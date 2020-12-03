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Serra

Acidente entre carro e moto deixa um ferido em Jardim Limoeiro

O acidente aconteceu às 16h25 desta quinta-feira (03); a motociclista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:57

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 19:57

Corpo de Bombeiros atendem acidente em Jardim Limoeiro
Uma pessoa ficou ferida no acidente envolvendo um carro e uma motocicleta em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, na tarde desta quinta-feira (03) no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu às 16h25 em uma das ruas principais do bairro.
Ainda de acordo com os Bombeiros, a condutora da motocicleta foi socorrida com ferimentos e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O motorista do veículo não teve ferimentos. 
Não foram divulgadas informações referentes à dinâmica do acidente. 
Corpo de Bombeiros atendem acidente em Jardim Limoeiro
Corpo de Bombeiros atendem acidente em Jardim Limoeiro, na Serra  Crédito: Leitor/ A Gazeta

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