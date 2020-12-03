Acidente entre carro e moto deixa um ferido em Jardim Limoeiro

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, na tarde desta quinta-feira (03) no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu às 16h25 em uma das ruas principais do bairro.
Ainda de acordo com os Bombeiros, a condutora da motocicleta foi socorrida com ferimentos e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O motorista do veículo não teve ferimentos.
Não foram divulgadas informações referentes à dinâmica do acidente.