'Livramento', diz turista mineira sobre acidente com caminhão desgovernado no ES

Caminhão perde controle e uma pessoa morre em Vargem Alta Crédito: Davi Moteiro

Acredito que foi um livramento. Paramos para ir ao banheiro, e o caminhão veio pra cima. Meu marido foi arremessado ao chão. Eu ainda estava dentro do carro, contou a turista mineira Tânia Ferraz Melo.

No vídeo registrado pela câmera de segurança do restaurante, onde Tânia e o marido pararam, é possível ver que o marido, Valter Silveira Melo Junior, tinha acabado de sair do veículo. Ela ainda estava no banco traseiro e só conseguiu sair após a batida.

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Ele caiu, mas só teve alguns hematomas, do tombo mesmo. Eu estava na parte traseira, só vi o caminhão vindo em cima do carro e senti o impacto, mas não me machuquei. Só mesmo o susto, completou Tânia.

O casal vinha de Caratinga, no Leste de Minas Gerais , e estava de viagem para o litoral Sul do Estado, em Piúma, onde está se recuperando do susto nesta quinta-feira (3).

Nós estamos ainda em choque, e muito agradecidos a Deus, por estarmos bem, apesar da gravidade do acidente. Aproveitamos a oportunidade, para expressar sinceros sentimentos à família de Gustavo Batista Alves (vítima que morreu), e torcemos pela recuperação do Carlos Osmar dos Santos Gusmão (motorista), finalizou a turista.

VÍTIMAS DO CAMINHÃO

No caminhão, estavam o motorista e um ajudante. Os dois foram arremessados para fora do veículo e o ajudante, Gustavo Batista Alves, morreu no local. O motorista, Carlos Osmar dos Santos Gusmão, foi socorrido para o pronto-socorro de Vargem Alta e transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde está internado na Unidade de Alta Dependência de Cuidado (UADC). A causa do acidente não divulgada.

MORADORES RECLAMAM DA FALTA DE SINALIZAÇÃO NA VIA

Segundo os moradores da região, este trecho da ES 164, tem um asfalto novo e não tem sinalização adequada. O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) informou que a Rodovia ES 164 entre Vargem Alta e Castelinho está passando por obras de recuperação e a implantação da sinalização é um serviço que precisa ser executado após o trabalho, com o asfalto concluído.