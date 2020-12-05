Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 24º rodada

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste sábado (05).  Vasco encara o Grêmio no domingo (06). Saiba onde vai passar o jogo que você não pode perder
Redação de A Gazeta

05 dez 2020 às 06:03

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 06:03

Botafogo e Flamengo empataram em 1 a 1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A 24º rodada do Campeonato Brasileiro teve início na última quarta-feira (03) com o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Corinthians. A maioria dos confrontos acontece neste fim de semana: cinco jogos neste sábado (05) e três partidas no domingo (06). Um duelo ainda acontecerá na segunda-feira (07). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 24ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (05) 

  • Botafogo x Flamengo 
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere  

  • Santos x Palmeiras
    Horário: 17h
    Onde assistir: TNT e Premiere
      
  • Fluminense x Athletico-PR 
    Horário: 19h
    Sem transmissão de TV  

  • Bahia x Ceará
    Horário: 19h 
    Onde assistir: TNT e Premiere

  • Coritiba x Bragantino 
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere 
      
  • Jogos de domingo (06)

  • Grêmio x Vasco
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
      
  • São Paulo x Sport 
    Horário: 16h
    Onde assistir: Globo SP e  Premiere

  • Atlético-MG x Internacional
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere   

  • Jogo de segunda-feira (07)

  • Atlético-GO x Goiás 
    Horário: 20h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

Veja Também

VAR apenas escancara péssima qualidade da arbitragem brasileira

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

