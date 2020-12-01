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Inmet alerta para chuvas intensas em 44 municípios do Espírito Santo

De acordo com o Inmet, há o perigo potencial para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, com velocidade de até 60 km/h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 17:15

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:15

Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no fim da manhã desta terça-feira (1), chama a atenção de moradores de 44 municípios capixabas para o risco de chuvas intensas até as 10h de quarta-feira (2). Segundo informações do Instituto, há o perigo potencial para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, com velocidade de até 60 km/h. O aviso compreende parte do Espírito Santo e uma região do Estado vizinho, Rio de Janeiro.

VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS:

  1. Alegre;
  2. Alfredo Chaves ;
  3. Anchieta;
  4. Apiacá;
  5. Atilio Vivacqua;
  6. Bom Jesus Do Norte;
  7. Brejetuba;
  8. Cachoeiro De Itapemirim;
  9. Cariacica;
  10. Castelo;
  11. Conceição Do Castelo;
  12. Divino De São Lourenço;
  13. Domingos Martins;
  14. Dores Do Rio Preto;
  15. Guarapari;
  16. Guaçuí;
  17. Ibatiba;
  18. Ibitirama;
  19. Iconha;
  20. Irupi;
  21. Itapemirim;
  22. Itarana;
  23. Iúna;
  24. Jerônimo Monteiro;
  25. Laranja Da Terra;
  26. Marataízes;
  27. Marechal Floriano;
  28. Mimoso Do Sul ;
  29. Muniz Freire;
  30. Muqui;
  31. Piúma;
  32. Presidente Kennedy;
  33. Rio Novo Do Sul;
  34. Santa Leopoldina;
  35. Santa Maria De Jetibá;
  36. Santa Teresa;
  37. Serra;
  38. São José Do Calçado;
  39. Vargem Alta;
  40. Venda Nova Do Imigrante;
  41. Viana;
  42. Vila Velha;
  43. Vitória;
  44. Afonso Cláudio.

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