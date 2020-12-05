Inpe estende prazo do alerta de chuva forte, vendaval e granizo no ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) estendeu nesta sexta-feira (4) o aviso de atenção para risco de fenômeno adverso que alerta para a possibilidade de granizo, chuvas intensas, vendaval e tempestade para os 78 municípios do Espírito Santo.
Antes, o aviso era válido até a manhã desta sexta-feira (4). Agora, com a extensão do prazo, ele vale até a manhã deste sábado (5). Já no início da tarde de hoje (4), houve a ocorrência de chuva de granizo em Aracê e em Muniz Freire. Na última quinta-feira (3), choveu forte com ocorrência de vendaval em Guaçuí.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta que começou a valer na tarde desta sexta-feira (4) e expira às 9h de sábado (5). No alerta, o instituto diz que há a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.
O QUE DIZ A PREVISÃO DO TEMPO
A previsão do tempo mostra que um forte aquecimento associado a umidade alta, disponível na atmosfera, favorece o desenvolvimento de nuvens e a ocorrência das pancadas de chuva isoladas com raios. É essa combinação que deve provocar chuva no final de semana no Estado capixaba. Também há condições para novos temporais acompanhados de raios e granizo.
Neste sábado (5), o tempo fica mais instável com chuva a qualquer hora no extremo Sul capixaba, na divisa com o Rio de Janeiro. Nas demais áreas do Estado, haverá o aumento de nuvens e pancadas de chuva isoladas com raios a partir da tarde e da noite. No litoral, as rajadas de vento podem alcançar 60 quilômetros por hora.
No domingo (6), só deve chover no Sul do Estado. Na Grande Vitória e demais áreas, o domingo deve ser de sol e tempo seco.
Já na segunda-feira (7), a previsão é de que a umidade voltará a aumentar sobre a maioria das áreas do Estado. O tempo continua seco no Norte e na Capital. A tendência é que a umidade cresça ainda mais na terça-feira (8), principalmente no Sul do Espírito Santo. A chuva também retorna à Capital neste dia.
Segundo o Instituto Climatempo, as pancadas de chuva no Estado capixaba são típicas desta época do ano. Em janeiro, já estaremos no verão e durante a estação é normal a ocorrência de chuva com raios na parte da tarde.