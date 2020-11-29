AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dificuldades para votar

Eleitores relatam falta de acessibilidade em locais de votação na Grande Vitória

Idosos e cadeirante que saíram para votar para prefeito no segundo turno neste domingo (29) relataram dificuldades para acessar seções localizadas no segundo andar nos locais de votação em Cariacica e Vila Velha

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 14:27
Eleitores se queixam de falta de acessibilidade nos locais de votação na Grande Vitória
Eleitores se queixam de falta de acessibilidade nos locais de votação na Grande Vitória Crédito: Vinicius Zagoto / Maria Fernanda Conti
Milhares de eleitores foram às urnas neste domingo (29) para votar para prefeito nas quatro maiores cidades da Grande Vitória (VitóriaVila VelhaSerra Cariacica) no segundo turno das Eleições 2020. Em alguns locais de votação, eleitores com dificuldades de locomoção ou idosos se queixaram de obstáculos para chegar às seções.
O casal José Maria Ferreira, de 67 anos, e Maria Lucila Oliveira Ferra, de 79 anos, foi junto ao Colégio Marista, em Vila Velha, para votar na manhã deste domingo. Mesmo sendo idosos, eles não deixaram de exercer a democracia. O voto, no entanto, não foi fácil. Nove seções do colégio foram transferidas para o segundo andar do colégio e muitos eleitores se queixaram de falta de acessibilidade. "Eu ainda consegui subir. Mas se fosse um cadeirante, uma pessoa que usa muletas, andador... Como faz?", conta Maria. "As seções para idosos tinham que ser no andar de baixo", completou o marido.

Veja Também

Eleições 2020: a votação para prefeito no segundo turno no Espírito Santo

Acompanhe a apuração em tempo real do segundo turno na Grande Vitória

Segundo turno: o que pode e não pode no domingo de eleição

Quem também teve dificuldades para votar no local foi Flávio Quinto. A seção de votação localizada no segundo andar do prédio do colégio fez com que o idoso tivesse dificuldades para subir e descer a escada.
Os administradores do prédio de votação no Colégio Marista informam que, caso pessoas idosas ou com alguma deficiência física tenham que votar no segundo andar, que elas podem pedir aos funcionários da Justiça Eleitoral no local para auxiliar no uso do elevador, localizado na parte de trás da instituição.

Veja Também

Em clima de tranquilidade, Max Filho e Arnaldinho votam em Vila Velha

Em Vitória, Coser e Pazolini dizem que estão otimistas com votação

Em Cariacica também houve relatos de dificuldade para acessar o local de votação. Cadeirante há mais de 20 anos, a dona de casa Elismar Maria Cardoso, 60, teve problemas para votar na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) José Maria Ferreira, no bairro Nova Brasília.
Ao chegar ao local de votação, a cadeirante precisou ser carregada pelo marido, José Álvaro Thomas, 68, pois sua seção era no segundo andar do colégio e não havia elevador ou rampa disponível. "Mesmo depois de tantos anos, continuo enfrentando esse tipo de desrespeito. Eu sou uma cidadã que também quer votar, não perde uma eleição. Mas como fazer isso se esses órgãos responsáveis não olham pela gente?", questionou, emocionada.
* Maria Fernanda Conti e Vinicius Zagoto são alunos do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes

Veja Também

Na Serra, Vidigal e Fábio Duarte chegam com familiares para votar

Em Cariacica, candidatos Euclério e Célia registram voto pela manhã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Primeira infância: autonomia sim, mas sem pular etapas
Imagem de destaque
Quer surpreender no Dia dos Pais? Veja 7 sobremesas irresistíveis para o almoço
Imagem de destaque
Signo de Leão: 5 virtudes dos leoninos para você se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados