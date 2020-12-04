Moradora registra chuva de granizo em Aracê, Domingos Martins

Moradora registra chuva em Aracê, em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta, a combinação de ar quente e úmido com a circulação de ventos, em vários níveis da atmosfera, foi o que ajudou a formar as nuvens que provocaram a chuva com queda de granizo na região. Moradores do distrito de Aracê, em Domingos Martins , foram surpreendidos com chuva de granizo no início da tarde desta sexta-feira (4). De acordo com o Instituto Climatempo , que foi demandado pela reportagem de, a combinação de ar quente e úmido com a circulação de ventos, em vários níveis da atmosfera, foi o que ajudou a formar as nuvens que provocaram a chuva com queda de granizo na região.

As imagens foram registradas por uma moradora que não quis se identificar, mas que enviou o vídeo à reportagem a fim de alertar os vizinhos. "A queda de granizo aconteceu hoje por volta das 13h. Foi na frente da minha casa. Como ainda não saí, não fiquei sabendo de prejuízos", relatou. Ainda segundo a mulher, a queda de granizo na região é recorrente. "Ainda mais agora, na época de temporal", concluiu. A Defesa Civil do município também foi demandada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

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O QUE DIZ A PREVISÃO DO TEMPO

A previsão do tempo mostra que um forte aquecimento associado a umidade alta, disponível na atmosfera, que favorece o desenvolvimento de nuvens e a ocorrência das pancadas de chuva isoladas com raios, vai provocar chuva no final de semana no Estado capixaba. Também há condições para novos temporais acompanhados de raios e granizo.

Neste sábado (5), o tempo fica mais instável com chuva a qualquer hora no extremo sul capixaba, divisa com o Rio de Janeiro. Nas demais áreas capixabas, haverá o aumento de nuvens e pancadas de chuva isoladas com raios a partir da tarde e noite. No litoral, as rajadas de vento podem alcançar 60 quilômetros por hora.

No domingo (6), só deve chover no Sul do Estado. Na Grande Vitória e demais áreas, domingo de sol e tempo seco.

Já na segunda-feira (7), a previsão é de que a umidade voltará a aumentar sobre a maioria das áreas do Estado. O tempo continua seco no Norte e na Capital. A tendência é que a umidade aumente ainda mais na terça-feira (8), principalmente no Sul do Espírito Santo. A chuva também retorna à Capital neste dia.