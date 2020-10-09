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Carro e caminhão bateram de frente

Motorista morre em acidente na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim

A TV Gazeta Sul apurou que, de acordo com a PRF-ES, o caminhão teria feito uma ultrapassagem proibida antes da entrada para Presidente Kennedy, quando bateu de frente com o carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 14:55

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 14:55

Motorista morreu após bater de frente em caminhão; acidente aconteceu no quilômetro 417,5 da BR 101
Motorista morreu após bater de frente em caminhão; acidente aconteceu no quilômetro 417,5 da BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma pessoa morreu em um acidente por volta das 9h30 desta sexta-feira (9), no quilômetro 417,5 da BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão foi frontal entre um caminhão de mudança e um carro, que era conduzido pela vítima. O motorista foi identificado como Luiz Fernando de Oliveira Tavares, de 66 anos. Luiz era oficial de Justiça em Presidente Kennedy.
Recursos da concessionária  ambulância, guincho e viatura de inspeção - foram acionados. A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES)Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.
Para o atendimento da ocorrência e a realização de perícia, a faixa sentido Sul (Cachoeiro de Itapemirim) ficou interditada, mas a pista foi totalmente liberada às 13h26.
Motorista morreu após bater de frente em caminhão; acidente aconteceu no quilômetro 417,5 da BR 101
A PRF-ES informou que o motorista do caminhão fez uma ultrapassagem proibida no local Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com apuração da TV Gazeta Sul, o trecho é de faixa contínua. A PRF-ES disse que o caminhão teria feito uma ultrapassagem proibida no trecho, antes da entrada para Presidente Kennedy, quando bateu de frente com o carro.

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O caminhão de mudanças seguia sentido Vitória, com destino ao município de Vila Velha. A TV Gazeta apurou, ainda, que o motorista do carro morreu na hora. Já o condutor do caminhão teria fugido do local. O carona do veículo teve ferimentos na perna e não quis gravar entrevista  apenas disse para a equipe de reportagem que o caminhoneiro reclamou que estava passando mal.
A identidade do motorista não foi revelada; carro ficou destruído após colisão
A identidade do motorista não foi revelada; carro ficou destruído após colisão Crédito: Leitor | A Gazeta

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