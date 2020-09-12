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Mapa de Risco

Cariacica e Guarapari permanecem com 'risco moderado' para Covid

As duas cidades são as únicas da região metropolitana que ainda não conseguiram baixar a letalidade. Com isso, comércio e restaurantes funcionam com restrições

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 21:06
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Quase todas as cidades da região metropolitana estarão na classificação do risco baixo de contaminação pelo novo coronavírus a partir de segunda-feira (14). O "quase" é porque Cariacica e Guarapari ainda estarão no risco moderado, classificação que ainda conta com restrições às atividades. 
O novo mapa de risco mostra que 39 cidades capixabas estão no nível moderado e as outras 39 no risco baixo. O Espírito Santo não terá nenhum município classificado no risco alto pela primeira vez desde o início da pandemia. 
Na região metropolitana, Vitória e Serra continuarão no risco baixo e serão acompanhadas de Viana e Vila Velha
Já Cariacica e Guarapari continuam no risco moderado, o que as mantém com restrições, como:
  • Comércio: horário de funcionamento limitado, de 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 15h, no sábado;
  • Shopping: funcionamento de segunda a sábado, com horário de 12h às 20h;
  • Restaurante: funcionamento somente até às 18 horas;
  • Bares: proibidos.
De acordo com Painel Covid-19, Cariacica é a quarta cidade com maior número de registros, tendo 11.129 casos confirmados de infectados e 429 mortos pela doença. Já em  Guarapari foram contabilizados 3.095 infectados e 104 óbitos. 
"Estamos melhorando, mas precisamos tomar cuidado. Perdemos cerca de 12 vidas por dia, ainda, mesmo com todo esforço de atendimento às pessoas. Ainda é muita gente e já perdemos mais de 3 mil pessoas, por isso pedidos distanciamento e uso de máscaras. O que queremos é, em breve, anunciar que não tivemos nenhum óbito", pontuou Casagrande. 

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