Manutenção da Cesan pode deixar 126 bairros da Grande Vitória sem água

Uma manutenção programada pela Cesan nesta terça-feira (1) poderá deixar sem água moradores de 126 bairros da Grande Vitória. De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento, o reparo acontecerá das 6h às 12h, para "melhorar o abastecimento em bairros de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória". A Cesan alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água e que o abastecimento será retomado de forma gradativa em até 24 horas após o fim dos serviços.
VEJA A LISTA DOS BAIRROS NOS QUATRO MUNICÍPIOS:
CARIACICA
- Cariacica Sede;
- Nova Esperança;
- Nova Rosa da Penha;
- Padre Mathias;
- Porto de Cariacica;
- Porto Engenho;
- Santa Luzia;
- São João Batista;
- Vila Cajueiro;
- Vila Merlo.
FUNDÃO
- Costa azul;
- Direção;
- Enseada das Garças;
- Mirante da Praia;
- Praia Grande;
- Rio Preto;
- Vila Tongo.
SERRA
- Alterosas;
- Andre Carloni;
- Bairro de Fátima;
- Balneário Carapebus;
- Barcelona;
- Bicanga;
- Boa Vista I;
- Boa Vista II;
- Boulevard Lagoa;
- Camará;
- Cantinho do Céu;
- Carapina Grande;
- Castelândia;
- Central Carapina;
- Chácara Parreiral;
- Cidade Continental;
- Civit I;
- Civit II;
- Colina Laranjeiras;
- Conjunto Carapina I;
- Conjunto Jacaraípe;
- Costa Dourada;
- Costabela;
- Diamantina;
- Eldorado;
- Enseada Jacaraípe;
- Estancia Monazítica;
- Eurico Sales;
- Feu Rosa;
- Guaraciaba;
- Hélio Ferraz;
- Jacuhy;
- Jardim Atlântico;
- Jardim Carapina;
- Jardim Limoeiro;
- Jardim Tropical;
- José de Anchieta;
- José de Anchieta II;
- José de Anchieta III;
- Lagoa de Carapebus;
- Lagoa de Jacaraípe;
- Laranjeiras;
- Laranjeiras Velha;
- Manguinhos;
- Manoel Plaza;
- Marbella;
- Maringá;
- Mata da Serra;
- Morada Laranjeiras;
- Nova Almeida;
- Nova Zelândia;
- Novo;
- Novo Horizonte;
- Novo Porto Canoa;
- Ourimar;
- Parque das Gaivotas;
- Parque Jacaraípe;
- Parque Residencial Laranjeiras;
- Parque Residencial Nova Almeida;
- Parque Residencial Tubarão;
- Parque Santa Fé;
- Planalto de Carapina;
- Planície da Serra;
- Polo Industrial Tubarão;
- Portal de Jacaraípe;
- Porto Canoa;
- Porto Dourado;
- Praia da Baleia;
- Praia de Capuba;
- Praia de Carapebus;
- Praiamar;
- Presídio Queimados;
- Reis Magos;
- Residencial Jacaraípe;
- Residencial Vista do Mestre;
- Rosário de Fátima;
- Santa Luzia;
- Santa Rita de Cassia;
- São Diogo I;
- São Diogo II;
- São Francisco;
- São Geraldo;
- São João;
- São Patrício;
- São Pedro;
- Serra Dourada I;
- Serra Dourada II;
- Serra Dourada III;
- Serramar;
- Solar de Anchieta;
- Taquara I;
- Taquara II;
- Tims;
- Valparaíso;
- Vila Nova de Colares.
VITÓRIA
- Aeroporto;
- Antônio Honório;
- Boa Vista;
- Goiabeiras;
- Jabour;
- Jardim Camburi;
- Jardim da Penha;
- Maria Ortiz;
- Mata da Praia;
- Morada de Camburi;
- Pontal de Camburi;
- República;
- Segurança do Lar;
- Solon Borges.