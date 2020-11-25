Acidente entre caminhão e ônibus deixa mais de 30 mortos no interior paulista

Mais de 20 pessoas morreram em acidente entre ônibus de trabalhadores e caminhão bitrem entre Taguaí e Taquarituba Crédito: Arquivo Pessoal

Pelo menos 41 pessoas morreram após um ônibus e um caminhão baterem de frente na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo , na manhã desta quarta-feira (25). O acidente deixou outras pessoas feridas. O número de mortos foi confirmado pela Polícia Militar de São Paulo. Há vítimas presas nas ferragens, de acordo com informações da PM.

Segundo as informações disponíveis até o momento, o ônibus transportava funcionários de uma empresa têxtil da região.

Ônibus com trabalhadores e caminhão bateram em Taguaí Crédito: Arquivo pessoal

Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar, disse em entrevista à GloboNews que o ônibus transportava ao menos 53 pessoas. "É uma ocorrência muito grave na região de Taguaí. O ônibus colidiu com um caminhão. Não temos dados precisos porque é um local de difícil acesso", afirmou.

Guedes disse ainda que é muito cedo para se determinar as causas do acidente. "Nosso trabalho, agora, é prestar socorro. Estamos focados em resgatar pessoas".

Equipes do Corpo de Bombeiros de Piraju fazem o resgate às vítimas. Duas pistas da estrada foram bloqueadas.