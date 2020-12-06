Lavradora é morta a facadas ao chegar em casa no interior de Ibatiba

Paloma Cristina de Oliveira Pereira foi morta a facadas Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma lavradora de 28 anos foi morta a facadas na madrugada deste domingo (06) na localidade de Santa Clara, interior de Ibatiba , na Região do Caparaó. Segundo familiares, o suspeito é o ex-marido de Paloma Cristina de Oliveira Pereira. Relatam ainda que ele não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças à vítima.

O crime aconteceu quando Paloma chegava em casa, por volta das 0h30. Ela foi surpreendida em casa. Momentos antes de ser assassinada, a vítima mandou mensagem para a cunhada, Tayana Ribeiro de Souza, informando que o ex-marido estava na casa.

Ela me mandou uma mensagem, tentei ligar, mas não atendia. Um tempo depois, escreveu a palavra tranquilo. Vizinhos dela começaram a me ligar dizendo que escutaram pedidos de socorro, disse a cunhada. Paloma Cristina foi atingida no pescoço e havia cortes na mão, perna e braços. Ela morreu no local.

Paloma Cristina havia saído com amigos e familiares. Antes de retornar para casa, chegou a pedir para que uma amiga fosse ao local verificar se não havia a presença do ex-marido. Ele ficou mandando mensagem, querendo saber onde ela estava. Ela tinha medo, pois eles se separaram há dois meses e já a agredira. A última vez violência foi atingi-la com um latão, na cabeça. Ela conseguiu uma medida protetiva contra ele, relembra a cunhada.

Paloma Cristina de Oliveira Pereira tinha três filhos, que estavam na casa da mãe no momento do crime. A cunhada Tayana Ribeiro conta que a comunidade e familiares estão arrasados com a violência. Era uma pessoa alegre, ninguém tinha nada a falar dela. Estamos arrasados com a crueldade dele. Ele já fora violento com ela até na frente dos filhos, mas achava que não seria capaz disso, contou.