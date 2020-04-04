Estruturas foram colocadas para impedir passagem de veículos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Moradores improvisam barreira para evitar entrada de turistas em Itaúnas

Já na estrada que dá acesso à Vila de Itaúnas, um cartaz pede a compreensão dos visitantes, com os dizeres Vamos nos unir ao mundo ficando em casa! Não é férias. Já perto da entrada, manilhas de concreto e estruturas de madeira foram colocadas no meio do caminho, para tentar impedir o avanço dos carros.

Placa pede conscientização de visitantes Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Moradores se revezam no local para orientar os motoristas que chegam. Só é permitida a entrada de quem realmente precisa ir até a vila.

O técnico em materiais Marcelo Olímpio foi autorizado a entrar porque precisava entregar uma encomenda a um amigo. Mas a orientação foi de que não se hospedasse na vila. Achei correto, para proteger a população da cidade e turistas. Vem muita gente de fora, disse.

A barreira foi criada depois que a comunidade percebeu que, mesmo com a recomendação de isolamento social, havia turistas na região. Sabemos que a melhor maneira de contenção desse vírus é o isolamento social e nós não estávamos tendo isso aqui, disse o artesão Vitor Wilson.

Moradores se revezam para orientar motoristas em Itaúnas, ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Morador de Itaúnas há 40 anos, Amaral Alves Campos se uniu aos outros para reforçar a barreira. Nossa vila é pequena e a gente não tem estrutura para uma doença dessa. Cada um tem que fazer a sua parte, disse.

Eulo Mourão é dono de uma pousada que está fechada desde o dia 20 de março, quando os últimos hóspedes saíram. Depois disso, todas as reservas foram canceladas. A previsão inicial era reabrir no dia 7 de abril, mas ele sabe que esse período vai se estender.

Mesmo que isso comprometa o trabalho e a renda dele, Eulo apoia o movimento dos moradores. A vila estava tendo uma movimentação externa de turistas e isso foi uma reação da comunidade com receio de que isso fragilizasse ainda mais em relação à pandemia, disse.

Manilhas de concreto também fazem barreira para carros na estrada Crédito: Reprodução | TV Gazeta

No distrito, apenas setores essenciais do comércio estão funcionando, como mercearias e farmácias. Um decreto da Prefeitura de Conceição da Barra proíbe o acesso a praças, praias, parques, rios e ao calçadão da orla, até o próximo dia 21 de abril.

A prestação de serviço de transporte rodoviário municipal, intermunicipal ou interestadual, por ônibus ou vans que tenha como ponto de partida ou chegada o município também está temporariamente suspensa.