Bandidos atiram em carro de aplicativo em Cariacica e acertam vigilante

Na hora do tiroteio, Fernando mexia no carro dele, um Fiat Palio branco, na porta de sua casa no bairro Santa Cecília, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma troca de tiros na noite desta sexta-feira (04) acabou com uma pessoa morta e outras três feridas no bairro Santa Cecília, em Cariacica . Os alvos dos disparos eram os passageiros de um carro de aplicativo, que ficaram feridos, mas a vítima fatal foi um vigilante de 37 anos que estava na rua. O tiroteio aconteceu por volta das 19h30.

O vigilante Fernando Araújo de Moreira estava próximo de casa, quando foi atingido por três tiros. A família afirma que ele foi vítima de balas perdidas enquanto mexia no carro dele, um Fiat Palio branco.

No carro de aplicativo, do modelo Toyota Etios, estavam quatro passageiros, uma mulher e três homens. O motorista de aplicativo, de 35 nos, contou à polícia que pegou o grupo no bairro Itanguá, também em Cariacica, e que ao chegar ao destino final, no bairro Santa Cecília, o carro foi cercado por bandidos.

Um dos homens, que estava no banco de trás do carro, efetuou um disparo. O tiro acertou as costas da namorada do rapaz, que estava no banco da frente. Depois disso, os homens saíram de dentro do carro correndo e os bandidos, que estavam do lado de fora, continuaram a atirar.

Fernando Araújo de Moreira, de 37 anos, morreu durante tiroteio em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

O motorista de aplicativo levou a menina, de 17 anos, para o Pronto Atendimento de Alto Lage. De lá, ela foi transferida para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória, onde segue internada.

O namorado da jovem, que tem 19 anos e efetuou o disparo de dentro do carro, também foi baleado. Ele foi encaminhado ao hospital e logo liberado. O rapaz foi preso e levado para o Departamento de Homicídios.

Polícia Civil disse que o rapaz foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, associação criminosa, homicídio, tentativa de homicídio e corrupção de menores. Ele será encaminhado para Centro de Triagem de Viana.

DISPAROS TAMBÉM ATINGIRAM JOVEM DE 16 ANOS

Os disparos também atingiram um jovem, de 16 anos, que lanchava em um trailer próximo ao local onde o tiroteio aconteceu. O rapaz foi socorrido por populares, levado também para o PA de Alto Lage e depois transferido para o hospital. O jovem segue internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.

O vigilante morto deixou três filhos, com idades entre 12 e 15 anos.