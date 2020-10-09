O motorista que morreu após bater de frente com um caminhão de mudanças no quilômetro 417,5 da BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (9), era o oficial de Justiça de Presidente Kennedy Luiz Fernando de Oliveira Tavares, de 66 anos.
Motorista que morreu em acidente em Cachoeiro era oficial de Justiça
Quem confirmou a informação foi a diretoria do Foro de Presidente Kennedy. A autoridade classificou o acidente como uma "fatalidade", e disse que Luiz era colega e servidor da Comarca do município.
A Magistrada da Comarca, Dra. Priscila Bazzarella de Oliveira, juíza diretora do fórum, divulgou uma nota de pesar dizendo que "fica na memória um servidor querido, ser humano maravilhoso e muito preocupado com as pessoas".
Em nota, a juíza ainda frisou que é uma grande perda do Poder Judiciário e da população kennedense. "Luiz Fernando era um homem ativo e muito positivo. Em nome dos colegas servidores da comarca, quero deixar a minha homenagem a este grande homem", finalizou.
O ACIDENTE
Luiz Fernando morreu em um acidente por volta das 9h30 desta sexta-feira (9), no quilômetro 417,5 da BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão foi frontal entre um caminhão de mudança e o carro que era conduzido pela vítima.
De acordo com apuração da TV Gazeta Sul, o trecho é de faixa contínua. A PRF-ES disse que o caminhão teria feito uma ultrapassagem proibida no trecho, antes da entrada para Presidente Kennedy, quando bateu de frente com o carro que Luiz dirigia.
O caminhão de mudanças seguia sentido Vitória, com destino ao município de Vila Velha. A TV Gazeta apurou, ainda, que Luiz Fernando morreu na hora. Já o condutor do caminhão teria fugido do local. O carona do veículo teve ferimentos na perna e não quis gravar entrevista apenas disse para a equipe de reportagem que o caminhoneiro reclamou que estava passando mal.