Inmet alerta para chuvas intensas em 44 municípios do Espírito Santo

Um aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no fim da manhã desta terça-feira (1), chama a atenção de moradores de 44 municípios capixabas para o risco de chuvas intensas até as 10h de quarta-feira (2). Segundo informações do Instituto, há o perigo potencial para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, com velocidade de até 60 km/h. O aviso compreende parte do Espírito Santo e uma região do Estado vizinho, Rio de Janeiro.
VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS:
- Alegre;
- Alfredo Chaves ;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atilio Vivacqua;
- Bom Jesus Do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro De Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Conceição Do Castelo;
- Divino De São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores Do Rio Preto;
- Guarapari;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Laranja Da Terra;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Mimoso Do Sul ;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo Do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria De Jetibá;
- Santa Teresa;
- Serra;
- São José Do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova Do Imigrante;
- Viana;
- Vila Velha;
- Vitória;
- Afonso Cláudio.