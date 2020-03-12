Acidente com ônibus da Itapemirim mata duas pessoas e fere 25 na Bahia

Acidente com ônibus da Itapemirim mata duas pessoas e fere 25 no sul da Bahia Crédito: Internauta

Um acidente envolvendo um ônibus da viação Itapemirim matou uma criança e uma idosa e feriu outras 27 pessoas em Itamaraju, no sul da Bahia , na madrugada dessa quinta-feira (12). O veículo, que faz a linha São Luís (Ma) - Rio de Janeiro, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de 20 metros. As informações foram divulgadas pelo site "Liberdadenews" e confirmadas pelo site A Gazeta com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 3h30. O ônibus estava com 29 passageiros e o motorista. Os feridos, quatro em estado grave, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Itamaraju. As identidades da criança e da idosa que morreram ainda não foram divulgadas.

O trabalho de resgate só foi encerrado um pouco antes das 8h e contou com o trabalho de equipes da PRF, da Polícia Militar, dos Bombeiros e do Samu. A Viação Itapemirim, procurada pela reportagem, disse que lamenta, com grande pesar, o acidente. O motorista está bem, foi medicado e não corre risco de morte.

"Uma rígida investigação interna já foi iniciada para apurar as causas do acidente. A Viação Itapemirim se solidariza com as vítimas e seus familiares e garante assistência a todos os passageiros do veículo. Além disso, mantém-se à inteira disposição das autoridades e da imprensa para mais esclarecimentos", garantiu a empresa em nota enviada.