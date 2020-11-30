AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Uma semana de paralisação

Greve do lixo: juíza aplica multa e ordena condução de sindicalistas pela polícia

Texto determina pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil a contar o dia 12 de novembro. Além disso, expediu um mandado de condução pela polícia dos dirigentes do sindicato

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 13:49
Data: 27/11/2020 - ES - Vitória - Lixo acumulado nas ruas da Praia do Canto - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Lixo acumulado nas ruas da Praia do Canto - 27/11/2020 Crédito: Fernando Madeira
A Justiça do Trabalho expediu uma nova decisão a respeito da greve dos motoristas de caminhões de limpeza urbana do Espírito Santo. De acordo com o texto, a desembargadora Sônia das Dores Dionísio Mendes, determinou uma multa diária de R$ 5 mil por descumprimento do acordo de manter 70% das atividades de coleta de lixo, além de expedir um mandado de condução pela polícia dos dirigentes do sindicato até a delegacia. 
De acordo com a decisão, a multa de R$ 5 mil deve ser computada desde 12 de novembro - dia de início do movimento grevista, ou seja, o montante chega a R$ 95 mil reais nesta segunda-feira (30). O texto diz que a multa deve ser aplicada enquanto houver o descumprimento do acordo da aplicação dos 70% das atividades de coleta de lixo, ou até que o Sindicato dos Rodoviários, que representa a categoria dos motoristas, prove que está respeitando o acordado.
[...] enquanto perdurar o descumprimento, e/ou até que provem documentalmente, por qualquer meio, a quantidade numérica dos veículos/motoristas que passaram a realizar a coleta em comparação com a frota contratada pelos entes públicos, ou no máximo, os motoristas coletores representados pelo Suscitado, diz um trecho da decisão.

Veja Também

Uma semana de greve: "montanha" de lixo chama a atenção no calçadão de Camburi

Greve do lixo: ordem da Justiça não está sendo cumprida, diz sindicato

MANDADO DE CONDUÇÃO

A desembargadora ainda expediu um mandado de condução à polícia dos dirigentes do sindicato. Com isso, a polícia terá que conduzir os membros da entidade para a delegacia onde será "lavrado" o termo circunstanciado. Além das partes envolvidas, a desembargadora encaminhou a decisão também para a Procuradoria-Geral do Estado, ao chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e ao Secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho.
O Sindicato dos Rodoviários tem um prazo de cinco dias para defesa, de acordo com o texto. A reportagem tentou contato com a defesa da entidade, mas as ligações não foram atendidas. Este espaço está aberto para manifestação e a matéria será atualizada assim que um posicionamento for recebido.

Lixo acumula em unidade de transbordo e traz problemas para comunidade

A GREVE

A paralisação dos motoristas dos caminhões que fazem a limpeza urbana na Grande Vitória completa uma semana nesta segunda-feira (30). A categoria reivindica reajuste de salário. A paralisação, que começou no dia 12 de novembro e chegou a ser suspensa, foi retomada na última segunda-feira (23).
Para reduzir a quantidade de lixo gerada e os transtornos decorrentes da falta de coleta, as prefeituras da Grande Vitória têm usado equipamentos próprios para fazer o recolhimento. O que não tem sido suficiente em vários bairros onde o acúmulo de lixo está sendo inevitável.

Atualização

30/11/2020 - 2:59
Foi inserida na reportagem uma galeria de imagens feita pelo fotografo Vitor Jubini, de A Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Telhado quebra após fortes ventos em Bagé (RS)
Mais de 40 cidades do RS registram estragos após fortes ventos
Imagem de destaque
Cardápio saudável: 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço da semana
Rouquidão é um dos sintomas do câncer de cabeça e pescoço
Câncer de cabeça e pescoço: diagnóstico tardio aumenta sequelas; veja sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados