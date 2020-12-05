Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 24º rodada

A 24º rodada do Campeonato Brasileiro teve início na última quarta-feira (03) com o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Corinthians. A maioria dos confrontos acontece neste fim de semana: cinco jogos neste sábado (05) e três partidas no domingo (06). Um duelo ainda acontecerá na segunda-feira (07). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
- 24ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (05)
- Botafogo x Flamengo
Horário: 17h
Onde assistir: Premiere
- Santos x Palmeiras
Horário: 17h
Onde assistir: TNT e Premiere
- Fluminense x Athletico-PR
Horário: 19h
Sem transmissão de TV
- Bahia x Ceará
Horário: 19h
Onde assistir: TNT e Premiere
- Coritiba x Bragantino
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- Jogos de domingo (06)
- Grêmio x Vasco
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- São Paulo x Sport
Horário: 16h
Onde assistir: Globo SP e Premiere
- Atlético-MG x Internacional
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Jogo de segunda-feira (07)
- Atlético-GO x Goiás
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV e Premiere