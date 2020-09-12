Cariacica e Guarapari permanecem com 'risco moderado' para Covid

De acordo com Painel Covid-19, Cariacica é a quarta cidade com maior número de registros, tendo 11.129 casos confirmados de infectados e 429 mortos pela doença. Já em Guarapari foram contabilizados 3.095 infectados e 104 óbitos.

"Estamos melhorando, mas precisamos tomar cuidado. Perdemos cerca de 12 vidas por dia, ainda, mesmo com todo esforço de atendimento às pessoas. Ainda é muita gente e já perdemos mais de 3 mil pessoas, por isso pedidos distanciamento e uso de máscaras. O que queremos é, em breve, anunciar que não tivemos nenhum óbito", pontuou Casagrande.