Luiz Fernando morreu após bater de frente em caminhão; acidente aconteceu no quilômetro 417,5 da BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Motorista que morreu em acidente em Cachoeiro era oficial de Justiça

Quem confirmou a informação foi a diretoria do Foro de Presidente Kennedy. A autoridade classificou o acidente como uma "fatalidade", e disse que Luiz era colega e servidor da Comarca do município.

A Magistrada da Comarca, Dra. Priscila Bazzarella de Oliveira, juíza diretora do fórum, divulgou uma nota de pesar dizendo que "fica na memória um servidor querido, ser humano maravilhoso e muito preocupado com as pessoas".

Em nota, a juíza ainda frisou que é uma grande perda do Poder Judiciário e da população kennedense. "Luiz Fernando era um homem ativo e muito positivo. Em nome dos colegas servidores da comarca, quero deixar a minha homenagem a este grande homem", finalizou.

O ACIDENTE

Luiz Fernando morreu em um acidente por volta das 9h30 desta sexta-feira (9), no quilômetro 417,5 da BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão foi frontal entre um caminhão de mudança e o carro que era conduzido pela vítima.

Acidente com morte na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com apuração da TV Gazeta Sul, o trecho é de faixa contínua. A PRF-ES disse que o caminhão teria feito uma ultrapassagem proibida no trecho, antes da entrada para Presidente Kennedy, quando bateu de frente com o carro que Luiz dirigia.