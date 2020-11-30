Manutenção da Cesan pode deixar 126 bairros da Grande Vitória sem água

Uma manutenção programada pela Cesan nesta terça-feira (1) poderá deixar sem água moradores de 126 bairros da Grande Vitória. De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento, o reparo acontecerá das 6h às 12h, para "melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória". A Cesan alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água e que o abastecimento será retomado de forma gradativa em até 24 horas após o fim dos serviços.