A Gazeta lança campanha de valorização dos capixabas

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A gente gosta de dizer que o espírito realizador dos capixabas, somado ao comprometimento da A Gazeta, fazem um Espírito Santo melhor. É uma fórmula que envolve diversos fatores e da qual temos muito orgulho. Essa equação está estampada em nossa nova campanha Cada Capixaba Conta, que reforça a nossa missão de contribuir e incentivar a sociedade a ser mais crítica, informada, orgulhosa e autoconfiante.

Compromisso de A Gazeta é ajudar a construir um Espírito melhor Crédito: A Gazeta

A campanha é um convite ao capixaba para fazermos um Estado ainda mais desenvolvido e com qualidade de vida, levando em consideração que cada conhecimento, cada descoberta, cada fato conta.

"A razão de ser de A Gazeta é o Espírito Santo. A missão do veículo é trabalhar junto com a população para fazer o Estado cada vez melhor. Um jornalismo que acredita no capixaba como protagonista do próprio destino, autoconfiante e orgulhoso de sua história e suas conquistas. Mas há sempre muito a evoluir, construir, corrigir. Os capixabas podem sempre contar com A Gazeta para percorrer esse caminho" André Furnaletto - Diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta

Informar sobre os fatos que acontecem de norte a sul, cobrir os principais eventos, ouvir várias vozes e opiniões com toda sua pluralidade (étnica, política, racial, social, econômica, entre outras), promover diversão e cultura, investigar e denunciar; tudo isso é parte do nosso compromisso com você.

"Há quase um século trabalhamos para estar próximos aos capixabas, todos, sem olhar classe social, raça, sexo ou idade. Na transformação digital vivida pela marca neste último ano, o objetivo foi levar os conteúdos para a maior parte de plataformas possíveis, para chegar ao máximo de pessoas. Nosso objetivo é levar conteúdo para todos, dos jovens aos mais velhos, em todas as cidades do Estado" Elaine Silva - Editora-chefe da redação A Gazeta/CBN

Informação, conhecimento e desenvolvimento

Ao longo das últimas décadas, o Espírito Santo se desenvolveu muito e hoje é um dos Estados mais respeitados do país, com avaliação máxima de suas contas públicas pelo Tesouro Nacional e com sua capital, Vitória, entre os maiores IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) do país. Parte desse sucesso se deve ao comportamento da população em procurar se manter bem informada e em buscar novos conhecimentos. Com isso, os capixabas cobram governos melhores e reafirmam o compromisso com a democracia.

"Ter se tornado 100% digital contribuiu ainda mais para isso. Os leitores carregam A Gazeta no bolso, em seus celulares, e podem acessar as informações num grupo de WhastApp, no site, nas redes sociais, no email, entre outros. Fico feliz de ver que, a cada dia, a audiência aceita o nosso convite de estar junto dela para levar informação", conta Elaine Silva.