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Tragédia

Acidente entre caminhão e ônibus deixa mais de 30 mortos no interior paulista

Segundo as informações disponíveis até o momento, o ônibus transportava funcionários de uma empresa têxtil da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:35

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:35

Mais de 20 pessoas morreram em acidente entre ônibus de trabalhadores e caminhão bitrem entre Taguaí e Taquarituba
Mais de 20 pessoas morreram em acidente entre ônibus de trabalhadores e caminhão bitrem entre Taguaí e Taquarituba Crédito: Arquivo Pessoal
Pelo menos 41 pessoas morreram após um ônibus e um caminhão baterem de frente na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (25). O acidente deixou outras pessoas feridas. O número de mortos foi confirmado pela Polícia Militar de São Paulo. Há vítimas presas nas ferragens, de acordo com informações da PM.
Segundo as informações disponíveis até o momento, o ônibus transportava funcionários de uma empresa têxtil da região.
Ônibus com trabalhadores e caminhão bateram em Taguaí
Ônibus com trabalhadores e caminhão bateram em Taguaí Crédito: Arquivo pessoal
Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar, disse em entrevista à GloboNews que o ônibus transportava ao menos 53 pessoas. "É uma ocorrência muito grave na região de Taguaí. O ônibus colidiu com um caminhão. Não temos dados precisos porque é um local de difícil acesso", afirmou.
Guedes disse ainda que é muito cedo para se determinar as causas do acidente. "Nosso trabalho, agora, é prestar socorro. Estamos focados em resgatar pessoas".
Equipes do Corpo de Bombeiros de Piraju fazem o resgate às vítimas. Duas pistas da estrada foram bloqueadas.
Com informações da FolhaPress

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