Concurso 2099

Apostador de Vitória acerta prêmio na Lotofácil e fatura R$ 1,6 milhão

Capixaba acertou as 15 dezenas e vai encerrar o ano com o bolso cheio. Moradora do interior de São Paulo também ganhou. Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 3,7 milhões
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 09:35

Cartão da Lotofácil
Aposta da Lotofácil Crédito: Divulgação
Tem capixaba que vai encerrar 2020 com o bolso cheio. Um apostador de Vitória, no Espírito Santo, tirou a sorte grande e acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio do concurso 2099, realizado na noite desta sexta-feira (4).
Junto com ele, mais uma pessoa acertou o prêmio máximo do concurso e cada um vai levar a quantia de R$ 1.639.052,03

O concurso 2099 teve o sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 24 - 25.
A outra aposta vencedoras foi feitas em Mariápolis, no interior de São Paulo.
O próximo concurso da Lotofácil - 2100 - tem um prêmio estimado em R$ 3,7 milhões.

