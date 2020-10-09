Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comarca de Presidente Kennedy

Motorista que morreu em acidente em Cachoeiro era oficial de Justiça

Luiz Fernando de Oliveira Tavares era oficial de Justiça de Presidente Kennedy. Ele morreu após bater de frente com um caminhão em um trecho da BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 17:47

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 17:47

Motorista morreu após bater de frente em caminhão; acidente aconteceu no quilômetro 417,5 da BR 101
Luiz Fernando morreu após bater de frente em caminhão; acidente aconteceu no quilômetro 417,5 da BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta
O motorista que morreu após bater de frente com um caminhão de mudanças no quilômetro 417,5 da BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (9), era o oficial de Justiça de Presidente Kennedy Luiz Fernando de Oliveira Tavares, de 66 anos.
Motorista que morreu em acidente em Cachoeiro era oficial de Justiça
Quem confirmou a informação foi a diretoria do Foro de Presidente Kennedy. A autoridade classificou o acidente como uma "fatalidade", e disse que Luiz era colega e servidor da Comarca do município.

Veja Também

Acidentes deixam trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

A Magistrada da Comarca, Dra. Priscila Bazzarella de Oliveira, juíza diretora do fórum, divulgou uma nota de pesar dizendo que "fica na memória um servidor querido, ser humano maravilhoso e muito preocupado com as pessoas".
Em nota, a juíza ainda frisou que é uma grande perda do Poder Judiciário e da população kennedense. "Luiz Fernando era um homem ativo e muito positivo. Em nome dos colegas servidores da comarca, quero deixar a minha homenagem a este grande homem", finalizou.

O ACIDENTE

Luiz Fernando morreu em um acidente por volta das 9h30 desta sexta-feira (9), no quilômetro 417,5 da BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão foi frontal entre um caminhão de mudança e o carro que era conduzido pela vítima.
Acidente com morte na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim
Acidente com morte na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com apuração da TV Gazeta Sul, o trecho é de faixa contínua. A PRF-ES disse que o caminhão teria feito uma ultrapassagem proibida no trecho, antes da entrada para Presidente Kennedy, quando bateu de frente com o carro que Luiz dirigia.
O caminhão de mudanças seguia sentido Vitória, com destino ao município de Vila Velha. A TV Gazeta apurou, ainda, que Luiz Fernando morreu na hora. Já o condutor do caminhão teria fugido do local. O carona do veículo teve ferimentos na perna e não quis gravar entrevista  apenas disse para a equipe de reportagem que o caminhoneiro reclamou que estava passando mal.

Veja Também

Motociclista fica ferido em acidente na Marechal Campos, em Vitória

Jovem morre em acidente e irmã descobre pelo WhatsApp em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados