilia Celin dando dicas sobre ambientação e montagem de mesa.

CHÁ DA TARDE

A tea connoisseur e tea sommelière Dani Mendes no Afternoon Tea Chapeleiro Maluco, em Vila Velha.
A tea connoisseur e tea sommelière Dani Mendes comandou o  Afternoon Tea Chapeleiro Maluco, em Vila Velha Crédito: Divulgação

DO IT YOURSELF

O Outback acaba de lançar uma experiência Do It Yourself para que clientes façam drinks da marca em casa. Terence Rangel, sócio-proprietário da unidade em Vitória, está animado com a novidade, totalmente conectada ao novo momento, principalmente em tempos de quarentena e delivery em que as pessoas têm vontade de inovar, fazer mixes diferentes e testar coisas novas sem sair de casa. O lançamento da rede contempla um box com kit completo que chegará ao cliente com um copo com temas da Austrália, um flyer com QR Code que dará os direcionamentos da montagem dos drinks com frutas, essências e os destilados já porcionados. Ao todo, são quatro drinks diferentes, feitos com gin e vodka.

QUERIDAS DE RR

Larissa e Tatiana Puppim
Larissa e Tatiana Puppim Crédito: Mônica Zorzanelli

MASTER COACH

Dani Leonel acabou de concluir a formação em Master Coach com Sulivan França, referência em treinamentos em Coaching no Brasil.

EVENTO

Mery Zeferino e Rosane Depes
Mery Zeferino e Rosane Depes: em encontro do mercado de casamentos Crédito: Mônica Zorzanelli

DEBATE SOBRE CÂNCER INFANTIL

Na próxima segunda-feira, 23, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, acontece o 2º Fórum de Onco-hematologia Pediátrica do Espírito Santo, promovido pela Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI, em parceria com o Núcleo de Onco-hematologia Pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg). Participam do evento Franciso Gava (Diretor-Presidente da ACACCI), Luciene Sena (Superintendente da ACACCI), Nésio Fernandes (Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo), Thaís Regado (Diretora do Hinsg), Claudio Galvão (Médico oncologista pediatra) e Teresa Fonseca (medica oncologista pediatra).

BELEZA CAPIXABA

Thais do Espírito Santo
Thais do Espírito Santo Crédito: Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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