Inpe renova alerta de temporais para 18 cidades do ES no fim de semana

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) renovou na manhã deste sábado (5) o aviso de atenção para risco de fenômeno meteorológico adverso para 18 municípios do Espírito Santo. O alerta para chuvas intensas, tempestade, vendaval e até queda de granizo é válido até a manhã de domingo (6).
O alerta anterior, que vigorava até a manhã deste sábado, incluía todas as cidades do Estado. Agora, permanecem com o aviso de atenção apenas municípios das regiões Noroeste, Serrana e Sul capixaba. Veja a lista:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Muniz Freire
- Venda Nova do Imigrante
PANCADAS DE CHUVA NA GRANDE VITÓRIA
A Grande Vitória, apesar de não estar no alerta do Inpe, tem previsão de pancadas de chuva para este sábado. De acordo com o Climatempo, a previsão para a Capital é de um fim de semana de calorão e tempo instável.
Para este sábado, a expectativa é de tempo nublado, com sol entre muitas nuvens, e pancadas de chuva à tarde e à noite na Grande Vitória. A chance de chover é de 80%.
A temperatura máxima na Capital pode chegar aos 30º no sábado, segundo o Climatempo. A previsão é a mesma para o domingo (6), quando também se espera tempo nublado, mas sem chuva em Vitória.