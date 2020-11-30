AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Nesta terça-feira (1)

Manutenção da Cesan pode deixar 126 bairros da Grande Vitória sem água

De acordo com a Cesan, o reparo acontecerá das 6h às 12h desta terça-feira (1) para 'melhorar o abastecimento'. A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 19:19
Chuveiro elétrico: um dos maiores vilões da conta de energia
Sem uma reserva adequada, moradores da Grande Vitória podem ficar sem água Crédito: Pixabay
Uma manutenção programada pela Cesan nesta terça-feira (1) poderá deixar sem água moradores de 126 bairros da Grande Vitória. De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento, o reparo acontecerá das 6h às 12h, para "melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória". A Cesan alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água e que o abastecimento será retomado de forma gradativa em até 24 horas após o fim dos serviços.

VEJA A LISTA DOS BAIRROS NOS QUATRO MUNICÍPIOS:

CARIACICA

  1. Cariacica Sede;
  2. Nova Esperança;
  3. Nova Rosa da Penha;
  4. Padre Mathias;
  5. Porto de Cariacica;
  6. Porto Engenho;
  7. Santa Luzia;
  8. São João Batista;
  9. Vila Cajueiro;
  10. Vila Merlo.

FUNDÃO

  1. Costa azul;
  2. Direção;
  3. Enseada das Garças;
  4. Mirante da Praia;
  5. Praia Grande;
  6. Rio Preto;
  7. Vila Tongo.

SERRA

  1. Alterosas;
  2. Andre Carloni;
  3. Bairro de Fátima;
  4. Balneário Carapebus;
  5. Barcelona;
  6. Bicanga;
  7. Boa Vista I;
  8. Boa Vista II;
  9. Boulevard Lagoa;
  10. Camará;
  11. Cantinho do Céu;
  12. Carapina Grande;
  13. Castelândia;
  14. Central Carapina;
  15. Chácara Parreiral;
  16. Cidade Continental;
  17. Civit I;
  18. Civit II;
  19. Colina Laranjeiras;
  20. Conjunto Carapina I;
  21. Conjunto Jacaraípe;
  22. Costa Dourada;
  23. Costabela;
  24. Diamantina;
  25. Eldorado;
  26. Enseada Jacaraípe;
  27. Estancia Monazítica;
  28. Eurico Sales;
  29. Feu Rosa;
  30. Guaraciaba;
  31. Hélio Ferraz;
  32. Jacuhy;
  33. Jardim Atlântico;
  34. Jardim Carapina;
  35. Jardim Limoeiro;
  36. Jardim Tropical;
  37. José de Anchieta;
  38. José de Anchieta II;
  39. José de Anchieta III;
  40. Lagoa de Carapebus;
  41. Lagoa de Jacaraípe;
  42. Laranjeiras;
  43. Laranjeiras Velha;
  44. Manguinhos;
  45. Manoel Plaza;
  46. Marbella;
  47. Maringá;
  48. Mata da Serra;
  49. Morada Laranjeiras;
  50. Nova Almeida;
  51. Nova Zelândia;
  52. Novo;
  53. Novo Horizonte;
  54. Novo Porto Canoa;
  55. Ourimar;
  56. Parque das Gaivotas;
  57. Parque Jacaraípe;
  58. Parque Residencial Laranjeiras;
  59. Parque Residencial Nova Almeida;
  60. Parque Residencial Tubarão;
  61. Parque Santa Fé;
  62. Planalto de Carapina;
  63. Planície da Serra;
  64. Polo Industrial Tubarão;
  65. Portal de Jacaraípe;
  66. Porto Canoa;
  67. Porto Dourado;
  68. Praia da Baleia;
  69. Praia de Capuba;
  70. Praia de Carapebus;
  71. Praiamar;
  72. Presídio Queimados;
  73. Reis Magos;
  74. Residencial Jacaraípe;
  75. Residencial Vista do Mestre;
  76. Rosário de Fátima;
  77. Santa Luzia;
  78. Santa Rita de Cassia;
  79. São Diogo I;
  80. São Diogo II;
  81. São Francisco;
  82. São Geraldo;
  83. São João;
  84. São Patrício;
  85. São Pedro;
  86. Serra Dourada I;
  87. Serra Dourada II;
  88. Serra Dourada III;
  89. Serramar;
  90. Solar de Anchieta;
  91. Taquara I;
  92. Taquara II;
  93. Tims;
  94. Valparaíso;
  95. Vila Nova de Colares.

VITÓRIA

  1. Aeroporto;
  2. Antônio Honório;
  3. Boa Vista;
  4. Goiabeiras;
  5. Jabour;
  6. Jardim Camburi;
  7. Jardim da Penha;
  8. Maria Ortiz;
  9. Mata da Praia;
  10. Morada de Camburi;
  11. Pontal de Camburi;
  12. República;
  13. Segurança do Lar;
  14. Solon Borges.

Veja Também

Greve do lixo: juíza aplica multa e ordena condução de sindicalistas pela polícia

Expedito Garcia é interditada para aplicação de asfalto em Cariacica

Eleitores relatam falta de acessibilidade em locais de votação na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados