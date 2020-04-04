Moradores de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, improvisaram uma barreira para evitar que turistas entrem na vila. O objetivo é impedir a chegada do novo coronavírus no distrito que não registrou nenhum caso da doença até esta sexta-feira (3). Conhecida como a capital nacional do forró e famosa pelas dunas, a região é um dos principais pontos turísticos do Estado.
Moradores improvisam barreira para evitar entrada de turistas em Itaúnas
Já na estrada que dá acesso à Vila de Itaúnas, um cartaz pede a compreensão dos visitantes, com os dizeres Vamos nos unir ao mundo ficando em casa! Não é férias. Já perto da entrada, manilhas de concreto e estruturas de madeira foram colocadas no meio do caminho, para tentar impedir o avanço dos carros.
Moradores se revezam no local para orientar os motoristas que chegam. Só é permitida a entrada de quem realmente precisa ir até a vila.
O técnico em materiais Marcelo Olímpio foi autorizado a entrar porque precisava entregar uma encomenda a um amigo. Mas a orientação foi de que não se hospedasse na vila. Achei correto, para proteger a população da cidade e turistas. Vem muita gente de fora, disse.
A barreira foi criada depois que a comunidade percebeu que, mesmo com a recomendação de isolamento social, havia turistas na região. Sabemos que a melhor maneira de contenção desse vírus é o isolamento social e nós não estávamos tendo isso aqui, disse o artesão Vitor Wilson.
Morador de Itaúnas há 40 anos, Amaral Alves Campos se uniu aos outros para reforçar a barreira. Nossa vila é pequena e a gente não tem estrutura para uma doença dessa. Cada um tem que fazer a sua parte, disse.
Eulo Mourão é dono de uma pousada que está fechada desde o dia 20 de março, quando os últimos hóspedes saíram. Depois disso, todas as reservas foram canceladas. A previsão inicial era reabrir no dia 7 de abril, mas ele sabe que esse período vai se estender.
Mesmo que isso comprometa o trabalho e a renda dele, Eulo apoia o movimento dos moradores. A vila estava tendo uma movimentação externa de turistas e isso foi uma reação da comunidade com receio de que isso fragilizasse ainda mais em relação à pandemia, disse.
No distrito, apenas setores essenciais do comércio estão funcionando, como mercearias e farmácias. Um decreto da Prefeitura de Conceição da Barra proíbe o acesso a praças, praias, parques, rios e ao calçadão da orla, até o próximo dia 21 de abril.
A prestação de serviço de transporte rodoviário municipal, intermunicipal ou interestadual, por ônibus ou vans que tenha como ponto de partida ou chegada o município também está temporariamente suspensa.
Com informações da TV Gazeta