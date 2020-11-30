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Obra em avenida

Expedito Garcia é interditada para aplicação de asfalto em Cariacica

O serviço contemplará o trecho do cruzamento do Supermercado Carone até o fim da via, na altura da rotatória do Posto Atlântica. A conclusão dessa primeira fase do asfaltamento está prevista para quarta-feira (2)

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 10:04
O trecho da Avenida Expedito Garcia encontra-se em obras para aplicação de asfalto
O trecho da Avenida Expedito Garcia encontra-se em obras para aplicação de asfalto Crédito: Claudio Postay
A partir da manhã desta segunda-feira (30), ficará totalmente interditado um trecho da Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, que passa por obras para aplicação de asfalto. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), o serviço faz parte da última etapa da obra realizada na via para a instalação de galeria subterrânea de rede de drenagem.
A conclusão dessa primeira fase do asfaltamento está prevista para quarta-feira (2). Esse serviço contemplará o trecho do cruzamento do Supermercado Carone até o fim da via, na altura da rotatória do Posto Atlântica.
Ainda na quarta-feira, será iniciada a intervenção na Avenida Expedito Garcia, na altura do Supermercado Carone seguindo até o cruzamento com o açougue Casa de Carnes. Segundo a Semob, a previsão de que a obra esteja totalmente concluída na próxima sexta-feira (4).

REDE DE DRENAGEM

As obras de troca da rede de drenagem da Avenida Expedito Garcia tiveram início em outubro de 2019. O trecho que recebeu a intervenção tem 500 metros e vai da entrada da rotatória próxima à loja Colibri, no acesso ao bairro São Geraldo, até a saída para a BR 262.
A princípio, o prazo de execução era de oito meses. Porém, durante a obra na Expedito Garcia, houve alguns percalços. De acordo com a Semob, devido às chuvas que ocorreram no fim de 2019 e início de 2020, os trabalhos precisaram ser paralisados duas vezes e, além disso, boa parte do serviço de escavação teve que ser refeito, pois a região ficou assoreada. A secretaria ressaltou que a  Cesan possuía duas adutoras na região há mais de 30 anos e não havia um mapa de localização, o que levou a prefeitura a ter mais cautela nas escavações e o corte acabou sendo mais demorado.
Outro fator que fez o cronograma seguir mais lento, segundo a  Secretaria Municipal de Obras, foi a descoberta de uma pedra muito grande, o que demandou técnica e precisão para ser retirada. Foi necessário contratar equipamento próprio para corte, com fio diamantado. Foram retiradas do local 40 toneladas de pedras.
A rede de drenagem do local foi totalmente remodelada já que não suportava o fluxo vindo das ruas no entorno, uma vez que todas faziam o lançamento das águas da chuva na avenida. Com isso, a capacidade de vazão foi aumentada cinco vezes mais do que a antiga e, assim, minimizando os alagamentos nesse trecho.
Foram instalados 721 metros de drenagem. Desses, 550 metros foram de galerias de 2 m x 1,5 m. Além disso, 33 unidades de caixa ralo com grelha, 420 metros de religação de rede de água, 504 metros de religação de rede de esgoto.
Com o fim dessas instalações, o trecho ganhará recapeamento resultando em 6.434,42 m² de pavimentação com asfalto, 534,69 m² de sinalização e 36 metros de religação de fibra ótica. Os recursos da obra são de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cariacica. O valor é de R$ 2.753.815,06.
Com informações da Prefeitura de Cariacica

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