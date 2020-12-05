AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Previsão do tempo

Inpe renova alerta de temporais para 18 cidades do ES no fim de semana

Grande Vitória não está na lista, mas tem previsão de pancadas de chuva neste sábado (5), segundo o Climatempo

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 10:39
O guarda-chuva do capixaba precisou ser usado nesta terça-feira (24)
Chuva na Grande Vitória: previsão é de pancadas neste sábado (5) Crédito: Vitor Jubini
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) renovou na manhã deste sábado (5) o aviso de atenção para risco de fenômeno meteorológico adverso para 18 municípios do Espírito Santo. O alerta para chuvas intensas, tempestade, vendaval e até queda de granizo é válido até a manhã de domingo (6).
alerta anterior, que vigorava até a manhã deste sábado, incluía todas as cidades do Estado. Agora, permanecem com o aviso de atenção apenas municípios das regiões Noroeste, Serrana e Sul capixaba. Veja a lista:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alto Rio Novo
  • Baixo Guandu
  • Brejetuba
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Mantenópolis
  • Muniz Freire
  • Venda Nova do Imigrante

Veja Também

Covid: contágio no interior do ES é duas vezes maior que na Grande Vitória

Covid-19: ES volta a ter cidade em risco alto; 49 estão em risco moderado

PANCADAS DE CHUVA NA GRANDE VITÓRIA

A Grande Vitória, apesar de não estar no alerta do Inpe, tem previsão de pancadas de chuva para este sábado. De acordo com o Climatempo, a previsão para a Capital é de um fim de semana de calorão e tempo instável.
Para este sábado, a expectativa é de tempo nublado, com sol entre muitas nuvens, e pancadas de chuva à tarde e à noite na Grande Vitória. A chance de chover é de 80%.
A temperatura máxima na Capital pode chegar aos 30º no sábado, segundo o Climatempo. A previsão é a mesma para o domingo (6), quando também se espera tempo nublado, mas sem chuva em Vitória.

Veja Também

Apostador de Vitória acerta prêmio na Lotofácil e fatura R$ 1,6 milhão

Greve do lixo: MPT-ES marca audiência de mediação com sindicatos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atenção com as rugas na testa
Imagem de destaque
ES desiste de doação e pede à Justiça reintegração de área ocupada pelo MST
Equipe feminina de basquete da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Calmon, em Planalto Serrano, na Serra
Quais cidades investem mais no esporte no ES? Grande Vitória leva goleada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados